Умер гений шахмат Даниэль Народицкий. Почему о нём скорбят по обе стороны океана

20 октября шахматный мир потрясло страшное известие: из жизни внезапно ушел гроссмейстер Даниэль Народицкий – один из самых популярных шахматных стримеров и комментаторов современности, блестящий игрок в блиц, отличавшийся как в интернет-турнирах, так и на последнем чемпионате мира по скоростной игре в Нью-Йорке. Даниэль, Даня – по этому доброму, отзывчивому и талантливому молодому человеку, идеально говорившему как на английском, так и на русском языке, скорбят по обе стороны океана. Сотни игроков от простых до самых звёздных посвятили его памяти тёплые и печальные строки. Мне тоже хотелось бы добавить немного.

Ваш автор впервые узнал о существовании юного шахматиста Народицкого из статьи в главном чёрно-белом журнале страны – «Шахматном обозрении – 64». В одном из номеров была размещена статья «Урок Юрия Разуваева». Легендарный гроссмейстер и тренер, не раз приводивший к триумфам команду СССР и Александру Костенюк, а также много лет опекавший чемпиона Европы и России, а ныне – старшего тренера юношеской сборной страны Евгения Томашевского, тогда занимался с кучерявым смышлёным мальчишкой, делая вывод, что у того талант будущего супершахматиста.

В статье сообщалось, что родители Народицкого (он родился в 1995-м) – выходцы из СССР, но в тяжёлое время эмигрировали в Калифорнию. В детстве ребёнок показывал огромные шахматные способности – он выиграл первенство мира до 12 лет, оставив позади многих будущих звёзд.

Даниэль Народицкий Фото: FIDE

Продолжив бороться во взрослых соревнованиях, Даниэль быстро выдвинулся в число ведущих американских игроков и к 18 годам стал гроссмейстером. Мы тогда не были знакомы лично, однако многие наши общие друзья с восторгом говорили, что Народицкий – настоящий гений. Что он знает несколько языков, блестяще учится в университете на историческом факультете, параллельно выступая за команду по баскетболу, и очень тонко знает, в частности, древнюю шахматную историю – времена некоронованного чемпиона мира Пола Морфи, первого шахматного короля Вильгельма Стейница и всё, что связано с американской ветвью развития игры вплоть до поздних периодов второго и третьего чемпионов – Эмануила Ласкера и Хосе-Рауля Капабланки.

Ещё в совсем нежном возрасте он написал пару популярных книг про шахматы, причём про эндшпиль и позиционную игру, что совсем не характерно для молодых спортсменов. Причём стиль Народицкого обычно отличался яростной тактической борьбой, но молодой человек стремился к универсальности. А ещё он вёл целый ряд шахматных колонок – как в чисто шахматных изданиях, так и в центральной американской прессе. Отметился даже как тренер. Казалось, что его таланта хватает на всё и всех.

Конечно, академические успехи замедляли рост одарённого спортсмена за шахматной доской. Пока Народицкий копался в деталях того, что же все-таки сказал Морфи Стейницу в результате их единственной встречи по поводу фирменного гамбита Вильгельма, многие из тех, кто был ниже Даниэля по юношам, уже шагнули далеко вперёд. Но всё равно рейтинг молодого гроссмейстера рос – он сражался в финалах чемпионатов США и побеждал там, в частности, претендента на мировую корону Фабиано Каруану.

Всё изменила всемирная пандемия коронавируса, во время которой Народицкий, подобно многим, ушёл с головой жить в YouTube. Всегда сильно играя в блиц и особенно в «буллет» (контроль по минуте), обладая блестящей эрудицией и замечательной харизмой, он стал звездой порталов chess.com (заблокирован в РФ) и lichess.org – его каналы на различных хостингах набирали до полумиллиона подписчиков. В блиц он и вживую входил по рейтингу в число сильнейших шахматистов мира и в этом году выиграл чемпионат США. Со своей весьма незаурядной внешностью Даниэль стал настоящей звездой, известной даже за пределами шахматного мира. В роли комментатора он был желаем на многих крупных событиях, несмотря на огромную конкуренцию в числе англоязычных спикеров.

При этом в нём не чувствовалось и тени зазнайства, Даня оставался исключительно доброжелательным и приятным собеседником. Для российского зрителя Народицкий открылся после эфиров на популярном канале YouTube-канале Levitov Chess. Например, вместе с гроссмейстером Александром Шимановым он блестяще комментировал принципиальные битвы Даниила Дубова против Ханса Ниманна, блистал знаниями и своим очарованием в беседах с основателем канала Ильёй Левитовым.

Наше заочное знакомство состоялось во время последнего сезона легендарного шахматного турнира «Аэрофлот-Опен». Я комментировал события «Аэро» для интернет-аудитории каналов Федерации шахмат России, и внезапно в чате для комментариев и вопросов зрителей появился Народицкий, который стал активно участвовать в дискуссии о событиях в партиях лидеров и набрасывать интересные вопросы. Позднее мы не раз переписывались, и Даниэль признался, что как историк он с большим профессиональным интересом изучал серию моих видео про великие противостояния и шахматных героев ушедших эпох.

Казалось, что Народицкий играет в шахматы и живёт шахматами круглосуточно. Стоило утром продрать глаза, включить ноутбук и зайти на один из игровых сайтов порешать задачи, как он сразу бросал вызов и предлагал поблицевать (в аналогичном признавались практически все гроссмейстеры, которых он знал). Причём понятно, что наши силы здесь были слегка неравны, но американского гения это не смущало – более того, мне зачастую казалось, что он иногда даёт обыграть его специально. Чтобы не расстроить партнёра. Конечно, против ведущих блицоров Даниэль действовал гораздо жёстче и многих обыгрывал с крупным счётом.

У Народицкого было очень много ярких и интересных идей, которые он не успел реализовать. Его шахматно-историческая эрудиция выглядела фантастической даже по меркам видавших всякие виды. Мне мечталось когда-то попить с Даней кофе, рассуждая с собеседником о привычках и судьбе Пола Морфи. Он думал, не написать ли ещё шахматную книгу – и мы серьёзно обсуждали, а не издать ли и на русском, и на английском исследование про одного из главных ньюсмейкеров современности Ханса Ниманна.

Уйти в 29 лет в самом расцвете сил и на пике популярности, но при этом когда всё ещё впереди – это ужасно. Прощай, Даня! Нам будет очень сильно не хватать тебя, твоих мудрых и добрых советов.