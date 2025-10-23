Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!

Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Наша гимнастка впервые за четыре года вернулась на международные соревнования и сразу вырвала важнейшее золото. Но то, как она это сделала, было просто блестяще!

Ещё до начала соревнований Мельникова была главным фаворитом, хотя на международных турнирах она не выступала четыре года. Во многом это случилось из-за того, что ряд звёздных гимнасток вроде Сунисы Ли, Симоны Байлз и Ребекки Андраде не приехали в Джакарту. Тем не менее сильных соперниц у Ангелины было достаточно: японки Аико Сугихара и Рина Киси, китаянка Чжан Цинъин, олимпийская чемпионка Кайлия Немур из Алжира и чемпионка Европы Карина Шёнмайер из Германии.

И уже в квалификации россиянка Мельникова доказала: она – сильнейшая. Наша звезда безукоризненно прошла все снаряды, кроме бревна, где допустила падение. Тем не менее она выиграла почти полбалла у ближайшей преследовательницы. После такого сомнений в золоте не было никаких.

А вот в финале развернулась настоящая драма. После первых двух видов Мельникова шла с небольшим отрывом от Кайлии Немур, однако бревно перечеркнуло всё. Ангелина неудачно упала на том же элементе, с которым не справилась в квалификации. Россиянка получила всего 12,800, что отбросило её с первой позиции. Мельникову обошли сразу две спортсменки, которые также выступали на бревне: Чжан Цинъин, превосходно исполнившая сложнейшую программу, и Кайлия Немур, допустившая падение. Правда, отставание россиянки было крошечным – 0,133.

Ангелина Мельникова Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Всё должны были решить вольные. И Ангелине предстояло их делать последней. Китаянка выполнила программу ровно, без особых ошибок (54,633), а вот алжирка неудачно приземлилась на одном из элементов (54,565). Тут же неожиданно в борьбу ворвалась американка Лиэнн Вонг из другого потока. Спортсменка на опорном прыжке пошла ва-банк, сделав сложнейший прыжок, и вырвалась в лидеры (54,966).

Перед выходом Мельниковой было ясно: всё будет зависеть от сотых долей балла. Чтобы гарантировать себе золото, Ангелина должна была получать не меньше 13,400. И она сделала это – 13,466 и 55,066 в сумме! После оглашения результатов россиянка вздохнула с облегчением.

Ещё одна наша гимнастка Людмила Рощина заняла в финале 11-е место (51,999). Неплохой дебют для 17-летней спортсменки.

Спустя четыре года отсутствия главная звезда нашей гимнастики Мельникова вернула себе заслуженный титул абсолютной чемпионки мира. И кажется, будто не было этих четырёх лет отстранения. Ангелина была лучшей в 2021 году и стала лучшей в 2025-м. Наконец-то всё вновь на своих местах!