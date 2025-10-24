«Я и не собиралась выигрывать». Почему Ангелина Мельникова – лучшая гимнастка поколения?

У неё есть то, чего не хватает даже Симоне Байлз.

В мире единогласно считают лучшей гимнасткой современного поколения американку Симону Байлз. Но с этим точно можно поспорить. На это звание теперь смело может претендовать наша Ангелина Мельникова.

Да, конечно, россиянка уступает американке по медалям и по своим невероятным физическим возможностям. Но есть то, в чём Ангелине нет равных, а Байлз даже не близко, – это сила духа и любовь к спорту.

«Буду делать это до потери пульса»

Звёздный путь Мельниковой начался на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, когда она взяла серебро в командном многоборье. Тогда 16-летняя Ангелина проявила себя настоящим бойцом. Она выступала с травмой, не имея возможности принять обезболивающие из-за допингового давления на россиян. А ведь для девушки это был первый турнир такого уровня.

Но именно этот момент стал точкой отсчёта блестящей карьеры Мельниковой. Все последующие годы гимнастка постоянно была на виду, с турниров она практически никогда не уезжала без медалей. Её обожали все болельщики: не столько даже за результаты, сколько за доброту, искреннюю любовь к гимнастике и несгибаемую силу воли.

«Я очень эмоциональный человек. Порой мне сложно сдерживать эмоции, но я научилась, меня этому научил спорт, где часто в определенных ситуациях не нужно проявлять свои эмоции. Но в жизни, например, увидев большие морские волны, я буду прыгать и радоваться.

В спорте я довольно настырный человек, то есть если у меня что-то не получается, я буду это делать до потери пульса. Если мне что-то хочется, я обязательно этого добьюсь. А в жизни если что-то не получается, я отпускаю и решаю, что ладно, пойду другой дорогой», – охарактеризовала себя Мельникова.

С момента Игр-2016 Ангелине не выпадало самых серьёзных испытаний ровно до тех пор, пока не началась пандемия коронавируса.

«Для меня вот камнем преткновения стали полтора года сидения на закрытой базе. Это было ужасно – дикий ад. Ты сидишь взаперти, и тебе нельзя даже сходить в магазин как обычному человеку. Мы заказывали себе через доставку банальные средства гигиены, не видели других людей, ходили в одну и ту же столовую, ели одну и ту же еду. Даже на тренировках мы делали одно и то же. Это было ненормально…

У меня начиналась апатия, я жила от тренировки до тренировки, ничего не хотелось делать. Обычно я очень заинтересованный и активный человек, мне всегда хватает энергии – даже сейчас, когда весь день расписан. А на базе я понимала, что теряю свою активность. Обленилась по полной программе, чувствовала себя ужасно, потому что была не собой. Мне хотелось плакать, хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. Когда через силу заставляла себя чем-то заниматься, это спасало», – вспоминала Ангелина «РИА Новости».

Но подобное тогда пришлось пережить всем атлетам. Кто-то сломался, а кто-то, как Ангелина, справился и окреп. 2021-й стал лучшим в карьере Мельниковой. В качестве капитана она привела сборную к золоту Олимпиады в Токио, а следом завоевала звание абсолютной чемпионки мира.

«Я знала, что будет грустно»

А дальше началось отстранение, и Мельникова столкнулась с очередным испытанием. Той, кто выиграл в гимнастике всё, что можно, было сложно соревноваться в России. Особенно, когда конкуренции почти не было.

Ангелина начала терять мотивацию, на плаву её держала ответственность перед болельщиками и мысль о возвращении и Олимпиаде. Но на Игры в Париж россияне не попали, и это сильно ударило по Мельниковой.

«Сейчас очень тяжело. Очень многие спортсмены ушли из спорта, очень многие. То есть просто забили, скажем так. Просто после того, как ты участвовал в Олимпийских играх и завоёвывал олимпийские медали, боролся с лучшими спортсменами мира, пытаться выступать на российских соревнованиях и сохранять тот же мировой уровень – это очень сложно.

Тяжело всем. Все просто просидели на диване, посмотрели Олимпийские игры. Скорее всего, поплакали, потому что я, например, не смотрела Олимпиаду — следила за результатами, но не смотрела. Потому что я знала, что мне будет грустно, возможно, даже заплачу. Зачем мне просто терзать себя изнутри? Как-то все всё равно пытаются тренироваться», – рассказывала Ангелина в интервью каналу Игоря Жарикова.

После Олимпиады в Париже Ангелина постепенно начала отходить от спорта, всему виной – первая серьёзная травма за восемь лет. Гимнастка сконцентрировалась на детской спортивной школе в родном Воронеже, которую открыла в 2023-м, а также попыталась баллотироваться в депутаты в своём регионе.

И даже в таких условиях Мельникова продолжала идти вперёд в спорте. Она билась за себя, за свою мечту, за гимнастику, когда многие её коллеги уже сдались и завершили карьеру. Ангелина пыталась тренироваться и готовиться к тому, что когда-то сможет вернуться на международные турниры.

Теперь можно смело сказать, что это было не зря.

«Мне приносят удовлетворение сами выступления. За наградами я давно не гонюсь, понятно, что их всегда мало, но душевно мне их хватает. Я ловлю кайф от выступлений на соревнованиях и думаю: «Как можно это закончить? Я уйду из спорта и где буду искать эти эмоции?» Когда я выхожу на помост, то чувствую, что внутри всё бурлит», – признавалась она в документальном фильме.

«Я правда это очень люблю»

В 2025-м случился долгожданный допуск, который возродил в Мельниковой огонёк. Хотя и тут без испытаний не обошлось. Странные решения нашей федерации, которая то решала, что россияне едут на международные турниры, то резко меняла своё мнение, заставили понервничать многих.

«Спасаюсь, сегодня весь день была как на иголках, интуиция меня не подводит никогда. В итоге много неприятных новостей. Чистый лист снова перед глазами», – рассказывала Ангелина своим подписчикам в тот период.

Но подождать пару месяцев, когда уже прождал столько лет, для Мельниковой не составило труда. В сентябре она вернулась на международные турниры, блестяще выступив на FIG Challenge Cup. А теперь Ангелина блистает на чемпионате мира в Джакарте.

«Я и не собиралась выигрывать, я просто хотела показать свою гимнастику, сделать то, что я очень люблю. Я правда это очень люблю», – поделилась Мельникова с «Матч ТВ».

И вот теперь вернёмся к Байлз. Да, Симона тоже пережила немало потрясений: проблемы в семье, домогательства, психологические сложности. Но в отличие от Ангелины она позволяла себе забывать о гимнастике на тот период, пока разбиралась в себе, она ставила себя выше гимнастики. Мельникова же несмотря на все перипетии судьбы просто шла вперёд, боролась за себя и делала то, что любит, хотя это приносило ей боль. И кажется, это главный показатель настоящего величия.