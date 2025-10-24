Королева! Ангелина Мельникова выиграла ещё одно золото на ЧМ-2025 по гимнастике

Ангелина Мельникова – настоящая королева мировой гимнастики! К золоту в многоборье в финалах отдельных дисциплин она добавила золото и серебро.

Вот это возвращение!

В сумме — трёхкратная!

То ли завоёванный позавчера титул чемпионки окрылил россиянку, то ли просто пришло время, но во второй день турнира в Джакарте у Мельниковой получилось впервые в карьере выиграть золото на отдельном снаряде!

Россиянка вышла в два финала – на опорный прыжок и на разновысокие брусья. В первом виде Ангелина лидировала ещё в квалификации, оставалось подтвердить своё мастерство – выполнить сложнейший прыжок «Ченг». Его она не прыгала со времён Олимпиады в Токио, и главная интрига была именно в этом – получится ли? Если получится – то золото будет обеспечено.

Её главная соперница, китаянка Дэн Ялань, вышла на выступление раньше и так переволновалась, что просто перепрыгнула через снаряд, как школьница на уроке физкультуры, и потеряла все шансы на медаль.

Зато Ангелина в королевской манере выполнила всё, что от неё требовалось. Прыжок получился, а россиянка впервые в карьере взяла золото на отдельном снаряде. Теперь Мельникова – трёхкратная чемпионка мира!

«Я ею восхищаюсь»

Остановилась ли Ангелина на этом? Нет! К двум золотым медалям она добавила серебряную на брусьях. Бороться с олимпийской чемпионкой и богиней на этом снаряде Кайлией Немур чрезвычайно сложно. Но Мельникова смогла стать лучшей после неё и показала настоящий пример для молодых гимнасток сборной Анны Калмыковой и Лейлы Васильевой. Девушки завершили своё выступление на чемпионате мира без наград.

Кстати, чемпионка из Алжира осталась в восторге от встречи с Мельниковой.

«Она очень красивая гимнастка с огромным талантом, и она это доказывает на этом чемпионате мира. Я видела, как она сегодня выиграла опорный прыжок – я ею восхищаюсь», – сказала Немур.

Ангелина Мельникова Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

А Ангелина призналась: она настолько устала от тяжёлого турнира, что даже не планирует отмечать свои достижения. В ближайшие дни – уж точно.

«О медалях не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна. Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня 100-процентно серебро – наивысшая награда.

Думаю, сегодня праздновать не буду: ночью после победы в многоборье я плохо спала. Хочу сегодня отоспаться, а завтра проведу день в Джакарте с девчонками», – рассказала Мельникова.

В Россию Ангелина вернётся в статусе королевы спортивной гимнастики, триумфально выступившей на мировой арене. Просто потрясающая!