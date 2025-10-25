Две россиянки зарубились за медаль ЧМ-2025 на велотреке! Дуэль выиграла Алина Лысенко

Наши девушки показали всем, как надо бороться за награду!

На чемпионате мира по велоспорту на треке состоялся финал в одной из самых зрелищных дисциплин – женском спринте. В борьбу за награды ожидаемо вмешались российские велогонщицы. И одну медаль выиграли!

Лысенко против Бурлаковой

Бронзовую медаль спринта взяла Алина Лысенко, которая оказалась быстрее соотечественницы Яны Бурлаковой.

Девушки соперничали в малом финале (за третье место) и определили сильнейшую только по итогам трёх заездов. Схватка была равной: в первом из них Алина финишировала быстрее Яны на 0,007 секунды!

Золото же досталось Хэтти ван де Ваув (Нидерланды), а серебро – Мине Сато (Япония).

Вообще, для Алины Лысенко этот чемпионат мира стал дебютным. В свои 22 года к золотым медалям юниорского ЧМ она добавила награду совсем другого уровня. Теперь у России есть достойная замена Анастасии Войновой, которая в этом же виде программы на ЧМ пять лет назад стала второй.

Лысенко поделилась впечатлениями после заездов.

«Медали, безусловно, рада, сезон долгий, насыщенный, всё лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова. Мы с Яной часто ездим спринт против друг друга в три тура. Возможно, кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед 3-м туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт», – сказала Лысенко после завершения малого финала.

А вот Яна Бурлакова итогами спринта в Сантьяго явно была недовольна. Впрочем, в будущее она смотрит с определённым оптимизмом.

«Большое спасибо тем, кто не спал, болел за нас, смотрел трансляцию. К сожалению, я осталась с четвёртым местом, но, к счастью, третье забрала наша страна в лице Алины Лысенко. Как раз идёт церемония награждения. Ну, сейчас я посмотрю, а завтра, может быть, на меня посмотрят», – написала Бурлакова в своём телеграм-канале.

В программе чемпионата мира по трековому велоспорту ещё два соревновательных дня. И борьбу за медали отечественные спортсмены ещё не закончили!