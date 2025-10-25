Российский гимнаст вырвал медаль на дебютном ЧМ. Маринов — будущее нашей сборной!

Турнир в Джакарте он точно занесёт себе в актив. Хотя в теории награда могла бы быть и не одна.

Наши мужчины в спортивной гимнастике – тоже не промах! Вслед за Ангелиной Мельниковой в копилку сборной России медаль принёс Даниел Маринов. Лидер мужской сборной и дебютант ЧМ отлично выступил на брусьях, взяв бронзу. Но для 20-летнего гимнаста это не предел!

Есть бронза!

В заключительный день ЧМ-2025 за награды бились сразу три российских спортсмена. Опытнейший Владислав Поляшов – на брусьях, Мухаммаджон Якубов – на опорном прыжке и Даниел Маринов – на двух этих снарядах и ещё на перекладине. Главные медальные надежды были возложены именно на Маринова. И молодой лидер команды не подкачал.

На брусьях Даниел выполнил свою программу шикарно: набор элементов оказался довольно сложным, и сделан он был без грубых ошибок. За это Маринов получил 14,466, что гораздо больше, чем было в квалификации. Результат – отличный, но он не позволял бороться с великолепными азиатами за золото. Победу одержал олимпийский чемпион Парижа Цзоу Цзинюань (15,300), который выдал невероятно сложный перформанс, а вторым стал японец Томохару Цуногаи (14,500). Кстати, к последнему россиянин был крайне близок. Маринов уступил Томохару всего 0,34 балла.

Даниел Маринов Фото: MAST IRHAM/EPA/ТАСС

Это первая медаль Маринова на таком высоком уровне. И четвёртая – для сборной России на чемпионате мира в Джакарте. Ещё три – у Мельниковой.

Увы, на других снарядах Даниелу повезло меньше. С перекладины наш спортсмен сорвался, а на опорном прыжке были неточности. Как итог – восьмое и седьмое места соответственно. Что касается Поляшова и Якубова, они оба замкнули топ-6 в финалах на своих снарядах.

Помешала травма

Маринов на ЧМ-2025 выиграл одну бронзу, однако этот турнир он точно может занести себе в актив. Всё-таки на результатах не могло не сказаться то, что в Джакарте Даниел выступал после тяжёлой травмы.

Летом прошлого года гимнаст прооперировал плечо, из-за чего около полугода восстанавливался и вообще не выступал. В относительно полноценный соревновательный режим он вернулся совсем недавно.

«Есть ещё куча элементов, которые я не сделал и не попробовал из-за дискомфорта. К чемпионату мира не планирую много чего улучшать, разве что немного на брусьях, кольцах и перекладине, максимум по одному элементу.

Меня изначально вообще не рассматривали на должность многоборца. Объективно Даня Новиков и Саня Карцев показывали очень хорошие результаты на контрольных тренировках, пока я валялся где-то под матами после каждого снаряда, наверное», – признавался Маринов корреспонденту Sport24 ещё в начале октября на чемпионате России.

На чемпионате мира последствия травмы явно напоминали о себе. Из-за этого Даниел не смог полноценно проявить себя на кольцах в многоборье. Не будь травмы, которая вынудила упрощать программу, и досадного падения на перекладине, наш парень одной медалью не ограничился бы.

«После такой операции на плече он не смог полностью восстановить свои комбинации. Самое главное, что Даниел произвёл хорошее впечатление. В следующем году на чемпионате мира он уже будет готов бороться за медали. Для него конкретно седьмое место — успех. Он впервые выступил на международном старте после тяжёлой операции. Претензий к нему нет», – заявила главный тренер сборной Валентина Родионенко Metaratings.

Что дальше?

Очевидно, что, помимо истории с травмой, на Маринова в Индонезии обрушилось огромное давление из-за статуса лидера команды. Даниелу нужно было впервые выйти на помост на высочайшем уровне и не посрамить честь той великой сборной, которая в 2021-м выиграла Олимпиаду, но с тех пор не выступала на международных турнирах. Сделать это на своём первом ЧМ, не имея никакого опыта подобных, было крайне непросто.

Даниел Маринов на подиуме Фото: Dita Alangkara/AP Photo/ТАСС

И всё же Маринову удалось. Да, быть может, результаты не такие впечатляющие, как мы хотели бы видеть. Но у этого 20-летнего парня всё впереди. Виден огромный потенциал, который он может раскрыть со своим боевым характером. Осталось лишь залечить травмы и набраться опыта.

Нет никаких сомнений, что на следующих турнирах, когда здоровье будет лучше, а психологическое давление – ниже, медалей будет больше!