Российские гимнасты выиграли четыре медали на ЧМ-2025. Это успех или провал?

Российские гимнасты официально вернулись! Наши спортсмены впервые за четыре года выступили на чемпионате мира. Правда, результаты оказались не такими впечатляющими, как мы привыкли. Из Джакарты россияне увезли четыре медали, причём три из них взяла Ангелина Мельникова.

И как оценить этот результат: как провал или как успех?

В общем зачёте ЧМ-2025 сборная России, выступавшая в нейтральном статусе, заняла пятое место с четырьмя наградами (2 – 1 – 1). И вроде бы это достойный результат, но до отстранения наши спортсмены уже приучили всех к чему-то поистине невероятному. Сборная вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Ангелиной Мельниковой, Викторией Листуновой всегда была в лидерах.

Итоговый медальный зачёт ЧМ-2025: Россия заняла пятое место в общем медальном зачёте по итогам ЧМ по спортивной гимнастике

Однако говорить о том, что уровень сборной заметно упал, нельзя. В Джакарте была совершенно иная, полностью обновлённая команда. Из героев Токио до ЧМ-2025 добралась лишь Мельникова. Ну и Владислав Поляшов, который на Олимпиаде в Токио был запасным. Основу же новой сборной составили молодые ребята: всем девчонкам по 17 лет, а парням – по 20-23.

Для большей части команды чемпионат мира – 2025 стал дебютным турниром на международном уровне! В этом-то и кроется главная загвоздка. В современной гимнастике уж слишком многое решает опыт.

Имея багаж знаний, спортсменам гораздо проще адаптироваться к соревнованиям и их «внутрянке». А всё это ведёт к меньшему стрессу. Не будем забывать и про судейство: рефери зачастую более лояльно относятся к тем спортсменам, кто уже хорошо зарекомендовал себя на турнирах.

Неудивительно, что лучший результат в сборной показала именно Ангелина Мельникова. Огромный опыт вкупе с отличной формой принесли гимнастке два золота (в многоборье и на опорном прыжке) и серебро на брусьях.

«О медалях не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом ожидаемые, я ими очень довольна. Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений», – заявила она ТАСС.

А вот молодым ребятам было тяжело, ведь негласно перед ними стояла задача не посрамить статус той великой команды. И, кажется, им это удалось. Конечно, с этим выводом можно поспорить, всё-таки одна бронза на всю оставшуюся сборную – не тот результат, который хотелось бы видеть. Но для молодых ребят это отличный результат. Почти все спортсмены пробрались в финалы на отдельных видах. Даниел Маринов же после непростой травмы боролся за награды в многоборье и смог выиграть награду на брусьях!

Если учитывать всё это, можно смело говорить, что ЧМ-2025 стал довольно успешным для нашей команды. Всё-таки лидеры реализовали себя и подтвердили свой статус, а молодые попробовали на вкус международный старт.

«Понятно, что всегда можно желать большего. Но считаю, что после четырёхлетнего перерыва возвращение на международную арену было достаточно полноценным. Конечно, наши парни могли бы посильнее выступить, есть резервы и у девчонок. Над этим можно работать, однако считаю, что чемпионат был вполне успешным», – дал свою оценку первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов.

Важно понимать, что чемпионат мира в Индонезии – лишь начало пути новой сборной. В Джакарте ребята однозначно показали, что у команды есть потенциал. А значит, у наших молодых гимнастов всё ещё впереди.