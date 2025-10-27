Шахматный мир обвинил российского чемпиона в смерти Дэниела Народицкого. Что происходит?!

В шахматном мире творится нечто очень странное.

Комиссия по этике ФИДЕ рассмотрит публичные заявления последнего на сегодняшний день российского чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника, который уже давно завершил карьеру. На Крамника набросились сильнейшие шахматисты мира и популярные стримеры.

Поводом для массированной атаки стала внезапная и таинственная смерть американского гроссмейстера Дэниела Народицкого. Кроме самого факта, об уходе 29-летнего шахматиста из жизни ничего не известно. Официального медицинского заключения нет, как и какой-либо иной информации.

При чём тут Владимир Крамник? Чуть ли не весь шахматный мир утверждает, что обвинения в нечестной игре, выдвинутые 14-м чемпионом мира против Народицкого около года назад, а также постоянное давление на Дэниела через социальные сети приблизили кончину молодого гроссмейстера.

В этой ситуации нужно разобраться детально.

Неделю назад известие о скоропостижной смерти Народицкого шокировало шахматный мир. Дэниел умер вскоре после очередного стрима – во время эфира он выглядел не слишком здоровым и говорил, что слишком устал от обвинений со стороны человека, которого считал своим кумиром. Речь шла именно о Владимире Крамнике, примерно год назад фактически обвинившем Народицкого в читерстве в онлайн-турнирах, приводя в качестве доказательств собственные статистические выкладки.

Крамник известен своей непримиримой борьбой с читерством, и многие даже более известные и титулованные шахматисты получили от него гораздо больше набросов, чем Народицкий. Например, Хикару Накамура – второй номер мирового рейтинга, претендующий на матч за титул чемпиона мира.

Крамник в соцсетях регулярно оставляет острые комментарии и делает громкие заявления, и шахматный мир, казалось, просто сжился с тем, что ну вот такой он, Владимир Борисович. Пусть себе говорит. Но, как оказалось, нет.

Так вот, Крамник после последнего стрима Народицкого опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил сомнения в том, что Дэниел был в таком состоянии только из-за снотворного, а после смерти шахматиста задал вопрос, мол, где были все его друзья, когда гроссмейстер нуждался в помощи?

Это и стало триггером. После этого на Крамника обрушились и Карлсен, и Накамура, и другие гроссмейстеры и стримеры. Не остался в стороне и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который пообещал, что поведение бывшего чемпиона будет расследовать комиссия по этике. В Сети появилась петиция с требованием лишить Крамника всех титулов. О комментариях на страницах 14-го чемпиона мира в соцсетях можно и не говорить. Сводится всё к одному – именно Владимир довёл Дэниела до непоправимого.

Но в этой истории есть и другие детали.

Владимир Крамник Фото: РИА Новости

Например, такие, что незадолго до смерти Народицкого контракты с ним расторгли организаторы чемпионата по шахматам Фишера и крупнейшая шахматная онлайн-платформа Chess.com, где он был комментатором. Вряд ли они руководствовались словами и доводами Крамника, ведь у Chess.com острейший конфликт с российским гроссмейстером.

Со стороны выглядит так, что многие в шахматном мире просто ждали чего-то подобного, чтобы наброситься на Крамника, обвинить его во всех грехах и изолировать, так сказать, от приличного шахматного общества.

На сегодняшний день последнее слово осталось за Крамником. Владимир Борисович выразил соболезнование семье Народицкого, пригрозил своим оппонентам судом и призвал придать огласке результаты расследования смерти Дэниела. Однако последний пассаж, прямо скажем, настораживает.

«С полной ответственностью заявляю, что нахожусь в хорошем физическом и психическом состоянии и ни при каких обстоятельствах не намерен лишать себя жизни», – написал Крамник в своём официальном заявлении.

Всю правду о происходящем мы вряд ли узнаем. Но есть стойкое ощущение, что и Крамнику, обвиняющему других в читерстве, и всем тем, кто обвиняет Крамника в трагедии, пора остановиться. Как бы ещё чего не случилось.