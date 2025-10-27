Сотрясение мозга, перелом и две медали. Это был драматичный ЧМ по велотреку для России

В Чили завершился чемпионат мира по велоспорту на треке. На велодроме «Пеньялолен» в Сантьяго было разыграно 22 комплекта наград. Россия не осталась без куска праздничного торта, пусть и небольшого.

Кто блеснул из наших?

Наши спринтеры хороши!

Главной звездой сборной стала Яна Бурлакова, которая вновь подтвердила статус надёжной и, что самое главное, очень быстрой гонщицы. Наша Матрёшка на характере взяла серебро в гите на 1 км, проиграв только космической нидерландке Хетти ван де Ваув в финале 1,676 секунды.

«Меня можно поздравить – я стала серебряным призёром чемпионата мира, чему очень рада. Даже не знаю, что сказать. Наступило какое-то опустошение. Спасибо большое всем. Всё читала, видела, продолжаю получать от вас слова поддержки», – написала Бурлакова в своём телеграм-канале.

Яна Бурлакова Фото: Sirotti Stefano/IMAGO/ТАСС

Бурлакова боролась за медали почти во всех видах программы, в которых принимала участие. Это признак не только лидера национальной команды, но и одной из самых стабильных гонщиц планеты.

Не повезло Яне в кейрине, где она в полуфинале за два круга до финиша рванула вперёд, а затем её «съели» соперницы. В итоге в этой дисциплине она осталась без медали.

Зато Бурлакова была близка к бронзе в спринте, но проиграла там дуэль в трёх турах соотечественнице Алине Лысенко. Звезда Лиги чемпионов на ЧМ в Сантьяго дебютировала и тоже может записать турнир себе в актив.

Алина Лысенко на ЧМ-2025 Фото: Simon Wilkinson/IMAGO/ТАСС

«Это моя первая медаль чемпионата мира, и в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку – тренера, семью, стафф, механиков, медиков и мою команду. Мы вместе проделали большую работу, и эта медаль – наша общая заслуга.

Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, всё лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова», – сказала Лысенко, выиграв бронзу.

После мощной зарубы в спринтерской гонке, тренеры решили не ставить Лысенко на гит, чтобы она успела восстановиться к кейрину. Однако там не задалось: Алина не смогла преодолеть стадию 1/4 финала.

«Запомните одно: я бессмертен»

Больше наград в Чили у россиян, увы, не было.

Екатерина Евланова в 1/8 финала спринта проиграла немке Лее Софи Фридрих. А в гите ей не хватило меньше 0,1 секунды для прохода в финал.

Удивил единственный мужчина в составе команды – вчерашний юниор Никита Кирильцев добрался до полуфинала в кейрине. Но затем едва не получил серьёзные травмы.

В 1/2 финала 20-летний велогонщик пытался обогнать соперника, однако зацепился за его колесо и упал, потеряв сознание. Его унесли с трека на носилках и сразу же отвезли в больницу. К счастью, сейчас здоровью Никиты ничего не угрожает, его уже выписали.

Никита Кирильцев (слева) Фото: Arne Mill/IMAGO/ТАСС

«Чемпионат мира на который я не должен был попасть, но попал, заставил меня разозлиться. Пытался уговорить врачей, чтобы они разрешили мне поучаствовать в спринте, однако они категорически запретили это делать из-за сотрясения мозга. Пожалуйста, запомните одно: я бессмертен», – написал Кирильцев в социальных сетях.

Лазарет сборной пополнила и Валерия Валгонен, которая потеряла контроль над велосипедом во время гонки на выбывание и упала. Её также госпитализировали. У Валерии ситуация значительно хуже – перелом ключицы и сотрясение мозга. Валгонен предстоит операция.

Странное совпадение в том, что ещё перед началом турнира Валгонен едва не пострадала из-за падения ей на голову потолочной панели в гостиничном номере. Тогда всё обошлось.

С одним серебром и одной бронзой сборная России – вне топ-10 медального зачёта. Считать результат успешным нельзя, ведь даже Лысенко и Бурлакова на этот раз остались без крупных побед. Но стоит помнить, что наши ребята по-прежнему выступают в нейтральном статусе без возможности соревноваться в командных видах.