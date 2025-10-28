Российские легкоатлеты внезапно стали миллионерами. Правда, пока только на бумаге

Неожиданные призовые им принёс чемпионат мира – 2025 в Токио, на котором наши спортсмены… даже не выступали.

Чемпионат мира – 2025 по лёгкой атлетике, который прошёл в Токио в сентябре, стал неожиданно прибыльным для российских спортсменов. Всероссийская федерация лёгкой атлетики в «Положении о выплате призовых и дополнительных вознаграждений» прописала бонусы за результаты, превышающие аналогичные на ЧМ-2025, вряд ли всерьёз полагая, что выплат будет много.

Однако в итоге сразу 16 российских легкоатлетов должны получить больше 1 млн. рублей, хотя в главном международном турнире участие не принимали.

То самое положение о призовых, о котором идёт речь, было утверждено исполкомом ВФЛА 6 августа 2025 года. Логично было бы предположить, что и выплаты, о которых идёт речь в документе, касаются только тех соревнований, которые пройдут в эту и последующие даты.

Но в пресс-службе ВФЛА «Чемпионату» сообщили, что это не так и выплаты за результаты лучше, чем в топ-5 на чемпионате мира, будут распространяться и на другие соревнования, прошедшие до заседания исполкома.

В частности, вознаграждение предусмотрено за соревнования, которые проходили с 14 февраля по 5 сентября 2025 года («Многоборец» и «Скороход») и с 23 апреля по 24 августа 2025 года («Королева спорта» – 2025). Ну, то есть призовые за результаты лучше, чем в топ-5 на ЧМ-2025, положены не только тем, кто выступал на чемпионате России или в финале «Королевы спорта», но и тем, кто показывал такие результаты даже в феврале!

По ходу сезона-2025 результаты, превышающие цифры победителей ЧМ-2025, показали 16 российских легкоатлетов. Это Мария Кочанова (прыжки в высоту), Максим Якушев, Константин Плохотников, Эдуард Батыршин, Артём Король (все – бег на 3000 м с/п), Владимир Никитин, Евгений Рыбаков, Анатолий Рыбаков, Сергей Шаров (все – бег на 10 000 м), Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Данила Мартынов, Максим Денисов, Александр Гарин, Александр Городсков, Сергей Шарыпов (все – спортивная ходьба). За эти достижения им положены призовые по 1,5 млн рублей.

Кроме того, по 1 млн рублей должны получить прыгунья с шестом Полина Кнороз и прыгун в высоту Данил Лысенко, которые по ходу российского сезона показали результаты, соответствующие второму месту на ЧМ-2025.

Другие премии уже меньше 1 млн: за результат, соответствующий третьему месту – 700 тыс. рублей, за виртуальное четвёртое место – 300 тыс. рублей, а за такое же пятое – 150 тыс. рублей. В России подобные результаты показали 11 спортсменов.

Вряд ли в ВФЛА ожидали, что на ЧМ-2025 будет столько результатов, уступающих российским. Однако федерация гарантировала, что все премии будут выплачены. И не только за ЧМ-2025, но и за другие достижения.

«Всего будет премировано более 50 российских спортсменов на общую сумму более 40 млн рублей. 23 спортсмена получат выплаты за выполнение норматива на чемпионат мира, 16 – за результат, сопоставимый с первым местом, а 18 – за рекорд России.

Наша главная задача — создать необходимые условия для повышения спортивных результатов. Система призовых выплат дополнительно стимулирует наших атлетов совершенствовать мастерство и поощряет обновлять рекорды», – сообщили в пресс-службе ВФЛА.

Правда, пока обещанных выплат за ЧМ-2025 спортсмены не дождались. Хочется верить, что миллионы они увидят не только на бумаге.