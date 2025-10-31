«Нет в жизни ничего чёрно-белого». Легендарный Первухин — об итогах ЧР и современном регби

Сезон в российском регби завершился не то чтобы совсем сенсационно, но уж точно несколько необычно. Казанская «Стрела-Ак Барс» завоевала и третий трофей, московское «Динамо» прорвалось в финал, а красноярский «Енисей-СТМ» остался третьим, впервые за много лет завершив год без трофеев.

Мы не могли не обратиться к легенде красноярского регби главному тренеру «Енисея» Александру Первухину с волнующим всех вопросом.

Каково это – упасть с большой высоты и при этом не разбиться?

Александр Юрьевич духом не падает. Это не про него!

«Клуб готов был играть финал дома и выиграть его»

– Александр Юрьевич, 17 лет подряд выходить в финал, а потом занять третье место – каково это? Что вы чувствуете?

– Хороший вопрос. Ну, как бы так помягче (смеётся)… Плохо себя чувствую. Ко всему хорошему быстро привыкаешь. Можно говорить стандартно: «Да, мы всё проанализируем, всё исправим». Не обидно, когда ты слабее и поэтому проигрываешь, но когда команда выигрывает двухкруговое регулярное первенство, зарабатывает право играть финал на своём поле, и вот здесь вдруг на этом поле получается что-то из разряда «и на старуху бывает проруха». Ну что теперь делать? Будем, конечно, анализировать, но хорошего в этом мало.

Клуб готов был играть финал дома и выиграть его, однако получилось так, как получилось – только матч за третье место.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило «Енисею» в этом сезоне?

– Не бывает в жизни ничего чёрно-белого. С одной стороны, сыграв неплохой матч на «ВТБ Арене», мы выдержали и даже переиграли «Динамо» в динамике, но в тот же момент, занеся четыре трудовых позиционных попытки с ударами со своей зоны, мы пропустили две попытки первым темпом после грубейших ошибок в статике.

Во второй игре были грубейшие ошибки в защите, прежде всего первых каналов, чего я не ожидал. То есть, закрыв в первом матче лидеров «Динамо», во втором матче мы неожиданно дали им свободу. Ещё всё-таки нужно сказать, что есть что-то свыше, которое иногда говорит: «Хорош, достаточно». Видимо, это сыграло определённую роль.

– Поражения в полуфиналах будут служить мотивацией на будущий сезон или вы постараетесь забыть о них?

– Мы с вами уже коснулись первого полуфинала: грубые ошибки в защите от статики, результативные судейские ошибки, нереализованные моменты в атаке привели к поражению с минимальным счётом. Теперь уже кажется, что, будь этот проигрыш больше, скажем, в 7-10 очков, концентрация и мотивация у игроков была бы выше, потому что уверенность в домашней победе была большой как у тренерского штаба, так и у команды. И это также сыграло свою роль. Можно сейчас объяснять и искать причины, но это был самый плохой матч по защите в прошедшем сезоне, причём ошибались как молодые игроки, так и ведущие. Провальный матч. Подобный был в полуфинале Кубка России в Казани.

– С полуфиналами мы разобрались. А перед матчем за бронзу было больше уверенности в своих силах или страха остаться без медалей?

– Давайте так, страха никакого не было. Если честно, самая тяжёлая задача была – вернуться в игру самому, но гораздо тяжелее вернуть в неё команду. Ведь ни один из них не знает, что такое бронзовая медаль. На протяжении 17 лет это поколение играло только за золото, занимая практически все эти годы первое место. Это было прежде всего психологически тяжело. Поэтому надо было всем вместе отряхнуться. Главная задача, о которой было сказано во время единственного тренировочного дня, по большому счёту не просто выиграть, а показать, что команда по ошибке, по случайности либо по року судьбы потеряла финал. Я думаю, по динамике эти полтора тайма были одними из лучших в чемпионате. Значит, удалось команду всё-таки перестроить на игру по типу «Кто главный петух в курятнике?» (Смеётся.)

– Каким будем «Енисей» в новом сезоне? Ждать ли нам обновление состава?

– Обновления происходят каждый год. Если кто-то подразумевает под обновлением, что 10 человек ушло и 10 пришло, то такого точно не будет. Очень уверенно выступила наша молодёжка, выиграв чемпионат досрочно. Практически все старшие возраста спортшколы, начиная с 17 лет, выиграли свои первенства. У нас растёт хорошая смена на перспективу, поэтому мы явно не упадём вниз, к этому нет никаких предпосылок.

Мы единственный клуб, который реально, а не на словах помог президенту ФРР Игорю Артемьеву в проекте сохранения в лиге РК «Металлург», и сегодня началось движение со стороны руководства региона о привлечении финансовых средств на содержание клуба на следующий сезон. 19 игроков «Енисея» выступали за Новокузнецк — это ещё одна резервная команда нашего клуба. Так что нам есть кого менять и на кого менять. Но, повторюсь, не будет замен только потому, что игроку 23 года, а, например, Темнову – 40. Пусть этот молодой регбист доказывает всё на поле, в тренировочном процессе. Изменения, конечно, будут, однако ничего кардинального не предвидится.

Ещё раз подчеркну – команда выиграла регулярное первенство с отрывом, заранее. В футболе это чемпион страны. Поэтому что-то говорить по двум матчам за сезон… Не знаю. Сейчас со всех сторон об этом кричат. Мы всё это уже проходили два года назад. Было много разговоров о старости, о возрасте как игроков, так и тренера, о старомодном стиле. Всё это уже прожито. Мне смешно это читать, как же всё одинаково, когда команда вдруг оступается.

Понятно, что за эти годы мы всем надоели, но это не значит, что команда «Енисей» играет в неправильное регби, при этом побеждая тех, кто играет в как бы правильное… Завоевывая за последние 10 лет восемь раз звание чемпиона страны, причём каждый раз с большим отрывом по набранным очкам в атаке, как, кстати, произошло и в этом сезоне. Так что нет у меня причин кардинально менять состав.

Игроки РК «Енисей» Фото: enisei-stm.ru

«Выросла конкуренция, стало больше равных игр»

– А насколько сильно влияет отсутствие еврокубков на наше регби?

– Очень сильно влияет. К сожалению, сбор основной команды России у нас в этом году не состоялся, видимо, не хватило финансов. Сейчас нахожусь в Сочи на тренировочных сборах юниорской сборной. И я вам скажу, что подрастает очень хорошая смена. У нас и в чемпионате есть молодые перспективные ребята. Но вопрос в другом. Из-за отсутствия игровой практики мы в любом случае начинаем отставать от таких команд, как Испания, Нидерланды, Бельгия и так далее. А наша шестилетняя эпопея в еврокубках… Об этом только периодически вспоминаем. В данном случае от того, что мы вспоминаем, ничего не меняется.

Поэтому нужно всё-таки в тех условиях, в которых мы живём, продолжать работать. Я не согласен с мнением, что уровень чемпионата упал. Наоборот, он вырос с приходом новых квалифицированных легионеров в разные клубы. Сегодня пять-шесть команд могут влиять на ситуацию в турнире.

Выросла конкуренция, стало больше равных игр. Но ведь мерилом всегда являются международные соревнования – как клубные, так и сборных. От этого всё и будет зависеть. От готовности, от наличия новых, свежих и интересных игроков, которых мы должны воспитать в нынешних условиях.

У нас множество детских и юношеских соревнований. Надо отдать должное федерации за это, а также, конечно же, за договор с телевидением. Два важнейших компонента для развития вида спорта — это школы, откуда появляется массовость, и телевидение, откуда появляется популяризация, благодаря которой из массы к нам могут попасть звёздочки.

Да, хотелось бы ещё обратить внимание и на уровень тренерской работы. Специалистов надо больше образовывать, обучать и отправлять на стажировки, что «Енисей», кстати, старается делать достаточно регулярно.

Таким образом, выполнение этих трёх компонентов позволит нам значительно не отставать от команд, которые играют в международных турнирах.

– По поводу детских школ – это же проблема не только в регби. Практически в любом виде спорта очень мало заинтересованных детских тренеров.

– Тренерская тема — она везде такая. Думаю, и в Южной Африке такие же проблемы. Есть группа тренеров высокого уровня, а есть несколько уровней и ступеней, на которых находятся тренеры разной степени подготовленности. С этих уровней у нас совсем недавно работали тренеры с национальной командой. К сожалению, по-настоящему классных специалистов так и не смогли пригласить. Мы как тренерский штаб сборной снова будем предлагать очередную программу для организации работы наших сборных команд.

И стоит отметить, что вопрос стажировок в Южной Африке у нас не закрыт, и он может работать. Это одна из лучших регбийных стран на сегодня. У «Енисея» заключены соглашения с клубами и двумя академиями в ЮАР. В прошлом году четыре игрока были на стажировке в Южной Африке, один из них, как вы знаете, сейчас в «Ла-Рошеле». В этом году планируем стажировку тренеров в одной из академий.

Александр Первухин Фото: enisei-stm.ru

Надо искать финансы, этим мы активно занимаемся. Поэтому то же самое хотелось бы видеть в рамках федерации или в рамках клубов, которые претендуют сегодня на лидерство. Мы должны думать об общем уровне детской школы и детских тренеров. При этом у нас есть и ребята, которые могли бы представлять страну, им по 30-35 лет, и молодые тренеры 35-45 лет. Это те ребята, у которых за плечами не только еврокубки, но и Кубки мира.

В этом году «Енисей-СТМ» собирал на своё 50-летие такую сборную. Был великолепный матч. Эти ребята сейчас заканчивают играть, у них огромнейший международный опыт. Тот же Витя Гресев, тот же Игорь Галиновский. Вот это поколение в тренерском отношении — настоящий пример. Пригласили в сборную Юру Кушнарёва и Сашу Войтова и работаем вместе с ними. А есть ещё и Янюшкин, и Гарбузов, и Отроков с Барановым, и Саулите. Это поколение, как тренеров, ни в коем случае нельзя терять. Это и станет нашим шагом вперёд. Если мы сумеем для них организовать постоянную работу и рост, то сможем создать современную и перспективную систему подготовки.

«Главный тренер должен быть со скамейкой»

– Что вас вдохновляет на протяжении стольких лет работать тренером?

– Да если бы я работал только тренером (смеётся). Если перечислять все мои должности сейчас, то понадобится много времени. Клуб – это большой проект, созданный на базе полупрофессиональной команды «Сибтяжмаш». Это была команда второго эшелона, вообще никому не нужная при наличии великого «Красного Яра». В 1990-е годы футбол с хоккеем начинали умирать, а тут вдруг в Красноярске, несмотря на уже имеющийся суперклуб, возникает второй.

Соответственно, ни о каком бюджете для команды речи не было. Клуб финансировался несколькими коммерческими структурами. Был пройден тяжёлый путь становления. В том времени и проекте мои глубокие корни, которые просто так сегодня отсечь очень тяжело.

Вторая тема – есть ведь результат работы. То есть можно останавливаться, можно менять ситуацию, но зачем? Есть такая пословица хорошая: «От добра добра не ищут». Начиная с 1999 года, уже получается третий десяток лет, команда выпала из тройки всего-то три раза, а всё остальное время борется только за золото. Исторические победы в Кубках вызова, где наша команда играла пять сезонов. Почти всегда 50-процентное представительство игроков «Енисея» в различных сборных командах, начиная с национальной. «Енисей-СТМ» имеет лучшую структуру подготовки резервов и материальной базы, созданной с нуля. Значит, работа идёт правильно, а результаты говорят об этом.

Но, соответственно, как только появятся признаки определённого кризиса и отсутствия движения вперёд, то решение будет приниматься быстро, и, возможно, это будет сделано уже скоро, не дожидаясь каких-либо спадов.

Тем не менее тренерская работа — это работа, предполагающая всё время быть на пульсе. Я всегда говорил: «Тренер сборной не должен быть освобождённым тренером, потому что он имеет всего два-три сбора в год. Тренер должен быть со своей командой, тренер должен быть на поле во время матча, а не сидеть где-то там наверху».

Заметьте, ни один игровой вид спорта себе этого не позволяет, кроме регби, которому надо было себя противопоставить футболу, а пришло это к нам из Англии. Поэтому тренер всё время должен быть с командой.

Александр Первухин даёт установку Фото: enisei-stm.ru

– Я заметил, что на многих матчах тренеры поднимаются наверх, а вы остаётесь на бровке.

– Во-первых, из всех тренеров старшего поколения, будем мягко говорить, остался только я. Естественно, привычки никто менять не будет. Во-вторых, я совершенно не вижу в этом смысла. И недаром ни хоккейный, ни футбольный, ни баскетбольный тренер не уходит сидеть на трибуну, потому что в любой команде есть группа помощников, видеоаналитиков, которые находятся наверху и могут вовремя тебе подсказать.

Главный тренер должен быть со скамейкой. Ему делать замены, ему надо чувствовать эти замены, чувствовать игроков. И я не для показухи хожу под дождём без зонта, а потому, что он мне мешает и не нужен во время игры. Так что моё мнение остаётся неизменным. А то, что все смотрят на то, как там ребята на Западе, ну пусть смотрят, вопросов нет. До сегодняшнего момента результат был внизу, а не наверху. Дальше поживем – увидим.

– Помимо регби, какими ещё видами спорта вы интересуетесь?

– Я вообще всеяден. Мой 12-летний сын играет в хоккей в местном «Соколе». Буквально перед отъездом в Сочи посетил два его матча в рамках Первенства СФО. И, скажу я вам, играет он довольно успешно. Кстати, мы с ним вместе болеем за хоккейное московское «Динамо».

– Довольно иронично…

– Да я и сам до сих пор смеюсь из-за этого. Может быть, это ещё одна из причин поражения…

– А что насчёт других видов спорта?

– Да я все игровые виды спорта люблю. Сейчас обязательно схожу на футбол к Андрею Тихонову. И на волейбол хочу попасть, также довольно часто посещаю борьбу. Я, честно говоря, достаточно спортивный человек. Встаю на коньки покататься, а иногда в хоккей играем.

– Есть у вас хобби какое-нибудь?

– На хобби времени точно не остаётся, потому что спорт полностью меня поглощает. На протяжении последних двух лет много времени занимает моя депутатская деятельность. Серьёзная и обязывающая тебя к выполнению просьб и пожеланий людей, которые тебе доверяют, работа. Самая главная проблема – нехватка времени. Стараюсь больше общаться с семьёй, поэтому в любой выходной, в любой свободный час мы стараемся где-то побыть вместе, погулять, съездить на природу, съездить на дачу. Поэтому каких-то других пристрастий нет.

– Что бы вы выбрали – «Енисей» оформляет требл в следующем сезоне или российские клубы получают возможность участвовать в еврокубках?

– Ну, конечно, второй вариант. Потому что тогда мы выиграем требл и попадём в еврокубки (улыбается).