«Я ни о чём не жалею». Британского гребца дисквалифицировали за видео на OnlyFans

Причиной дисквалификации спортсменов в последнее время сложно кого-то удивить. Уж слишком велико разнообразие: допинг, политические заявления, разного рода преступления. Но в Великобритании недавно, кажется, разблокировали новый вид бана. Там 23-летнего каноиста отстранили от соревнований на два года за слишком откровенное видео!

«Я хочу поехать на Олимпиаду»

Курц Адамс Розенталс – среднего уровня каноист из Великобритании. Он неплохо выступал на юниорских и молодёжных первенствах мира и Европы, а в 2023-м даже взял серебро на молодёжном ЧМ. Спортсмен даже попал в программу World Class от министерства спорта, поддерживающую будущих олимпийцев. Вот только славу каноисту принесли не результаты, а деятельность, далёкая от спорта. В январе 2025-го Курц создал аккаунт на OnlyFans, где стал размещать откровенный контент, дабы заработать денег.

В марте на своей странице в соцсети Розенталс выложил пикантное видео, однако довольно быстро удалил его. Что там было, сказать уже невозможно, но западные СМИ описывают его как «сексуальный акт в самолёте».

По-видимому, это не прошло мимо Федерации гребного спорта Великобритании (Paddle UK), потому что она довольно быстро наложила на Адамса Розенталса временный бан. Каноисту запретили участвовать в соревнованиях, исключили из World Class и запретили общаться с сотрудниками и спортсменами из этой программы. Объяснять причины своего решения федерация тогда не стала. Однако сам Курц подозревал, что все наказания связаны с его неспортивной деятельностью.

«Ролики, которые я публикую, намеренно сделаны провокационными, чтобы увеличить количество переходов на мою страницу с пикантным контентом на OnlyFans и профинансировать осуществление моей заветной мечты – поездки на Олимпиаду. Это то, во что я вкладываю свою жизнь, это всё, чем я занимаюсь. На данном этапе моя личность, моя идентичность – это спорт, и я хочу стать профессиональным спортсменом, стремящимся к своей олимпийской мечте», – рассказал Адамс Розенталс.

«Они не хотят, чтобы спортсмены делали такое»

А теперь дисциплинарная комиссия Paddle UK решила забанить Курца на два года за нарушение дисциплины. По мнению федерации, то видео – настоящий пример «непристойного, оскорбительного или безнравственного поведения» и «оскорбительного использования социальных сетей».

«Paddle UK стремится обеспечить безопасную и открытую среду для всех, а меры в соответствии с дисциплинарной политикой в отношении спортсменов принимаются в случае необходимости и соразмерно нарушению».

Естественно, такие санкции не понравились Розенталсу.

«Что касается контента в социальных сетях, конечно, это не то, что они хотят, чтобы их спортсмены в идеале делали… это, очевидно, резкий контент.

Я понимаю, какой образ Paddle UK хочет создать у спортсменов. И он не соответствует тому образу профессионализма и прочим качествам, которые Paddle UK пытается создать. Но это также не приносит просмотров, не приносит внимания, и это не привлекает спонсоров», – сказал он.

И фразы Курца можно было бы посчитать просто нытьём, если бы не одно «но». В OnlyFans каноист пришёл из-за проблем с финансированием спорта в стране.

«Я думал, что мама умрёт от недосыпа»

Бо́льшую часть своей жизни Курц едва сводил концы с концами.

В 2010-м он вместе с братом и мамой переехал из Латвии в Великобританию. Семья испытывала большие проблемы с деньгами, но мать сделала всё, чтобы дети занимались спортом. По словам Розенталса, она постоянно брала кредиты и работала по 90-100 часов в неделю.

«В какой-то момент я действительно думал, что она умрёт от недосыпа. Она упорно трудилась, пожертвовала своей жизнью, чтобы привести нас в спорт и доказать, что люди из неблагополучных семей могут добиться чего-то хорошего в жизни. Мне надоело беспокоиться о том, как платить за аренду, мне надоело быть на грани бездомности. Я делал всё, чтобы никогда не оказаться в такой ситуации», – говорил Курц.

Курц Адамс Розенталс Фото: из личного архива Курца Адамса Розенталса

Семье стало легче, когда парень попал в программу World Class, ведь теперь он получал стипендию в размере £ 16 тыс. в год. Правда, даже эти деньги не могли покрыть расходы на спорт. Просто для понимания: прожиточный минимум в стране на £ 8 тыс. больше.

Долги семьи продолжали расти, хотя сам Адамс Розенталс устроился на работу. Он пробовал себя в роли грузчика на складе и фрилансера, однако ничего не приносило нормальной прибыли. В начале года судебные приставы стали грозиться выселить семью из квартиры. Тогда-то Куртс и решился на отчаянный шаг – завести OnlyFans. По его словам, мама плакала неделю, узнав об этом.

Каноист понимал, что теперь он будет иметь соответствующую репутацию, но выбора не оставалось. Да и жертвы довольно быстро окупились. За первый месяц на платформе парень заработал более £ 100 тыс., что помогло покрыть все расходы. Поэтому он не стал останавливаться.

И даже сейчас, получив бан, он не жалеет о содеянном.

«Оглядываясь назад, я, наверное, не стал бы публиковать что-то подобное. Но я помню, в каком состоянии был, когда снимал и выкладывал это видео. Впервые в жизни я увидел реальный прогресс в своём финансовом положении. Впервые я смог самостоятельно оплатить обучение. Это был первый раз, когда я смогла подарить маме что-то приятное. И это случилось благодаря таким безумным видео, как то, из-за которого меня забанили.

Я увидел прямую связь между созданием подобных видео и улучшением моей жизни. Поэтому я был в таком состоянии, что понимал: всё, что мне нужно делать, чтобы продолжать в том же духе, – это продолжать снимать такие видео. Мы живём в безумном мире. Я ни о чём не жалею».

Несмотря на всю ситуацию, Курц всё ещё планирует попасть на Олимпиаду. Впрочем, в любом случае британской федерации гребли стоит задуматься над тем, что её спортсмены рад Игр продают себя на OnlyFans.