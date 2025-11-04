«Американцы были нам рады». Новый лидер российской гимнастики — об итогах ЧМ-2025

Ещё один важный олимпийский вид спорта, где после нескольких лет отстранения удалось прорвать изоляцию – спортивная гимнастика. Чемпионат мира в Джакарте стал первым крупным стартом для наших гимнастов с 2021 года. За это время уже сменилось целое поколение, и мы не видим прежних имён – Артура Далалояна, Никиту Нагорного, Давида Белявского. Разве что Ангелина Мельникова остаётся лидером женской команды.

У мужчин же лидерство ещё пару лет назад перехватил болгарский татарин Даниел Маринов. Родившийся в Софии Даниел ещё в детстве переехал в Казань. Если вы не следили за российскими стартами, то могли упустить взлёт его карьеры, как, впрочем, почти не знали об успехах Маринова и за рубежом. Сначала ковид, потом отстранение – и в итоге впервые на международной арене Даниел выступил только в 20 лет. И сразу – чемпионат мира!

В Джакарте Маринов смог взять только бронзу на брусьях, однако при этом стал единственным призёром среди мужчин. В интервью «Чемпионату» по возвращении домой Даниел подвёл итоги важнейшего старта, а также рассказал, что думает о будущем и как воспринимает недавнее прошлое, в котором доступ на международные соревнования ему был закрыт.

«Культура своеобразная — неприятные запахи, едят на полу»

– Какие впечатления у вас оставил чемпионат мира? Эмоции уже улеглись?

– Пока не успел даже полноценно отдохнуть. Как прилетел, на меня легла нагрузка другого характера. Интервью, различные мероприятия. Даже прийти в себя времени пока не было. Но в целом ощущения уже улеглись, потихоньку укладываются в голове. Главное – наконец-то в моей жизни был первый полноценный международный старт! И приятно, что удалось уехать из Джакарты не с пустыми руками.

– Первый международный старт – и сразу чемпионат мира. Это усложнило задачу?

– Честно говоря, даже рад тому, что мой первый международный старт – это именно чемпионат мира. Я смог прямо сразу с головой окунуться во всю эту международную суету и понять, что да как. Рад, что всё так сложилось.

– Что вас удивило? Как в бытовом плане, так и в спортивном.

– Удивило, что на соревнованиях такого большого масштаба так же масштабно проходят и тренировки. Поразила организация. Комплекс, в котором мы выступали и тренировались, был очень большим. И внутри было порядка четырёх только тренировочных залов. Также был отдельно разминочный помост со всеми снарядами, на котором мы разминались непосредственно перед соревнованиями. А ещё арена выглядела достаточно масштабно, особенно меня порадовала цветовая гамма, которую выбрали в этом году. Таких цветов ранее на помосте ещё не было, выглядело очень круто.

– То есть уровень организации порадовал, вопросов нет?

– Конечно, всё на высшем уровне.

– При этом по ходу турнира возникали вопросы по питанию. Иностранные делегации даже сообщали о случаях отравления. Вас это не коснулось?

– Чтобы кто-то отравился из россиян – такого не слышал. Если говорим про иностранцев, то, возможно, что-то такое было. Мы питались только в отеле. Логично, что та еда, которая была на улице, в традиционных местных заведениях, вызывала вопросы. Это не какие-то рестораны были, а что-то вроде наших ларьков с шаурмой, и питаться там было явно небезопасно. Даже со стороны выглядело так, что я бы не рискнул: полная антисанитария, всё готовят на улице, грязными руками…

Поэтому мы питались чисто в отеле, чтобы избежать каких-то неприятных моментов. Да и не возникало желания есть где-то на улице, у нас было комфортное трёхразовое питание, нам хватало. А в отеле была представлена и европейская кухня, и азиатская. Русской, правда, не было. Так что мы питались привычной европейской едой: карбонара, макароны, супы, привычные салаты с помидорами и огурцами. Никакой экзотики – не рисковали.

– Читал в вашем интервью из Джакарты, что дома хотите сразу по прилёте «хлопнуть борща». Уже успели? Может, с эчпочмаком вприкуску?

– Разумеется, обязательно (смеётся). Я всё это сделал, насытился, успел. Доволен.

Даниел Маринов Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

– Какое впечатление у вас оставила Джакарта? Ангелина Мельникова рассказывала, что у неё особо не было времени погулять по городу. А вы успели?

– Девочки привыкли, как правило, экономить силы и сидеть по номерам. А мы с ребятами пару раз выходили погулять – и после первого дня соревнований, и после многоборья. Не сказал бы, что весь город вдоль и поперёк прошли, Джакарта – немаленький город, 600 кв. км, – но по популярным местам, которые местные советовали, мы прошлись.

Нюансы есть. Много неприятных запахов встречается, тысячи ароматов между собой переплетаются так, что невозможно дышать становится. А так в целом прошлись по торговым центрам – там всё красиво, цивилизованно.

– Главное впечатление – экзотическая страна, куда бы вы не поехали без соревнований?

– Именно так. Сам бы я в Джакарту не поехал. Очень большой контраст чувствовался на улице, когда смотришь на людей. Выходишь из торгового центра – и всё цивилизованно, красиво, чисто, аккуратно. А дальше – делаешь буквально пару шагов по ступеням вниз и видишь, как люди без обуви едят на полу грязными руками варёную кукурузу. Культура такая, своеобразная.

– С Казанью не сравнится?

– Конечно. И с Казанью, и в целом с Россией. У нас такого, слава богу, нет.

Джакарта, столица Индонезии Фото: Universal Images Group via Getty Images

«В сравнении с мировыми лидерами оценочки поджимали»

– Что касательно результата, то вы, скорее, довольны собой? Либо осталась определённая недосказанность после соревнований?

– Частично недосказанность есть. Посмотрев на мировую арену, я понял, что и как мне нужно делать, где и как нужно прибавлять. Хочется теперь поскорее все нюансы, которые есть, исправить. Потому что сейчас многие вещи у меня, как оказалось, очень слабые. Я не был готов обыгрывать мировую элиту в многоборье на уровне чемпионата мира.

А так, выступал в финале многоборья, кайфовал предельно на первых снарядах. Затем, к сожалению, допустил падение, это повлияло на моё ментальное состояние на один день, на вечер. Очень было обидно, я хотел пройти всё достойно от начала и до конца. Шёл хорошо, но допустил падение…

То есть обидно было не потому, что я не в тройке, нет. На медаль многоборья я не рассчитывал, не думал, что у меня какие-то шансы пробиться в финал есть, хотя и квалифицировался с четвёртым результатом. Скорее всего, я остался бы на тех же позициях, однако в любом случае падение на перекладине дало мне большой опыт, с которым я справился. И главное – получилось зацепить медаль на брусьях. Но при этом, если честно, я сделал на брусьях самую худшую комбинацию за последние три-четыре года моих выступлений на взрослом помосте. Буквально чудом получилось на третьей позиции удержаться, было множество мелких ошибок. Грубых не было, именно мелкие помарки, которые не дали мне подняться выше, не хватило чуть-чуть.

Хотя в целом я выходил бороться именно за второе место. Мог спокойно завоёвывать серебро да ещё и с отрывом от третьего места. Однако наделал ошибок, не сделал всё так, как умею, – и только третий. Я доволен тем, что медаль в принципе есть, что уехал с чемпионата мира не с пустыми руками, но внутри сидит такое чувство, что я не сделал всё так, как умею. Небольшой осадок внутри остался, уверен, что на следующий чемпионат мира я приеду уже с другими эмоциями. Надеюсь, там получится всё сделать намного лучше.

– То есть помешали какие-то конкретные ошибки? Речь не о нехватке опыта, физической формы после травмы, условно? Даже в текущем вашем состоянии можно было рассчитывать на результат лучше?

– Конечно! Да и на соревнованиях ты особо не думаешь о том, что у тебя было до этого, какая у тебя была травма, что у тебя болит. Ты руку поднимаешь, начинаешь упражнение и забываешь про все эти моменты. Оправдания, что я не был готов или что-то ещё, не совсем правильно говорить.

Если ты уже выиграл, а потом начинаешь говорить что-то про свою подготовку, что были какие-то сложности, – это нормально, это приветствуется. Но если ты проиграл, а потом начинаешь рассказывать, как тебе было плохо, как тебе было тяжело и почему ты в итоге проиграл, – это я уже считаю слабостью.

– И всё-таки, если объективно, на сколько процентов от максимума вы бы оценили свою физическую форму на ЧМ в Индонезии?

– От максимума моего потенциала сложно сказать, потому что я ещё не доходил до такого уровня, максимум не выбивал. Тем более сейчас новые правила, новые комбинации. Они у меня ещё до конца не построены. Но если так судить, есть запас, куда расти, я это знал прекрасно, тренеры мои это прекрасно знали. Это успокаивает. Через год-два я уже буду совершенно в другой форме. Надеюсь, намного сложнее будут и мои комбинации.

В целом я был готов хорошо делать комбинации, которые я показывал в Джакарте. Особенно после чемпионата России. Вот на чемпионате России я вообще не был готов, выступал буквально 50/50: сделаю – не сделаю. Однако получилось собраться и шесть медалей взять. А на чемпионате мира физически чувствовал себя гораздо лучше, не самые сложные комбинации мог спокойно делать. Но прекрасно понимал, что нужно показывать уровень выше.

Даниел Маринов Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

– На чемпионате России удалось выжать из себя максимум после новости о возможной поездке на ЧМ? Она помогла собраться?

– Я в любом случае всегда в себя верю, даже когда я вообще не готов. Эта вера хорошо мне помогает на некоторых стартах. Какая бы тяжёлая подготовка ни была, стараюсь верить в успех. На чемпионате мира я объективно понимал, что у меня есть шанс на медали только на брусьях. Так и случилось. Но, опять же, выступил я в финале на брусьях не так, как планировал, и второе место от меня ушло буквально на глазах.

– В спортивной гимнастике есть и фактор субъективности. Насколько трудно было адаптироваться к международному судейству? Вас же воспринимали как новичка. Вы заработали себе имя в России, но не в мире.

– Это чувствовалось в первые два дня соревнований: в квалификации и финале многоборья. Оценочки немножко поджимали, особенно в сравнении с мировыми лидерами, с которыми я шёл, с шестёркой сильнейших. Но я к этому был готов, потому что старшие ребята предупреждали меня об этом, что это возможно. Однако нас ещё не знают судьи, мир. Основная задача была – приехать, показать, что мы умеем. С этой задачей я справился. В последний день, когда я выступал на брусьях и перекладине, чувствовалось, что судьи уже намного добрее ко мне относятся и ставят соответствующие оценки.

– Как оцените уровень конкуренции, особенно в сравнении с российскими стартами?

– Я был шокирован. До этого я следил за мировой ареной в соцсетях, за результатами следил. Но, увидев всё вживую, начинаешь понимать, что необходимо на тренировках убирать даже малейшие недочёты, ведь решают порой не сотые, а тысячные доли балла. Нужно всё делать идеально. Выступление на международной арене показывает, на каком этапе ты действительно находишься и куда тебе нужно расти.

Сейчас я понимаю слова наших олимпийцев, которые говорили, что сложно выступать без международных стартов. Я раньше их не до конца понимал, меня в целом всё устраивало, наверное, потому что у меня их никогда по сути и не было. И я привык выступать на чемпионате России. Теперь я понимаю, почему конкретно их не хватает, в чём суть проблемы. Это связано с конкуренцией, на чемпионате мира она колоссальная, важен каждый аспект.

«Если пришлось столько ждать, значит, так было нужно»

– Как вас приняли зарубежные атлеты? Было желание с кем-то пообщаться лично, познакомиться с лидерами мировой спортивной гимнастики?

– Я старался поддерживать контакт, но японцы и китайцы очень плохо говорят по-английски. Китайцы вообще почти не разговаривают, японцы что-то сказать ещё могут. Ребята хорошие, отзывчивые, но во время соревнований мы практически не разговариваем, особенно китаец на меня очень странно смотрел, когда я ему вопросы задавал по ходу соревнований (улыбается).

С американцами мы достаточно плотно общались, мы в одном потоке с ними выступали, первые дни вместе тренировались. Все к нам очень хорошо относились, помню даже, когда только приехали, к нам сами подошли венгры, американцы, британцы, турки, мои друзья болгары. Сказали, мол, добро пожаловать, вас сильно не хватало. Все были нам рады.

– Болгарский язык ещё помните?

– Думаю, процентов на 50 я уже точно его забыл. Однако всё равно общаюсь, какие-то слова забываю, но мне подсказывают.

– Английский у вас свободный? Читал, что вы ставили перед собой задачу дать интервью на английском.

– Не сказал бы, что специально готовился, мне в плане общения, скорее, турок Адем Асил помогал, он с нами готовился к чемпионату мира, последние два сбора провёл на нашей базе. Мы с ним общались на английском, больше чем все остальные, мне было интересно. Иностранец, чемпион мира!

Благодаря в том числе и ему я подтянул свой английский на какой-то приемлемый уровень. В Джакарте получалось давать интервью на английском, 70% из того, что мне говорят, я спокойно понимал в плане вопросов, остальное додумывал. И сам старался давать какой-то ответ. За всё время я раз семь или восемь давал интервью на английском. Мини-мечта осуществлена.

Адем Асил Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

– Уже оценив по достоинству международную арену, скажите, выступление на российских стартах хоть как-то могло компенсировать отсутствие международных соревнований? Либо с тем же чемпионатом мира ничто не сравнится?

– Не сравнится, потому что здесь спортсмены из разных стран. И ты сам в другой стране. Если бы чемпионат мира проводили в Казани или Москве, это всё равно сильно отличалось бы по эмоциям от ЧМ в Джакарте. А тут ты приезжаешь на чемпионат мира – и там уже всё другое: люди, культура, языки.

По атмосфере сразу чувствуется, что ты приехал на какое-то мировое событие. А когда у нас в Казани проходили Игры БРИКС, такого плотного погружения не было, несмотря на то что на них тоже приехали зарубежные атлеты, были аккредитации на английском, иностранцы говорили на своих языках…

– Не было мысли во время выступления в Джакарте, что вы слишком долго ждали своего шанса выступать на международной арене? Ту же Олимпиаду в Париже пропустили.

– Я придерживаюсь мнения, что всему своё время. Если мне пришлось столько ждать, значит, так было нужно.

– Теперь основной фокус будет направлен на Лос-Анджелес?

– Честно говоря, больше фокус пока на следующий чемпионат мира. Надеюсь, что следующий год у нас будет насыщенным, будет и чемпионат Европы, и чемпионат мира, везде получится съездить и выступить. И это будет как отбор на Олимпиаду. Потому что на Олимпиаду надо ещё отобраться.

Конечно, я думаю об Играх, но сначала надо пройти все отборочные раунды, а потом уже – жить мыслями только об Олимпиаде. Пока что, помимо Олимпиады, есть ещё и другие соревнования, к которым тоже нужно готовиться.

– На чемпионате мира в Роттердаме будет битва за золото?

– Дай бог, надеюсь. Хотелось бы верить.