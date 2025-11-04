В Испании начинается ЧМ по прыжкам на батуте. Россиян много, и есть шансы даже на золото!

Осенью 2025-го битвы сильнейших в гимнастических дисциплинах не прекращаются! На смену спортивным гимнастам, которые поделили медали чемпионата мира менее месяца тому назад, выходят мастера прыжков на батуте, звёзды акробатической дорожки и герои двойного минитрампа.

Впереди – чемпионат мира по прыжкам на батуте. И Россия там будет!

Состав сборной России на ЧМ-2025

Главный турнир года пройдёт с 5 по 9 ноября в Памплоне (Испания) на арене Estadio Reyno de Navarra. Российские и белорусские спортсмены по-прежнему в нейтральном статусе, но в полноценном, мощном составе.

Сборную России на ЧМ-2025 представят 15 человек в индивидуальных, синхронных и смешанных прыжках, а также на двойном минитрампе и на акробатической дорожке.

Главной звездой сборной России является Анжела Бладцева – участница Олимпийских игр – 2024. За её плечами не слишком удачный опыт выступления в Париже, где она, будучи фаворитом, стала только пятой. Но год спустя Бладцева по-прежнему в обойме сильнейших и способна взойти на подиум. В этом сезоне Анжела несколько раз попадала в призы на этапах Кубка мира.

Однако главным фаворитом является не она, а София Аляева, которая стала обладательницей Кубка мира в индивидуальных прыжках. На её счету четыре попадания на подиум КМ и статус претендента на золото в Памплоне.

София Аляева Фото: sportgymrus.ru

По ходу сезона громко заявила о себе и Александра Лямина, ставшая триумфатором Кубка мира в дисциплине «акробатическая дорожка».

У мужчин Дмитрий Нартов получил нейтральный статус совсем недавно, однако на своём дебютном этапе Кубка мира с ходу одержал победу в индивидуальных прыжках. Интересно, сумеет ли он сотворить такую же сенсацию и на ЧМ?

Дмитрий Нартов Фото: Из личного архива спортсмена

Попадал на подиум в этом году и Максим Диденко, который стал вторым в индивидуальных соревнованиях в Котбусе (Германия). А вот Данила Касимов взял на этапе КМ в Варне два серебра в синхронных прыжках и синхронных смешанных прыжках. На него можно рассчитывать в командных видах.

Россияне выступят на ЧМ по прыжкам на батуте впервые с 2021 года. Тогда, в Баку, отечественная сборная взяла пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, победив в медальном зачёте. Повторить тот успех с ходу вряд ли получится, но шанс выиграть одну или несколько золотых медалей есть!

Расписание ЧМ по прыжкам на батуте

В Памплоне в общей сложности будет разыграно аж 16 комплектов наград! Финалы будут проходить вечером по московскому времени.

Приведём полное расписание соревнований ЧМ-2025:

Среда, 5 ноября

20:00. Смешанные синхронные прыжки. Квалификация.

Четверг, 6 ноября

12:00. Индивидуальные прыжки, мужчины и женщины. Акробатическая дорожка, женщины. Квалификация.

16:00. Двойной минитрамп, мужчины. Квалификация.

20:00. Двойной минитрамп, женщины. Квалификация.

Пятница, 7 ноября

12:00. Синхронные прыжки, мужчины и женщины. Акробатическая дорожка, мужчины. Квалификация.

19:30. Акробатическая дорожка, женщины. Команды. Финал.

20:25. Двойной минитрамп, мужчины и женщины. Команды. Финалы.

21:55. Акробатическая дорожка, мужчины. Команды. Финал.

Суббота, 8 ноября

17:00. Двойной минитрамп, мужчины. Финал.

17:30. Акробатическая дорожка, женщины. Финал.

18:00. Смешанные синхронные прыжки. Финал.

19:00. Акробатическая дорожка, мужчины. Финал.

19:30. Двойной минитрамп, женщины. Финал.

20:30. Индивидуальные прыжки, женщины и мужчины. Команды. Финалы.

Воскресенье, 9 ноября

14:00. Синхронные прыжки, женщины и мужчины. Финалы.

15:15. Индивидуальные прыжки, женщины и мужчины. Финалы.

18:00. Командное многоборье. Финал.

Где смотреть финалы ЧМ у батутистов?

В России официальных трансляций чемпионата мира, к сожалению, не будет. Но «Чемпионат» станет следить за всеми соревнованиями с участием россиян.