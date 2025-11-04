В Испании начинается ЧМ по прыжкам на батуте. Россиян много, и есть шансы даже на золото!

Осенью 2025-го битвы сильнейших в гимнастических дисциплинах не прекращаются! На смену спортивным гимнастам, которые поделили медали чемпионата мира менее месяца тому назад, выходят мастера прыжков на батуте, звёзды акробатической дорожки и герои двойного минитрампа.
Впереди – чемпионат мира по прыжкам на батуте. И Россия там будет!
Состав сборной России на ЧМ-2025
Главный турнир года пройдёт с 5 по 9 ноября в Памплоне (Испания) на арене Estadio Reyno de Navarra. Российские и белорусские спортсмены по-прежнему в нейтральном статусе, но в полноценном, мощном составе.
Сборную России на ЧМ-2025 представят 15 человек в индивидуальных, синхронных и смешанных прыжках, а также на двойном минитрампе и на акробатической дорожке.
Индивидуальные прыжки: Анжела Бладцева, София Аляева, Анна Корнетская, Мария Михайлова, Кирилл Козлов, Данила Касимов, Дмитрий Нартов и Максим Диденко.
Синхронные прыжки: Анжела Бладцева/София Аляева, Анна Корнетская/Мария Михайлова, Кирилл Пантелеев/Дмитрий Нартов и Кирилл Козлов/Данила Касимов.
Синхронные прыжки смешанные: Кирилл Козлов/София Аляева и Кирилл Пантелеев/Анжела Бладцева.
Двойной минитрамп: Галина Бегим, Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов.
Акробатическая дорожка: Арина Каляндра, Александра Лямина, Сергей Финиченко и Галина Бегим.
Главной звездой сборной России является Анжела Бладцева – участница Олимпийских игр – 2024. За её плечами не слишком удачный опыт выступления в Париже, где она, будучи фаворитом, стала только пятой. Но год спустя Бладцева по-прежнему в обойме сильнейших и способна взойти на подиум. В этом сезоне Анжела несколько раз попадала в призы на этапах Кубка мира.
Однако главным фаворитом является не она, а София Аляева, которая стала обладательницей Кубка мира в индивидуальных прыжках. На её счету четыре попадания на подиум КМ и статус претендента на золото в Памплоне.
София Аляева
Фото: sportgymrus.ru
По ходу сезона громко заявила о себе и Александра Лямина, ставшая триумфатором Кубка мира в дисциплине «акробатическая дорожка».
У мужчин Дмитрий Нартов получил нейтральный статус совсем недавно, однако на своём дебютном этапе Кубка мира с ходу одержал победу в индивидуальных прыжках. Интересно, сумеет ли он сотворить такую же сенсацию и на ЧМ?
Дмитрий Нартов
Фото: Из личного архива спортсмена
Попадал на подиум в этом году и Максим Диденко, который стал вторым в индивидуальных соревнованиях в Котбусе (Германия). А вот Данила Касимов взял на этапе КМ в Варне два серебра в синхронных прыжках и синхронных смешанных прыжках. На него можно рассчитывать в командных видах.
Россияне выступят на ЧМ по прыжкам на батуте впервые с 2021 года. Тогда, в Баку, отечественная сборная взяла пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, победив в медальном зачёте. Повторить тот успех с ходу вряд ли получится, но шанс выиграть одну или несколько золотых медалей есть!
Расписание ЧМ по прыжкам на батуте
В Памплоне в общей сложности будет разыграно аж 16 комплектов наград! Финалы будут проходить вечером по московскому времени.
Приведём полное расписание соревнований ЧМ-2025:
Среда, 5 ноября
20:00. Смешанные синхронные прыжки. Квалификация.
Четверг, 6 ноября
12:00. Индивидуальные прыжки, мужчины и женщины. Акробатическая дорожка, женщины. Квалификация.
16:00. Двойной минитрамп, мужчины. Квалификация.
20:00. Двойной минитрамп, женщины. Квалификация.
Пятница, 7 ноября
12:00. Синхронные прыжки, мужчины и женщины. Акробатическая дорожка, мужчины. Квалификация.
19:30. Акробатическая дорожка, женщины. Команды. Финал.
20:25. Двойной минитрамп, мужчины и женщины. Команды. Финалы.
21:55. Акробатическая дорожка, мужчины. Команды. Финал.
Суббота, 8 ноября
17:00. Двойной минитрамп, мужчины. Финал.
17:30. Акробатическая дорожка, женщины. Финал.
18:00. Смешанные синхронные прыжки. Финал.
19:00. Акробатическая дорожка, мужчины. Финал.
19:30. Двойной минитрамп, женщины. Финал.
20:30. Индивидуальные прыжки, женщины и мужчины. Команды. Финалы.
Воскресенье, 9 ноября
14:00. Синхронные прыжки, женщины и мужчины. Финалы.
15:15. Индивидуальные прыжки, женщины и мужчины. Финалы.
18:00. Командное многоборье. Финал.
Где смотреть финалы ЧМ у батутистов?
В России официальных трансляций чемпионата мира, к сожалению, не будет. Но «Чемпионат» станет следить за всеми соревнованиями с участием россиян.