Всё, Непомнящий выбыл из борьбы за корону! Россиянина остановил 237-й шахматист мира

Вряд ли Ян до старта на Кубке мира — 2025 знал, кто такой Диптаян Гхош. Но теперь запомнит это имя на всю жизнь.

На популярном курорте Гоа (Индия) стартовал Кубок мира – 2025 по шахматам, призванный определить тройку последних участников претендентского турнира. Да, де-факто последним окажется участник «турнирного пути ФИДЕ – 2025», однако здесь ясности значительно больше – с большим отрывом лидирует индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха. А на КМ вся борьба впереди!

Кто играет на Кубке мира?

На старт вышло большинство звёзд, включая чемпиона мира и «хозяина поля» Гукеша Доммараджу, который на матч с самим собой, конечно, не отбирается, но хочет в глазах современников выйти из тени великого Магнуса Карлсена. Всего – 206 участников, среди которых более полутора сотен гроссмейстеров, и общий призовой фонд в $ 2 млн, чемпиону из них достанется $ 200 тыс.

Сильнейшие шахматисты мира пропускали квалификационный раунд и стартовали с 1/64 финала, и второй круг выдался богатым на неожиданности. Один из главных фаворитов турнира американец Уэсли Со не разглядел ничейный манёвр, приводивший к пату, в поединке с литовцем Титасом Стремавичусом и вылетел из турнира! К огромному сожалению российских болельщиков, проиграл свой матч и двукратный победитель турнира претендентов, сильнейший шахматист России Ян Непомнящий.

Как проиграл Ян Непомнящий?

Яну попался гроссмейстер Диптаян Гхош – молодой, но уже не юный индиец с рейтингом 2573. Гхош подавал большие надежды в детских турнирах, выступал за юношескую сборную Индии, становился призёром первенств Азии, оказался гроссмейстером в 17 лет, однако во взрослых шахматах больших успехов не достиг, хотя всегда сохранял репутацию опасного соперника для шахматиста любого уровня. Поначалу российские комментаторы остроумно шутили на тему противостояния Ян – Диптаян, но вскоре всем стало не до шуток…

В первом поединке, где у Непомнящего были чёрные фигуры, серьёзной борьбы не получилось – Диптаян не стремился к большой игре, россиянин тоже действовал с запасом прочности, и получилась ничья в 30 ходов. Однако белыми фаворит уже имел все основания идти вперёд, и тут случилась катастрофа – Непомнящий что-то напутал в дебюте и сразу столкнулся с трудностями. Индиец преимущество не упустил и дожал россиянина.

Ян Непомнящий (Россия) — Диптаян Гхош (Индия)

Кубок мира — 2025. Второй раунд

Сразу после вылета Непомнящий подверг критике организацию турнира:

«Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ – надо отдать должное – сумела удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать», – написал российский гроссмейстер в своём телеграм-канале.

Действительно, играть в Индии нелегко – непривычны и пища, и климат, и местный колорит. На это можно возразить, что всем иностранцам непросто, не только россиянам, однако за счёт этого именно индийские шахматисты и будут иметь некоторое преимущество. Наверняка кто-то из них и окажется в призовой тройке, которая гарантирует участие в претендентском турнире.

У кого из россиян ещё есть шансы?

Если квалификационный раунд из россиян не преодолел только Сергей Лобанов, обиднейшим образом уступивший Кацперу Пёруну (Польша), то в 1/64 финала группа наших соотечественников, состоявшая из девяти человек, уже понесла серьёзные потери. Пентала Харикришна (Индия) поймал на глубокую дебютную разработку и выбил из борьбы чемпиона России Арсения Нестерова. А чемпион мира по рапиду Володар Мурзин потерпел поражение от немца Георга Майера, который ныне защищает цвета Уругвая.

Тем не менее у российских болельщиков есть ещё поводы для оптимизма. Молодой лидер россиян Андрей Есипенко в блестящем стиле с сухим счётом разгромил участника турнира претендентов Ниджата Абасова (Азербайджан). Текущий рейтинг Есипенко вновь приближается к отметке 2700 – пора возвращаться в элиту! В прошлом цикле Андрей уже был близок к попаданию в кандидатский – теперь-то надо прорываться. Он остался «за старшего».

Андрей Есипенко Фото: FIDE

Самый молодой гроссмейстер страны Иван Землянский выбил из борьбы сильного американца Рея Робсона. Видно, что Ваня становится всё сильнее и сильнее с каждым турниром. Ещё один стремительно прогрессирующий молодой российский гроссмейстер Алексей Гребнев нокаутировал высоко сеянного чеха Давида Навару. А многоопытный экс-чемпион Европы Евгений Наер оказался сильнее партнёра Карлсена по норвежской сборной Юхана-Себастьяна Кристиансена. Наконец, другим двум российским лидерам Даниилу Дубову и Владиславу Артемьеву предстоит тай-брейк (основное время матча закончилось со счётом 1:1) против Бай Цзиньши (Китай) и Айка Мартиросяна (Армения) соответственно. Просто не будет, однако наши шахматисты не зря имеют высочайшие достижения в турнирах с укороченным контролем.

Интрига Кубка мира закручивается лихо! Самое время включаться.