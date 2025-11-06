«Я сам не понял, что произошло». Российский лыжник пришёл в лёгкую атлетику и стал звездой

В завершившемся летнем сезоне в российскую лёгкую атлетику ворвался спортсмен, который удивил абсолютно всех. Сергей Шаров, внезапно объявивший об уходе из лыж, всё лето блистал в стайерском беге на дорожке и на шоссе. Атлет, который, казалось, только-только начал осваивать новый для себя вид спорта, буквально разрывал куда более опытных соперников.

В интервью «Чемпионату» Шаров рассказал о том, насколько неожиданными для него были успехи в беге, что сделать, чтобы бороться с Владимиром Никитиным, как он воспринял дисквалификацию за кроссовки и как он собирается тренироваться в дальнейшем, чтобы стать ещё круче.

А также признался, что зимой он… вернётся в лыжи!

«Сам не понял, что произошло»

– Сергей, когда ты объявил о переходе из лыжных гонок в лёгкую атлетику, ожидал от себя таких результатов?

– Чтобы вот настолько всё было, как оказалось в реальности, не ожидал. Но где-то в глубине души верил, что буду неплохо смотреться.

– Ты больше рассчитывал на дорожку или на шоссе?

– Да я ко всему готовился. И впредь буду совмещать и то, и другое. Но не бездумно, чтобы стартовать всё подряд. В прошедшем сезоне я отбегал все старты, которые были запланированы ещё до того, как объявил о переходе из лыж в лёгкую атлетику. А потом уже мы с тренером взяли небольшую паузу, потренировались, и я, можно сказать, заново начал бегать. Ну и мы не выбираем самые большие дистанции – десятка или полумарафон. К выбору стартов мы подходим максимально вдумчиво, с головой.

– Твой переход был для всех неожиданным. Я правильно понимаю, что к беговому сезону ты готовился как лыжник, а не как легкоатлет?

– Я на Большой фестиваль бега приехал сразу с лыжного сбора. И то на один день отпросился, а накануне бегового старта сделал имитацию на первой тренировке, а на второй у меня были классические лыжероллеры. Конечно, я готовился к лыжному сезону. И вообще не собирался переходить в лёгкую атлетику! Это уже потом так получилось, что хоп-хоп – и я сюда попал.

Сергей Шаров Фото: РИА Новости

Сам, можно сказать, не понял, что произошло, очень уж молниеносно всё случилось. Какого-то конкретного события не было. Мы сначала говорили с моим тренером Николаем Евгеньевичем Седовым, что я летом побегаю, до сентября, а потом вновь приступлю к лыжным тренировкам. Но во время ведомственных соревнований по бегу тренер нашей команды Александр Александрович Абрамов убедил Николая Евгеньевича, что у меня хорошие перспективы в лёгкой атлетике. Ну и меня передали в другой вид спорта.

– Ты видел интервью твоего бывшего тренера по молодёжной лыжной сборной Петра Седова, который выразил мнение, что если ты продолжишь тренироваться как лыжник, то в беге ещё сильнее станешь?

– Это его мнение. Насколько оно верно, я пока не могу сказать. Сейчас я по большей части тренируюсь по легкоатлетической методике, новой для меня. Что-то я беру из лыжной подготовки. Но большинство тренировок проходит по рельефу, по лыжным трассам. То есть окончательно от лыжной методики я не отказался – на роллерах мало стоял, но бегаю всё время по рельефу. Я привык тренироваться по рельефу и продолжу это делать.

Это, кстати, было оговорено ещё при переходе в лёгкую атлетику. На стадионную дорожку я выхожу, когда нужно делать скоростные работы, когда нужно во время попасть. Нужно увеличивать скорость, учиться бежать по секундам – для меня пока это сложно. В лыжах нет точного времени, за которое нужно преодолеть дистанцию, а лёгкая атлетика – довольно точный вид спорта.

– Когда ты был исключительно в лыжных гонках, какой рекорд у тебя был на 3000 м? Это же контрольный срез для лыжников.

– Я бежал эту контрольную за 8.30. Быстрее меня точно бежал Александр Легков. Вот только я не помню – за 8.24 или 8.27 он бежал. Впрочем, я улучшил свой личник, когда бежал десятку на чемпионате России в Казани. Тогда у меня 3000 м получились за 8.20. Неплохо, если учесть, что я не выкладывался и не финишировал, а впереди было ещё семь километров.

– Ты можешь сказать, какой у тебя МПК? Или это секрет?

– Когда я проходил тестирование в ОКР, как и все лыжники, мой показатель МПК был 86. Думаю, сейчас плюс-минус на том же уровне. Но нужно сделать тестирование, чтобы определить уровень точно.

«Есть люди, которые мне завидуют»

– Что тебя больше всего поразило или разочаровало в лёгкой атлетике за прошедший сезон?

– Пока разочарования у меня не было. А вот поразило меня решение о дисквалификации на первенстве России в Чебоксарах. Я, честно говоря, не знал о таких жёстких требованиях к обуви и считал, что если ты в кроссовках бежишь по дорожке, то у тебя нет никакого преимущества. Даже наоборот, ты в проигрышной ситуации. Я немного успел побегать в шипах и могу утверждать, что на дорожке это намного удобнее, чем в кроссовках. Однако правила есть правила. Оказывается, эти кроссовки были запрещены в январе. Только я одного не понимаю: вот был чемпионат мира в Токио, там бежали марафон. В кроссовках, это логично. Но финишировали они по стадиону, где такая обувь запрещена. Всё понимаю, красивая картинка, спонсоры, да ещё и на финише такая заруба была. Однако если такая обувь запрещена, давайте как-то последовательными быть. Нельзя – значит, нельзя никому.

Тем более у нас в России до меня многие в таких кроссовках по дорожке бегали кучу стартов и никаких санкций не получили, никто им и слова не сказал. А как только человек в кроссовках обыграл всех, оказывается, бегать в них нельзя (улыбается), и стали всем «дисквалы» выписывать.

– Ты не чувствовал на себе косые взгляды профильных легкоатлетов? Типа, ты кто такой вообще?

– Есть люди, которые завидуют и пишут всякие гадости в соцсетях. Не помню уже, как их зовут, но мне даже тренер говорил про этих персонажей. Я сам не читал, мне это по барабану. Всё ведь можно решить очень просто – результатом. Те ребята, с кем я общался после финиша, никакого негатива не выражали. Им просто интересно соревноваться, новый человек пришёл в их вид спорта. Если бы к нам в лыжи пришёл кто-то новый, кто показывал бы результат, у нас не было бы негативных высказываний.

– Просто в лыжи сложно прийти совсем незнакомому человеку и на равных бороться с Большуновым.

– Тут согласен. Невозможно появиться в лыжных гонках из ниоткуда и проявить себя.

– Ну вот поэтому в лыжах даже в отношении ярких новичков и нет негатива. По плечу похлопали – молодец. А ты внезапно появился в беге и начал обыгрывать топов. Разница есть.

– Разница есть, да. Но я приведу в пример Андрея Сахарова, который появился в юниорской сборной благодаря тренерскому решению и за год добился колоссального прогресса. Он начал обыгрывать не только всех сверстников, но и большинство молодёжи, и среди взрослых очень достойно выглядел, не раз в топ-6 попадал, а у нас топ-10 – это уже достойный результат с учётом конкуренции. Не помню, чтобы про него кто-то негатив говорил, все приняли как должное появление такого лыжника. Когда Андрей начал обыгрывать на лыжах меня, например, я порадовался, что появился такой молодой спортсмен, который в ближайшем будущем будет на равных биться с Савелием Коростелёвым. Это же здорово! Кто считает иначе, это их мнение. Пусть они при этом мнении остаются.

Андрей Сахаров Фото: ФЛГР

– Не все такие, как ты. Зависть была, есть и будет.

– Это свойственно человеку, тут не поспоришь. Вопрос в другом – какая зависть, чёрная или белая.

– В лёгкой атлетике действительно намного больше денег, чем в лыжных гонках? Что нужно сделать в лыжах, чтобы получать такие же призовые?

– Ну, как минимум Олимпиаду выиграть (смеётся). Наверное, на официальных стартах всё сопоставимо. Просто в лёгкой атлетике больше возможностей, где стартовать. А в лыжах сезон короче, стартов меньше и конкуренция запредельная. И на марафонах, где организаторы обеспечивают хорошие призовые, у тебя тоже масса конкурентов, очень сильных ребят, которые будут биться за победу.

«Это помогает, чтобы крышу не снесло»

– Ты следил за десяткой на ЧМ-2025 в Токио, когда Джимми Грессье обыграл африканцев, а сам забег получился очень-очень медленный?

– Нет, не получилось, поскольку я был за рулём – возвращался домой после чемпионата России по полумарафону в Ярославле. Да ещё больше трёх часов провёл на допинг-контроле, который был организован просто ужасно. Но это отдельная история. Старался как можно быстрее вернуться в Нижний Новгород, а это воскресенье, все дачники тоже домой спешили. В общем, не удалось посмотреть. Когда к городу подъезжал, тренер мне уже сказал, что десяточка в Токио оказалась медленнее, чем на чемпионате России. И первое, о чём я подумал – блин, как жаль, что мы там не бежали, может, сенсация бы случилась?

– На той десятке в Казани ты бежал против Владимира Никитина. Чем он так отличается от остальных?

– Володя – очень сильный спортсмен с отличной техникой, выносливостью. Да он просто лучший по всем показателям. Уверен, что он мог бы бежать быстрее, если бы была возможность участвовать в международных соревнованиях. Однако я от себя в том забеге ничего по большому счёту не ждал. Для меня этот забег был пристрелочным – понять, что может Володя, что могу я сам.

– И какой вывод сделал?

– Бороться можно со всеми. Будь то Александр Большунов, Йоханнес Клебо или Владимир Никитин. Если будешь стараться, стремиться за этими парнями, то рано или поздно сможешь к ним приблизиться. Мой тренер для меня наметил определённые шаги.

– Результат десятки на ЧМ-2025 был крутым для тебя и в материальном плане.

– Вы про призовые? Их пока не перечислили, это помогает, чтобы крышу не снесло. Так что ещё не верится. Я стараюсь об этом не думать.

– Как не думать? Мне кажется, это невозможно.

– Ну я просто решил воспринимать эту ситуацию так, что мне воздалось за «Москвич» во время забега по Садовому кольцу, к которому я был близок, но остался вторым. Такая своеобразная компенсация – не повезло там, неожиданно повезло здесь. Да и в Ярославле тоже.

– А если бы выиграл «Москвич», что бы с ним сделал?

– Спросил бы отца – нужна ли ему такая машина? Если бы оказалась не нужна, продал бы и купил ему ту машину, которая была бы нужна. Именно отцу, а не себе. Меня и мой автомобиль устраивает, а вот у отца уже старенькая машина, иногда ломается. Да и вообще, он заслужил, чтобы сын подарил ему машину. Он привёл меня в спорт, он меня воспитал. Надеюсь, всё ещё впереди.

– Сергей, ты понимаешь, что просто ломаешь границы между видами спорта? Вопрос в одном – это ты такой уникум или может кто-то ещё прийти в лёгкую атлетику из лыж и биатлона, подкорректировать технику и начать нервировать легкоатлетов?

– Лыжи – это очень универсальный вид спорта. Наверное, после них можно в любой другой спорт пойти. Ну, кроме шашек или шахмат. Но есть примеры успешных переходов из одного вида спорта в другой и помимо лыж.

– Эта универсальность означает, что любой лыжник из топ-20 российского рейтинга, придя в бег, будет на равных биться с «профиками» на шоссе?

– У нас в лыжах есть список людей, которые могут прийти в лёгкую атлетику и зарубиться с ребятами. Конечно, не все из топ-20, но многие. Например, Саня Ившин, Даниил Муралеев, Илья Трегубов, если с десяток килограммчиков скинет. А ещё мой сокомандник по Нижегородской области Егор Дедиков. Он в Ярославле впервые в жизни надел карбоновые кроссовки и пробежал полумарафон за 1 час и 6 минут – это очень-очень достойно. То есть сразу выполнил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике, не имея никакой базовой подготовки и не обладая беговой техникой. Так что судите сами.

– У тебя с беговой техникой нет проблем? Обычно по человеку сразу видно, что вот бежит лыжник или биатлонист.

– Нет, у меня изначально такой проблемы не было, хотя она довольно распространённая. Но технику я буду править. Не то чтобы она меня ограничивала или я из-за этого проигрывал, но у меня энергопотребление идёт гораздо больше. Если определённые недочёты убрать, можно прогрессировать только за счёт этого. Плюс у меня нет проблем с переходом с грунта на асфальт и дорожку и обратно. Я ведь тренируюсь в основном на грунтовых трассах, так что есть варианты разгрузить определённые группы мышц. Ну и само собой, восстановление по лыжным канонам – массаж, баня, все дела.

Сергей Шаров Фото: Пресс-служба чемпионата России по полумарафону

– В лыжах смена техники порой приводит к регрессу, надо мышечную память стирать, чтобы бежать чуть иначе.

– В лёгкой атлетике всё то же самое, только без такой работы руками. На самом деле, всё реально. Ты сам должен этого хотеть, это нужно только тебе, а не кому-то ещё. Да, я знаю, что смена техники может привести к регрессу, потому мы с тренером и не вносили серьёзных корректив по ходу сезона. Но будем это делать. Мой тренер говорит, что у меня слишком длинный шаг. Я в этом особой проблемы не видел, однако он мне всё объяснил. Я словно продолжаю бежать с палками, ход рук слишком большой. Нужно укорачивать шаг и ход рук, тогда быстрее побегу и менее энергозатратно.

«Я с лыжами не попрощался»

– Ты свои лыжи уже начал продавать или пока ещё рано?

– Да это вообще исключено! Во-первых, парни из нашей нижегородской команды будут на них бегать – я передал им инвентарь на сезон. Во-вторых, я сам с лыжами не попрощался.

– Это я заметил, ты постоянно говоришь «у нас в лыжах».

– Когда ты всю жизнь в этом виде спорта, сложно удержаться, чтобы так не сказать. Но я и сам рассчитываю ещё побегать на соревнованиях. Чемпионат федерального округа, вузовские соревнования, какие-то коммерческие марафоны и, возможно, отдельные этапы Кубка России. Я и на чемпионате России эстафету готов пробежать, вот только у нас не набирается команда от региона. По критериям максимум три человека проходят. Очень бы хотелось пробежать финальную гору в Кировске. Я уже бежал там, но получилось так себе. Ошибку совершил – приехал перед стартом, а Кировск для меня сложное место, нужно было акклиматизироваться. У меня рус-пункты пока нормальные, для выступления в финале Кубка России точно хватит.

– Легкоатлетический сезон завершён, лыжный – уже на подходе. Сейчас, спустя время после перехода, нет мысли о том, что в лыжах ещё не всё сделал?

– Очень сложный вопрос. Конечно, я видел своё будущее в лыжах. Мне даже сейчас немного тяжеловато от того, что по стечению обстоятельств пришлось завершить лыжную карьеру. Сейчас я всё-таки отношусь к легкоатлетам. Но лыжам я отдал бо́льшую часть своей жизни на данный момент, и это родной для меня вид спорта.

– Если бы у тебя был выбор, ты бы бегал только коммерческие старты или официальные? Если оба соревнования проходят одновременно?

– Если бы действительно был такой выбор, я выбрал бы официальный. На нём ты работаешь на свою ставку в ЦСП, приносишь очки региону. А вообще я буду бегать и там, и там. Просто, повторю, стартовать нужно с головой. Не всё подряд, как мне раньше хотелось.

– В лыжах ты – мастер спорта. В лёгкой атлетике тоже выполнил норматив, но приказа о присвоении тебе звания я пока не видел.

– Пока не присвоили. Я же в лёгкую атлетику пришёл перворазрядником. Надо было сначала кандидатский норматив выполнить, потом мастера. Жду приказа. Могло быть и раньше, если бы не та дисквалификация из-за кроссовок.

– Наших лыжников не пустили на Олимпиаду. А у лёгкой атлетики ситуация ещё хуже. Но ты в будущем рассчитываешь на международные старты?

– Если честно, вообще об этом не думаю. Просто рано пока об этом говорить. Нужно сначала в России себя зарекомендовать. А за лыжников очень обидно. У кого-то Олимпиада может быть всего один раз в жизни.