Чикунова попробует то, чего раньше не делала! Главные интриги ЧР по плаванию в Казани

Казалось бы, совсем недавно завершился летний чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, но вот уже подходит к решающей точке и зимний сезон. Впереди чемпионат России на короткой воде, и часто в 25-метровом бассейне звёзды плавания идут на необычные эксперименты.

2025 год исключением не станет. Нас ждёт много интересного. Евгения Чикунова, например, решила попробовать свои силы в одной из самых сложных дисциплин – комплексном плавании, а звёзды спринта Мирон Лифинцев и Климент Колесников решили оценить свои силы на 200-метровке на спине, которая в реалиях коротких дорожек смотрится скорее стайерской.

А чем ещё удивит нас старт в Казани, который пройдёт с 7 по 12 ноября?

Все звёзды на старте. Кроме Рылова

Для начала – о том, кто на турнире выступит, а кто главный национальный старт зимнего сезона пропустит. В деле практически все герои недавнего чемпионата мира в Сингапуре и основа сборной страны: Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Иван Кожакин, Илья Бородин, Павел Самусенко, Дарья Трофимова, Андрей Минаков, Иван Гирев, Владислав Гринёв – все на месте.

Приедет в Казань и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, пропускавшая ЧМ из-за жёстких внутренних отборочных квот Федерации водных видов спорта России. А вот двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в Казани не будет. Карьеру Рылов завершать не собирается и заверяет, что вернётся с новыми силами в 2026-м. Только если смотреть на регресс Евгения и жесточайшую конкуренцию в мужской спине, верится в это с трудом.

Что любопытно – на фоне самоотвода Рылова на его коронную дистанцию 200 м заявились классические спринтеры Мирон Лифинцев, Павел Самусенко и Климент Колесников. Другое дело, что эта дистанция – олимпийская, но пока что в результатах на ней мы отстаём. Напомним, в Сингапуре от нашей страны 200 м плыл Дмитрий Савенко и не попал даже в полуфинал. Брассист Кирилл Пригода на протяжении всей своей карьеры доказывает, что можно на одинаково высоком уровне плыть как 50 м, так и 100, и 200 – почему бы не попробовать натренировать того же Лифинцева? Мирону всего 19, так что пределы возможностей его организма мы и близко не знаем, а до Олимпиады в Лос-Анджелесе ещё два с половиной года. Время есть, и ЧР на короткой воде – лучшая площадка для таких экспериментов.

Мирон Лифинцев Фото: РИА Новости

Эксперимент Чикуновой. Что из этого выйдет?

Главным ньюсмейкером предстоящего старта ещё на этапе заявок оказалась Евгения Чикунова. Девушка, которая стала мировой звездой благодаря брассу, выходит из зоны комфорта и пробует комплексное плавание.

Возможно, мотивацией для петербургской спортсменки стали недавние успехи её главной соперницы на международной арене – Кейт Дугласс. Американка играючи сняла на недавнем этапе Кубка мира мировой рекорд на 200 м комплексом, добавив к нему и 100 вольным. С ходу невероятных цифр ждать от Чикуновой не стоит, всё же техника того же баттерфляя требует долгой адаптации, однако настрой у Евгении серьёзный. Иначе она не стала бы отдельно анонсировать заплыв на 200 м комплексом отдельно в соцсетях с подписью «морально готовлюсь».

Есть ли силы у Ефимовой? Посмотрим!

Андрей Минаков, наша главная надежда в мужском баттерфляе, не заявился на сотку баттом. Причины пока неизвестны. Грустно, что не планирует плыть 100 м комплексом Егор Корнев. Совсем недавно на чемпионате Санкт-Петербурга Корнев выдал 51,49 и в казанском бассейне наверняка мог бы рассчитывать на секунды, близкие к рекорду страны. Однако Корнев и так показывает что-то невероятное. К примеру, на том же чемпионате Питера он вынес на 50-метровке на спине самого Лифинцева, параллельно выдавая чумовые секунды в баттерфляе. И если кто-то забыл, то вообще-то Егор – кролист. Если предварительно оценивать состояние всех наших звёзд, именно Корнев подходит к ноябрьскому старту в лучшей форме, и за каждым его заплывом стоит следить внимательно. Как, впрочем, и за заплывами Ефимовой, ведь кто знает, сколько ей ещё осталось сил и мотивации оставаться в бассейне! На 200-ку брассом, к примеру, наша самая титулованная пловчиха уже не решается, однако на 100 м и тем более на 50 м – должна быть в борьбе.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

Главный старт зимы? Всё зависит от поляков

Всего более 1000 спортсменов со всей страны разыграют 48 комплектов наград. Призовой фонд чемпионата – более 14 млн рублей. Единственное, возможно, этой зимой нашим вновь придётся довольствоваться только соперничеством на внутренней арене. Недавно World Aquatics надавила на Европейскую ассоциацию водных видов (LEN), и теперь пловцы с другими водниками могут выступать и на континентальных первенствах.

Правда, с чемпионатом Европы по плаванию на короткой воде, который пройдёт в начале декабря, возможен затык. Он пройдёт в польском Люблине, и местные организаторы не очень-то хотят видеть россиян и белорусов у себя в стране.

Однако шанс остаётся. Если изначально говорилось об однозначном пропуске грядущего турнира, то недавно глава ФВСР Дмитрий Мазепин подарил аккуратную надежду – переговоры ведутся, и боссы WA на нашей стороне.