Возвращение на ОИ, лимит на легионеров и Fan ID. Главное из нового выступления Дегтярёва

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв выступил на нескольких сессиях на XIII форуме «Россия – спортивная держава». «Чемпионат» собрал ключевые тезисы: о возвращении на Олимпийские игры, реформы в футболе, объединение федераций и итогах и экономическом развитии в различных видах спорта.

Возвращение на международную арену

«Восстановление атлетов России и Беларуси остаётся ключевой задачей минспорта и Олимпийского комитета. Сейчас более четырёх тысяч спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать в соревнованиях.

Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, завоевав 91 медаль, включая 35 золотых.Они доминировали или занимали первые строчки в общих зачётах. Несмотря на нейтральный статус, невозможно игнорировать, что выступает Россия.

Одно из сносных направлений работы — спортивная дипломатия. Восстановление в правах Олимпийского комитета России. Хороший сигнал — это заявление Олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома о том, что МОК хочет обеспечить участие в юношеских олимпийских играх в 2026 году всех национальных олимпийских комитетов и сборных. Фактически мы понимаем, что игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе».

Лимит на легионеров

«Дискуссию по поводу лимита на легионеров я организовал в июле. Она продолжается. В ближайшее время мы поставим точку. Сегодня вышел хороший материал: 9 из 10 игроков –иностранцы. Причём не самого лучшего качества. Некоторые игры чемпионата смотрелись на другом континенте. Наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Есть что обсудить и есть что отрегулировать. Развитие футбола не может быть передано кому-то — это наша обязанность.

Михаил Дегтярёв на форуме «Россия — спортивная держава» Фото: предоставлено ОКР

Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения в футболе. Приоритет — развитие детско-юношеских школ. Надо действовать сообща, успехи уже есть. Клубы РПЛ отправили на развитие молодых игроков 15 млрд рублей. Хорошая сумма, но маловато. Доля молодых игроков достигла 8%. Молодцы, так держать!»

Отмены Fan ID не будет

«Отмечу рост интереса болельщиков. Хороший результат. Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности. Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки. Дискуссии можно оставить»

90% молодёжи вовлечено в занятия спортом

«Школьный спорт впервые стал темой обсуждения в рамках форума. При этом на встречах с губернаторами регулярно поднимаем вопрос создания спортклубов в каждой школе. В целом в них уже занимаются 11,5 млн детей», — отметил Дегятрёв.

Михаил Дегтярёв на форуме «Россия — спортивная держава» Фото: предоставлено ОКР

Чуть глубже цифры раскрыл заместитель министра спорта РФ Александр Никитин: «Мы наблюдаем, что, по статистике, у нас молодёжь вовлечена в активный образ жизни, в спорт значительно больше и выше, нежели люди среднего возраста и более старшее поколение. У нас в молодом возрасте 90% вовлечения, средний – порядка 45%, лишь 25% среди более старших возрастных групп».

Курс на приход в федерации крупных бизнесменов

«Самое главное, что сегодня спортивная отрасль России проходит перенастройку. Думаю, это многие заметили, ощутили на себе – процесс идёт. Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями. Это очень важно понимать.

Тем не менее некоторые из них прежде жили за счёт государственных средств и за счёт букмекеров. При этом довольно вольно себя чувствовали в выполнении задач, которые государство ставит перед отраслью.

Поэтому сегодня курс на то, чтобы в федерации приходили крупные бизнесмены, он взят и будет продолжен. Думаю, мы сделаем несколько анонсов – ещё пару федераций возглавят крупные бизнесмены из списка Forbes. Хотя не знаю, достижение или нет. В любом случае это люди самостоятельные, которые знают цену деньгам. Знают, как ими оперировать и управлять большими процессами».

Успехи гимнастов и тяжелоатлетов

«Хочу поздравить наших гимнастов, потому что впервые за четыре года выступили на международных стартах на чемпионате мира – завоевали четыре медали. Мельникова, конечно, потрясла всех своим мастерством, стойкостью, волей к победе. Ну и в целом хочу всю федерацию гимнастики поблагодарить за такую серьёзную работу по возвращению на международную арену.

Михаил Дегтярёв на форуме «Россия — спортивная держава» Фото: предоставлено ОКР

В тяжёлой атлетике у нас новый президент – Александр Винокуров, крупный предприниматель. Какие результаты? На первенстве Европы по тяжёлой атлетике в Мадриде среди спортсменов 15-17 лет – первое общекомандное место, молодцы».

Объединение федераций

«Какие-то федерации мы объединили: в первую очередь водных видов спорта, гимнастики, гребли на байдарках и каноэ. Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт по образу и подобию международных организаций. Процесс в середине пути. После Олимпийских игр приступим к зимним видам».

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. Это одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.