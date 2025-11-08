«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок

В Сантьяго прошёл чемпионат мира по велотреку – 2025, где Россия выиграла две награды. Одной из поднявшихся на подиум спортсменок стала Алина Лысенко – звезда Лиги чемпионов и одна из сильнейших спринтерш планеты. Для одного из лидеров велокоманды «Марафон-Тула» этот ЧМ стал дебютным.

В интервью «Чемпионату» Алина подвела итоги главного старта сезона, поделилась своей жизненной философией и рассказала, куда поедет в отпуск. А ещё Лысенко в 20 лет купила квартиру и в пятый раз пересмотрела турецкий сериал «Великолепный век». Такого вы точно не знали!

«Это как страшный сон»

– Алина, можно ли назвать итоги ЧМ-2025 положительными для вас? Это дебютный турнир, первая медаль, но нет большой победы.

– Да, в Сантьяго был мой первый чемпионат мира, там собрались самые сильные. И как бы он ни сложился, даже если не было бы медали, это всё равно успех. Отдавала себе отчёт в том, что моя физическая форма немножко спадала к концу сезона. Было достаточно много гонок, где нужно было быть на пике, поэтому к октябрю уже стало сложновато. Пришлось собирать оставшиеся силы. Знаете, в моменте уже и не рассчитывала ни на какой результат. Бронзовая медаль – радость и успех. После такого хочется работать ещё больше.

– Нет досады из-за того, что по ходу сезона вы могли рассчитывать не только на одну бронзу в Сантьяго?

– Когда идёт сезон, ты думаешь только о предстоящем старте, а не о том, который будет через несколько месяцев. Я понимала, что есть ЧМ в октябре, но нужно было ехать и другие гонки. На молодёжном чемпионате Европы в Португалии я взяла два золота и серебро. Дальше были наши гонки: чемпионат России, Спартакиада молодёжи. На каждую гонку нужно настраиваться морально, а это ещё больше истощает организм, нежели физические затраты, ведь собраться головой тяжелее. Я не могла просто пропустить все гонки и готовиться только к чемпионату мира. Опять-таки, у меня было два вида в Сантьяго: спринт и кейрин. В спринте я взяла медаль, а кейрин, увы, не сложился. Однако он и считается некой лотереей – это групповой вид и случиться может что угодно. Поэтому я рада своей медали и ни о чём не жалею. У меня был потрясающий сезон.

– Как настраивались на малый финал с Яной Бурлаковой?

– Ой, тяжело. Когда ты едешь за первое место с кем-то из своих, то знаешь, что будет две медали. В полуфинале мы понимали, что у каждой из нас будет возможность побороться за медали: либо за золото, либо за бронзу, как это было на взрослом ЧЕ. Там Яна победила, а я взяла бронзу.

В Сантьяго же картинка сложилась по-другому. Ехать вот так на ЧМ за бронзу – это как страшный сон. Плюс ещё мы боролись на протяжении трёх туров, и, мне кажется, нам было куда тяжелее морально, нежели физически. Очень рада, что Яна на следующий день выиграла серебро. Теперь у каждой из нас есть награда.

– Вы пропускали гит и настраивались на кейрин, но там выбыли из игры уже в 1/4 финала. Будь возможность прожить этот день заново, сделали бы то же самое?

– У меня там были ошибки, и, когда ты их совершаешь на чемпионате мира, они дорогого стоят. Я очень рада, что на моём первом ЧМ случились такие осечки, потому что мне есть над чем работать. Когда ты буквально концентрируешься на каждой секунде, это тебя в любом случае выбивает. Но я ни в коем случае не оправдываюсь, так как в той гонке было ещё много вариантов, которые я не использовала. Однако я бы ничего не переделала. Плохой опыт – тоже опыт. Я не лукавлю, а рада, что мне есть что вспомнить.

Изначально, когда летела в Чили, думала, если мне улыбнётся удача и я отберусь в список сильнейших в спринте, то гит уже не поеду. Ну, вот я и сказала Кате Евлановой после спринта: «Собирай велосипед, я не поеду километр» (Евланова выступила в гите вместо Лысенко. – Прим. «Чемпионата»).

«Увидела мир с другой стороны»

– Какое главное открытие для себя вы сделали по итогам турнира?

– Самым главным открытием было то, что я мир увидела совсем с другой стороны. Я наслаждалась моментом, побывала в этой атмосфере. Чемпионат мира от других турниров сильно отличается. Например, в Лиге чемпионов всё-таки был развлекательный формат, без борьбы за медали. И люди приезжали, чтобы просто кайфовать.

Алина Лысенко и Яна Бурлакова Фото: Михаил Синицын/ТАСС

– Россия на ЧМ-2025 в командных видах не участвовала. Хотелось на себе ощутить драйв от этих дисциплин?

– К сожалению, мне не с чем сравнить, ведь я на международной арене командные виды не ездила. Не знаю, что это такое, как готовятся сборные, выходят на старт, собираются. Я привыкла переживать только за себя, свою форму, результат и не задумываться о том, как проедет команда.

Конечно, я была бы рада этому. Командные виды ехать всегда проще, ведь там все девчонки соревнуются и вероятность медали намного выше.

– Как здоровье у Валерии Валгонен, которая сломала ключицу после падения в гонке на выбывание? Вы же в одном номере с ней жили в Чили.

– У неё всё хорошо, мы переписываемся. Честно говоря, я переживала за Валерию. Когда она приехала после операции, я видела, как ей было плохо и больно. Самое ужасное, что я никак не могла помочь, ну, помимо того, что какие-то вещи собрать, голову помыть и словом поддержать. Надеюсь, она как можно скорее поправится и вернётся в обойму.

– Какой-то лазарет в сборной образовался. Ещё и Никита Кирильцев туда добавился.

– В тот день, 24 октября, мы знатно понервничали. Но наши ребята – сильные и они справятся. Думаю, совсем скоро они восстановятся.

«Он запал мне в душу, красивый!»

– ЧМ-2026 пройдёт в Шанхае, а там в принципе влажность сумасшедшая. Для вас важен климат, в котором проходят соревнования?

– Спринтерам гораздо легче ехать, когда на треке тепло и он разогретый, но профессионал должен выступать при любом климате и температуре. А ждать, когда удобные для тебя условия кто-то создаст, глупо.

– Подошёл ли вам трек в Сантьяго?

– Мне было немножко прохладно. Сильнее всего холод ощущался утром из-за холодных ночей. Но на самом деле, к концу дня там всё разогревалось: и воздух, и трек из-за горячих потоков.

Алина Лысенко Фото: Simon Wilkinson/IMAGO/ТАСС

– Какое место эта трасса заняла в вашем личном топе?

– В турецкой Конье – самый любимый трек, а этот – на втором-третьем месте. Мне ещё понравился парижский, где проходил первый этап Лиги чемпионов.

– Как раз чемпионат Европы в 2026 году пройдёт в Конье.

– Ой, да (смеётся)! Я этому рада. В Турцию ещё и не так трудно лететь, без смены часового пояса. Но соперники там будут точно не проще, чем в Чили.

– По поводу соперников. Кого сейчас выделите?

– Нидерланды и, конечно, Великобританию, также хороши японки. Нидерландки были явными лидерами почти во всех дисциплинах. С учётом того, что мы с Яной попали в топ-4 спринта, мы навязывали им конкуренцию.

– Можно ли как-то разобраться с гегемонией Нидерландов?

– Харри Лаврейсена мы вряд ли сможем подвинуть. Как-то он встал и не двигается (смеётся). На него нужно равняться. В принципе, возможно всё, спорт – непредсказуемая вещь.

– В конце августа вы наконец-то получили кубок Лиги чемпионов.

– Да!

– Как сильно радовались его прибытию?

– Я была на сборе. Хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в его транспортировке: один мужчина привозил мне его на машине из другой страны. Встречал кубок папа, поэтому родители его увидели первыми. По приезде со сбора я его уже увидела.

Прошло много времени, и таких ярких эмоций от его получения уже не было. Просто я рада, что он дома и со мной. То, что заработала, находится рядом. Он запал мне в душу, безумно красивый! Не такой, как все мои кубки и точно заслуживает отдельного внимания (смеётся).

«Уеду в Дубай и буду загорать»

– Алина, что разжигает в вас огонь: когда всё проходит без запинки или же когда всё валится из рук, идёт не так, и это только мотивирует?

– У меня постоянно всё рушится. Как только старты – так опять что-то случается. Это база. Когда всё спокойно, родители уже на стрёме сидят. Говорят: «Так, у неё ничего не происходит. Странно! И температуры под 40 нет, и ничего не болит…»

Такова моя жизнь. В этом сезоне я боролась из последних сил за каждый заезд, собирая свои медали по крупицам. Поэтому, наверное, когда что-то идёт не так перед гонками, я вообще не боюсь. Если раньше для меня это был какой-то стресс, то сейчас отношение спокойное. У меня нет загонов. За этот год перед гонками я испытала весь спектр эмоций. Но это и есть профессиональный спорт, когда сталкиваешься со всем. С подобным надо учиться справляться.

– В чём вам ещё нужно прибавить?

– В физической составляющей. Чувствуется усталость, да это и видно по заездам. Недостатки можно будет исправить с помощью отпуска, который у меня начался.

Я же не уходила отдыхать целый год, а с Лиги чемпионов именно столько и прошло. Я не робот, обычный человек, и усталость – это наша базовая настройка, от этого никуда не деться. Поэтому уйду в отпуск и начну всё с чистого листа.

– Где будете отдыхать?

– Полетела на неделю в Дубай. Лет пять не была на море, поэтому очень хочется. Конечно, видела море, но это было на стартах или сборах, а именно в формате отдыха – нет. Сейчас буду лежать, загорать, «пить джус» и ничего не делать. Даже в телефоне не буду залипать! Если честно, мне эти рилсы уже надоели (смеётся).

– Какой «джус» будете пить?

– Самый любимый – яблочный.

«Жизнь одна, некогда грустить»

– Какой бывает Алина Лысенко, когда приходит домой? Такой же энергичной? Или дома вы другой человек?

– Я уже больше года живу одна. Приезжаю и занимаюсь всякими домашними делами. На самом деле я очень жизнерадостный человек. Это каждый подтвердит в моём окружении. Постоянно смеюсь, нахожу приключения, тем самым веселю людей вокруг. Просто привыкла жить с улыбкой. Жизнь одна, некогда грустить. Ну, конечно, я тоже плачу и расстраиваюсь, как и все, но радость перевешивает. Проигрываю – улыбка до ушей, выигрываю – так же! Я боюсь потерять время, когда грущу. Оно утекает, я сижу и унываю, а этого делать не хочется…

– Чем себя занимаете обычно в свободное время?

– Готовлю, так как бываю одна, но делаю это, когда приезжаю в Москву на долгий период времени. А когда речь идёт о двух-трёх днях, то заказываю доставку. Да, есть у меня такой грешок (улыбается). Я не очень люблю готовить, но люблю домашнюю еду.

А ещё смотрю телевизор, люблю турецкие сериалы. Если есть свободное время, то гуляю с подружкой по магазинам. Кино, вкусные кафешки и рестораны тоже случаются. Также езжу на дачу, особенно летом. Там речка, пляж, и я прекрасно отдыхаю душой и телом. Родители меня всегда там ждут, но я приезжаю редко и метко.

– Топ-3 любимых домашних блюда назовёте?

– Макароны по-флотски, свиные рёбрышки и… это не блюдо, но любимая еда: свиные ушки.

– Ничего себе!

– Да, знаю, что людям это может показаться странным, но мне очень вкусно!

– Вы суеверный человек?

– Если чёрная кошка дорогу перебежала, могу фиги подержать. Если же брать спорт, то мне без разницы, какую туфлю первой завязывать. Когда что-то идёт не так, то ты уже начинаешь верить в такие вещи. Ну, вот если каску уронить, то падение скоро будет и её надо поцеловать. Но я не так сильно в это вникала, поэтому – нет, не могу назвать себя такой уж суеверной.

– Какие сны вам чаще снятся: о спорте или в целом о жизни?

– Смотря о чём думаю перед сном. Иногда могу задуматься о жизни, когда у меня семья и дети будут, как я их буду воспитывать, что мне заказать на Wildberries. Если о спорте, то прокручиваю прошедшие заезды. Но с возрастом я настолько устаю, что мне некогда о чём-то подумать.

«В 20 лет я приобрела квартиру»

– До какого момента планируете быть в спорте?

– Действующему спортсмену, конечно, тяжело на этот вопрос ответить. Буду гоняться до Олимпиады-2028, а дальше посмотрю, как всё сложится. Какое у меня будет семейное положение, отношения, появится ли настрой на семью и детей, как на это будет смотреть моя вторая половинка. Дальше уже не загадываю.

– Вы из тех, кто целенаправленно ищет вторую половинку?

– Будь что будет. У меня узкий круг общения, и где-то свою любовь искать бессмысленно. В спорте, наверное, кого-то тяжело найти, но 100% можно. А чтобы это делать целенаправленно, нужно иметь время, которого у меня нет. Если найдётся вторая половинка – буду счастлива.

Алина Лысенко Фото: Михаил Синицын/ТАСС

– Когда вы в последний раз чувствовали себя счастливой вне спорта? С чем это было связано?

– Когда переехала в свою квартиру год назад. Помню, как радовалась, потому что очень долго к этому шла. Не из-за того, что мне плохо жилось с родителями. Кому вообще плохо с родителями? Всем нравится, когда всё за тебя делают и покупают. Но я сказала, что очень хочу жить одна. Начала получать неплохие деньги и стала откладывать. Пока ещё жила с папой и мамой, ни на что их не тратила, и у меня появилась возможность быстро накопить. В 20 лет я приобрела квартиру и год ещё делала ремонт.

– У вас есть такой фильм, который стабильно раз в год пересматриваете?

– Это сериал «Великолепный век». Мне кажется, я могу по нему уже книгу написать!

– Сколько раз пересматривали его?

– Сейчас на чемпионате мира – уже в пятый раз. Смотрела без наушников, и, так как жила с Лерой, спрашивала её, не мешаю ли я. Она мне отвечала: «Нет». Ну, надеюсь, не врала (смеётся). Всегда у людей уточняю, если им мешает турецкий сериал, для меня нет проблемы посмотреть его в наушниках, но Лера разрешила делать это без них. Я ей благодарна, так как за целый день мне наушники очень надоедают.

– Есть ли у вас страх потерять интерес к спорту?

– Я очень долго в спорте, начиная с фигурного катания. Страх в принципе отсутствует, и не думаю, что в ближайшее время он появится. Как только такое появится чувство, что мне не хочется этим заниматься, надоело, я уйду. В подобные моменты нужно сразу заканчивать, не стоит тянуть и пытаться выбить из себя желание.

– Даже не будете ставить вопрос о выступлении из-за денег?

– Вряд ли. Может быть, я сейчас так рассуждаю, но, думаю, как только пропадёт желание, меня ничто уже не заставит заниматься велоспортом. У нас зал, трек – это всё тяжёлые вещи, а заниматься чем-то нужно только из любви к своему делу. Только так будет результат.