Олимпийские перспективы и международный диалог. Чем запомнился форум РСД-2025

С 5 по 7 ноября в Самаре прошёл XIII форум «Россия – спортивная держава». В рамках одного из главных событий отрасли представители государства, бизнеса, федераций и спортсмены обсудили ключевые темы физической культуры, профессионального и массового спорта. Об итогах мероприятия – читайте в нашем материале.

Международный диалог

В форуме приняли участие более 5000 человек из России и 58 стран и территорий мира. В Самару приехали свыше 100 высокопоставленных иностранных функционеров. Всего состоялось более 100 подписаний соглашений о сотрудничестве.

В рамках РСД прошло 36 деловых мероприятий, в ходе которых были представлены новые стратегии, идеи и проекты. В этом году деловая программа стала одной из самых насыщенных за всю историю проведения форума. В ней поучаствовали 27 представителей зарубежных ведомств, более 60 министров спорта из российских регионов, 76 глав общероссийских федераций и 46 олимпийских чемпионов.

Михаил Дегтярёв Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв провёл встречи с представителями нескольких стран, среди которых Беларусь, Иран, Катар, Буркина-Фасо, Мали, ОАЭ. Дегтярёв подписал два меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта – c Министерством спорта, общественного досуга, искусства и культуры Республики Зимбабве и с Министерством по делам спорта, молодёжи и занятости Буркина-Фасо.

Другим важным мероприятием стала дискуссия «Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия», в которой приняли участие представители 13 стран мира.

Также министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с возвращением российских атлетов на международные старты: «Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, завоевав 91 медаль, включая 35 золотых.

Одно из основных направлений работы – спортивная дипломатия. Восстановление в правах Олимпийского комитета России. Хороший сигнал — это заявление Олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома о том, что МОК хочет обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх в 2026 году всех национальных олимпийских комитетов и сборных. Фактически мы понимаем, что игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе», — сказал глава ОКР.

Михаил Дегтярёв Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА

Ключевым спикером форума стал президент РФ Владимир Путин, отметивший важность интернационального сотрудничества: «Политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. Вновь повторю — спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий».

Спорт настоящего и будущего – о чём говорили на форуме?

В 2025-м деловая программа РСД получилась очень содержательной: из более чем 90 заявок оргкомитет отобрал 38 наиболее значимых и актуальных тем для дискуссии. Главная – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Полемика развернулась вокруг развития детско-юношеского спорта, стратегии выращивания будущих чемпионов, создания доступной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни.

Ценность спорта для воспитания молодёжи отметил Владимир Путин: «Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений, останавливаться на этом мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперёд».

Кроме того, президент заявил, что в России доля детей, систематически занимающихся спортом, превышает 93%.

Владимир Путин Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Другой ключевой сессией форума стал открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня». Спикеры обсудили перспективы развития нового вида спорта, который сочетает традиционный и цифровой форматы. В 2024 году в России прошли первые в истории Игры будущего по фиджитал-спорту. Соревнования в Казани собрали около 2000 участников.

Среди тем РСД обсуждалось будущее национальных видов и адаптивного спорта. Аспект будущего был затронут и в применении искусственного интеллекта и дискуссии о современных трендах. На форуме обсудили антидопинговую политику и взаимодействие спорта с медициной. А Премьер-Лига представила новую стратегию развития чемпионата России по футболу до 2030 года.

Не обошлось и без объединения федераций, о котором подробно рассказал Дегтярёв: «Какие-то федерации мы объединили: в первую очередь водных видов спорта, гимнастики, гребли на байдарках и каноэ. Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт по образу и подобию международных организаций. Процесс в середине пути. После Олимпийских игр приступим к зимним видам».

Робот-гуманоид и гонки дронов

На форуме было представлено 62 выставочных стенда спортивных федераций, брендов и российских регионов: от хозяйки мероприятия Самары до Челябинска, Санкт-Петербурга и «Московского спорта». О своих проектах и достижениях рассказали банк ПСБ, «ФосАгро» и «РЖД», выставившие трофеи «Локомотивов» из различных видов спорта. Стенды представили РПЛ, КХЛ, федерация падела и другие.

Федерация лёгкой атлетики удивила интерактивом, представив робота-гуманоида, который бежал по дорожке и соревновался с ультрамарафонцами. Не остались в стороне и тяжёлоатлеты, на стенде которых любой желающий мог попробовать свои силы в подъёме штанги весом 200 кг.

В центре выставочного павильона находился самый большой стенд – министерства спорта. Здесь выставили различные спортивные реликвии и медиаэкраны. Рядом – уникальную выставку факелов: всех олимпийских (даже использовавшихся на Играх 1936 года), а также факелов с региональных российских соревнований.

Культурная программа включила в себя более 60 мероприятий – от музейно-выставочных маршрутов и экскурсий до театральных постановок и концертов. Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи. 125 расчётов, свыше 7,5 тысячи человек из 16 регионов страны приняли участие в «Параде памяти», посвящённом состоявшемуся 7 ноября 1941 года военному параду в Куйбышеве (ныне – Самара).

Соревнования по следж-хоккею на форуме РСД Фото: FORUMSPORTRUSSIA.RU

В рамках спортивной программы состоялись соревнования по следж-хоккею и плаванию, а также Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО. На «Самара Арене» прошёл финал Кубка России по гонкам дронов. Помимо соревнований, посетители форума имели возможность принять участие в мастер-классах, паблик-токах и автограф-сессиях со знаменитыми спортсменами.

Итоги РСД-2025 подвёл Владимир Путин: «Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций», – подчеркнул президент.