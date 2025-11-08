Наши ребята не побеждали на высочайшем уровне с 2021 года, но Арина Каляндра показала — Россия вернулась!

Победа со слезами на глазах. 19-летняя россиянка вырвала золото чемпионата мира по батуту

В испанской Памплоне состоялся предпоследний день чемпионата мира по прыжкам на батуте. До этого момента в активе российской сборной не было ни одной победы, и большой успех был нужен как воздух.

И 19-летняя Арина Каляндра помогла команде задышать.

Победа со слезами на глазах

Арина Каляндра стала первой в соревнованиях на акробатической дорожке. В этом виде россиянки не побеждали на высочайшем уровне с 2019 года.

В квалификации девушка стала третьей, проиграв француженке Кэнди Бриер‑Ветильяр 1,2 балла. Уже в финале Каляндра обошла соперницу на 0,3, получив 27,300 балла от судей. Третье место досталось бельгийке Лани Списсенс (24,500 балла).

Лидер общего зачёта Кубка мира этого сезона Александра Лямина осталась пятой.

После объявления результатов новоиспечённая чемпионка мира не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

2025 год – очень успешный для Каляндры. В феврале этого года она взяла бронзу этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), а месяц назад уже выиграла этап в Антибе (Франция) со сложнейшей комбинацией с тремя двойными прыжками. По итогам КМ батутистка стала второй в общем зачёте.

В копилке Арины Каляндры могла быть ещё одна медаль, но 7 ноября женской сборной России и Арине немного не повезло. В командных соревнованиях на акробатической дорожке девушки стали четвёртыми, уступив бронзовым призёрам из Бельгии по дополнительным показателям. При этом обе команды набрали по 16 очков.

Легенда из России

А перед триумфом на акробатической дорожке всех в напряжении держали Михаил Заломин и американец Рубен Падилла – две суперзвезды двойного мини-трампа. В личном турнире судьи отдали победу представителю США, оценив его выступление на 31,300 балла. Россиянин же получил 29,200. Так у России появилась очередная медаль в Памплоне.

Михаил Заломин Фото: РИА Новости

Для Заломина ЧМ-2025 – последний в карьере. Спортсмену из Сарова уже 32 года. За это время ветеран национальной команды стал 11-кратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. И этих побед могло быть больше, если бы не отстранение россиян в 2022 году.

Порадовала и Галина Бегим. В двойном мини-трампе она также остановилась в шаге от победы, набрав 26,400 балла. Золото досталось хозяйке соревнований Мелании Родригес (26,700), а бронзу забрала британка Кирсти Уэй (26,100).

Точку в соревновательном дне поставили соревнования мужских команд в прыжках. Сборная России в лице Кирилла Козлова, Дмитрия Нартова, Максима Диденко и Данилы Касимова проиграла всего одно очко соперникам из Беларуси. Борьба была напряжённой, а золото то и дело переходило из рук в руки.

8 ноября в Испании было разыграно ещё три комплекта наград, а россияне участвовали в розыгрыше двух из них. Но, увы, больше медалей добыть не удалось.

Перед заключительным днём соревнований в активе сборной России пять медалей – одно золото, три серебра и одна бронза. Завтра в Памплоне будут разыграны заключительные пять комплектов наград: у мужчин и женщин в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командном многоборье.

Будем надеяться, что праздник на улице российских батутистов ещё не закончился!