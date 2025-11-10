Скидки
Как устроен мировой рейтинг в снукере, как считаются призовые, как он работает и зачем нужен, на каком месте Ронни О’Салливан

Кто же №1 в снукере прямо сейчас? Разбираемся, как устроен мировой рейтинг
Татьяна Постникова
Мировой рейтинг в снукере
Аудио-версия:
Объясняем, почему Ронни О’Салливан уже не лучший.

Мировой рейтинг существует буквально в каждом виде спорта, ведь так или иначе все пытаются универсальным образом измерить силу спортсменов. Но в снукере мировой топ – почти уникальный. В нём считают деньги.

Разбираемся, как это вообще работает.

Как и когда появился рейтинг?

Долгие годы как такового рейтинга не существовало, однако, прямо скажем, и необходимости в нём не было. Турниров было крайне мало, а большинство сильнейших снукеристов сражались только на чемпионате мира. Оттого лучшими игроками планеты считались финалисты очередного ЧМ.

Лишь когда количество турниров стало стремительно увеличиваться, появилась необходимость в рейтинге. В 1976 году WST создал Order of Merit (Орден «За заслуги»), который стал ранжировать снукеристов, исходя из их успехов.

Рэй Риардон, первый лидер мирового рейтинга

Рэй Риардон, первый лидер мирового рейтинга

Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Сперва система была крайне простой: игроки получали очки лишь на чемпионате мира, а в рейтинге суммировались результаты за три последних года (позже – за два). Как только завершался очередной чемпионат мира, очки, полученные три года назад, сгорали. Баллы распределялись без изысков: пять очков – за победу, четыре – за выход в финал, три – за попадание в полуфинал, два – за участие в четвертьфинале и один – за игру в 1/8 финала.

Несмотря на свою простоту, система работала безотказно вплоть до сезона-1982/1983. Тогда в рейтинг было решено добавить и другие турниры, а за ЧМ давать вдвое больше баллов. В 1990-х систему снова решили модернизировать, сделав подсчёт очков в тысячах. Как позднее вспоминал известный комментатор соревнований по снукеру Дэвид Хендон обновлённый формат глава WPBSA накидал буквально на пачке сигарет. Так вот всё было просто!

Рейтинг оставался неизменным вплоть до сезона-2010/2011, когда WST изменил частоту обновлений этой важнейшей таблицы. Теперь очки пересчитывались не раз в год, а после каждого крупного турнира. Рейтинг стал значительно более динамичным: более слабые игроки могли взлетать после крупных побед, а более сильные – теряли позиции после поражений.

И только в сезоне-2014/2015 снукер перешёл на систему ранжирования, которая используется в спорте и по сей день. В рейтинге теперь суммируются не абстрактные очки, а конкретные заработанные игроками призовые.

Как устроен мировой рейтинг в снукере?

После замены очков на призовые ничего кардинально не поменялось. В рейтинге по-прежнему учитываются результаты за последние два года, накопления постепенно сгорают, а таблица довольно динамична. Общий принцип тоже сохраняется – нужно играть чаще и занимать более высокие места в турнирах, причём, желательно, в самых ключевых. Всё логично.

Всё то же самое, что и до 2014 года, только теперь вместо баллов были деньги, которые снукеристы получали, выступая на турнирах. Правда, здесь есть один нюанс. В мировом рейтинге учитывались и учитываются не все призовые.

Традиционно не суммируются бонусы за максимальные брейки, а также призы за пригласительные турниры (приглашение на них создаёт неравные условия). Кроме того, каждый год WST публикует особые исключения. Например, в сезоне-2024/2025 в рейтинге не учитывались призовые проигравшим в первом раунде Shoot Out, чемпионата Великобритании и чемпионата мира.

Как в снукере начисляются призовые?

За выступление в каждом рейтинговом турнире снукеристы получают оговоренные заранее призовые. Общий призовой фонд турнира зависит от его статуса и щедрости организаторов. Чем дальше снукерист заходит по сетке – тем бо́льшую долю «пирога» он получает. Максимально возможный приз для одного игрока на одном турнире – £ 500 тыс.

Полмиллиона положены победителю главного турнира сезона – чемпионата мира, а также победителю Saudi Arabia Masters – арабские шейхи не скупятся на подарки для победителей и участников. Третий по значимости турнир – UK Championship (£ 250 тыс. за победу). Ещё четыре соревнования в году сделают своего победителя богаче на сумму от £ 170 тыс. до 180 тыс…

Нил Робертсон – победитель Saudi Arabia Masters 2025

Нил Робертсон – победитель Saudi Arabia Masters 2025

Фото: Tai Chengzhe/VCG via Getty Images

Всего за сезон обычно проходит около 20 рейтинговых турниров.

Важно отметить, что все перечисленные выше правила действуют только для профессиональных снукеристов (представителей мейн-тура) – их около 130 человек, а состав элиты меняется каждый сезон. Любители тоже могут зарабатывать рейтинговые очки, прорываясь в турниры через квалификацию, однако их результаты в любом случае обнуляются по завершении сезона.

На что влияет мировой рейтинг?

Мировой рейтинг применяется в первую очередь для формирования турнирных сеток на соревнованиях. Чем ниже место игрока в топе – тем раньше стадия, с которой он вступает в борьбу и тем больше вероятность сразу же столкнуться со значительно более сильным соперником. Традиционно 16 лидеров мирового рейтинга (сеяные игроки) пропускают первые раунды турниров.

Также мировой рейтинг имеет важное значение в конце сезона при формировании нового состава мейн-тура. 64 лучших снукериста мира автоматически получают приглашение в элиту на следующий год.

Кто лидер мирового рейтинга в 2025 году?

Лидером мирового рейтинга в 2025 году является чемпион мира, победитель Saudi Arabia Masters 2024 и чемпионата Великобритании – 2024 англичанин Джадд Трамп. Именно он в 2019-м стал первым снукеристом, получившим более £ 1 млн призовых за один сезон. Впервые на вершине мирового рейтинга он оказался ещё в ноябре 2012 года. Самый долгий период его лидерства продолжался с августа 2019-го по август 2021-го.

В настоящий момент Трамп удерживает первое место в мировом рейтинге с конца лета 2024 года. В общей сложности он провёл на верхней строчке более 180 недель, и этот показатель растёт.

Джадд Трамп – лидер мирового рейтинга

Джадд Трамп – лидер мирового рейтинга

Фото: George Wood/Getty Images

На момент публикации текста в копилке у Трампа более £ 1,7 млн. У его ближайшего преследователя Кайрена Уилсона почти £ 1,4 млн. Ронни О’Салливан идёт на пятом месте – в его активе более £ 900 тыс.

Кто ставил рекорды в мировом рейтинге?

Неудивительно, что рекордсменами мирового рейтинга являются три великих чемпиона – англичане Стив Дэвис и Ронни О'Салливан и шотландец Стивен Хендри. Лучшим игроком по времени нахождения на вершине был именно Хендри – он лидировал 471 неделю. Это больше девяти полных лет!

Отметку в 300 недель лидерства преодолели не только О'Салливан и Дэвис, но также и Рэй Риардон и Марк Селби. Отрыв этой пятёрки ото всех остальных просто колоссален: у идущего на шестом месте Хиггинса нет и 200 недель.

Хендри удерживает рекорд и по количеству сезонов, которые он завершал лидером. Стивен был первым девять раз (1990-1997, 2006), в то время как Ронни – восемь (2002, 2004-2005, 2008-2009, 2019, 2022-2023).

