Кто же №1 в снукере прямо сейчас? Разбираемся, как устроен мировой рейтинг

Мировой рейтинг существует буквально в каждом виде спорта, ведь так или иначе все пытаются универсальным образом измерить силу спортсменов. Но в снукере мировой топ – почти уникальный. В нём считают деньги.

Разбираемся, как это вообще работает.

Как и когда появился рейтинг?

Долгие годы как такового рейтинга не существовало, однако, прямо скажем, и необходимости в нём не было. Турниров было крайне мало, а большинство сильнейших снукеристов сражались только на чемпионате мира. Оттого лучшими игроками планеты считались финалисты очередного ЧМ.

Лишь когда количество турниров стало стремительно увеличиваться, появилась необходимость в рейтинге. В 1976 году WST создал Order of Merit (Орден «За заслуги»), который стал ранжировать снукеристов, исходя из их успехов.

Рэй Риардон, первый лидер мирового рейтинга Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Сперва система была крайне простой: игроки получали очки лишь на чемпионате мира, а в рейтинге суммировались результаты за три последних года (позже – за два). Как только завершался очередной чемпионат мира, очки, полученные три года назад, сгорали. Баллы распределялись без изысков: пять очков – за победу, четыре – за выход в финал, три – за попадание в полуфинал, два – за участие в четвертьфинале и один – за игру в 1/8 финала.

Несмотря на свою простоту, система работала безотказно вплоть до сезона-1982/1983. Тогда в рейтинг было решено добавить и другие турниры, а за ЧМ давать вдвое больше баллов. В 1990-х систему снова решили модернизировать, сделав подсчёт очков в тысячах. Как позднее вспоминал известный комментатор соревнований по снукеру Дэвид Хендон обновлённый формат глава WPBSA накидал буквально на пачке сигарет. Так вот всё было просто!

Рейтинг оставался неизменным вплоть до сезона-2010/2011, когда WST изменил частоту обновлений этой важнейшей таблицы. Теперь очки пересчитывались не раз в год, а после каждого крупного турнира. Рейтинг стал значительно более динамичным: более слабые игроки могли взлетать после крупных побед, а более сильные – теряли позиции после поражений.

И только в сезоне-2014/2015 снукер перешёл на систему ранжирования, которая используется в спорте и по сей день. В рейтинге теперь суммируются не абстрактные очки, а конкретные заработанные игроками призовые.

Как устроен мировой рейтинг в снукере?

После замены очков на призовые ничего кардинально не поменялось. В рейтинге по-прежнему учитываются результаты за последние два года, накопления постепенно сгорают, а таблица довольно динамична. Общий принцип тоже сохраняется – нужно играть чаще и занимать более высокие места в турнирах, причём, желательно, в самых ключевых. Всё логично.

Всё то же самое, что и до 2014 года, только теперь вместо баллов были деньги, которые снукеристы получали, выступая на турнирах. Правда, здесь есть один нюанс. В мировом рейтинге учитывались и учитываются не все призовые.

Традиционно не суммируются бонусы за максимальные брейки, а также призы за пригласительные турниры (приглашение на них создаёт неравные условия). Кроме того, каждый год WST публикует особые исключения. Например, в сезоне-2024/2025 в рейтинге не учитывались призовые проигравшим в первом раунде Shoot Out, чемпионата Великобритании и чемпионата мира.

Как в снукере начисляются призовые?

За выступление в каждом рейтинговом турнире снукеристы получают оговоренные заранее призовые. Общий призовой фонд турнира зависит от его статуса и щедрости организаторов. Чем дальше снукерист заходит по сетке – тем бо́льшую долю «пирога» он получает. Максимально возможный приз для одного игрока на одном турнире – £ 500 тыс.

Полмиллиона положены победителю главного турнира сезона – чемпионата мира, а также победителю Saudi Arabia Masters – арабские шейхи не скупятся на подарки для победителей и участников. Третий по значимости турнир – UK Championship (£ 250 тыс. за победу). Ещё четыре соревнования в году сделают своего победителя богаче на сумму от £ 170 тыс. до 180 тыс…

Нил Робертсон – победитель Saudi Arabia Masters 2025 Фото: Tai Chengzhe/VCG via Getty Images

Всего за сезон обычно проходит около 20 рейтинговых турниров.

Важно отметить, что все перечисленные выше правила действуют только для профессиональных снукеристов (представителей мейн-тура) – их около 130 человек, а состав элиты меняется каждый сезон. Любители тоже могут зарабатывать рейтинговые очки, прорываясь в турниры через квалификацию, однако их результаты в любом случае обнуляются по завершении сезона.

На что влияет мировой рейтинг?

Мировой рейтинг применяется в первую очередь для формирования турнирных сеток на соревнованиях. Чем ниже место игрока в топе – тем раньше стадия, с которой он вступает в борьбу и тем больше вероятность сразу же столкнуться со значительно более сильным соперником. Традиционно 16 лидеров мирового рейтинга (сеяные игроки) пропускают первые раунды турниров.

Также мировой рейтинг имеет важное значение в конце сезона при формировании нового состава мейн-тура. 64 лучших снукериста мира автоматически получают приглашение в элиту на следующий год.

Кто лидер мирового рейтинга в 2025 году?

Лидером мирового рейтинга в 2025 году является чемпион мира, победитель Saudi Arabia Masters 2024 и чемпионата Великобритании – 2024 англичанин Джадд Трамп. Именно он в 2019-м стал первым снукеристом, получившим более £ 1 млн призовых за один сезон. Впервые на вершине мирового рейтинга он оказался ещё в ноябре 2012 года. Самый долгий период его лидерства продолжался с августа 2019-го по август 2021-го.

В настоящий момент Трамп удерживает первое место в мировом рейтинге с конца лета 2024 года. В общей сложности он провёл на верхней строчке более 180 недель, и этот показатель растёт.

Джадд Трамп – лидер мирового рейтинга Фото: George Wood/Getty Images

На момент публикации текста в копилке у Трампа более £ 1,7 млн. У его ближайшего преследователя Кайрена Уилсона почти £ 1,4 млн. Ронни О’Салливан идёт на пятом месте – в его активе более £ 900 тыс.

Кто ставил рекорды в мировом рейтинге?

Неудивительно, что рекордсменами мирового рейтинга являются три великих чемпиона – англичане Стив Дэвис и Ронни О'Салливан и шотландец Стивен Хендри. Лучшим игроком по времени нахождения на вершине был именно Хендри – он лидировал 471 неделю. Это больше девяти полных лет!

Отметку в 300 недель лидерства преодолели не только О'Салливан и Дэвис, но также и Рэй Риардон и Марк Селби. Отрыв этой пятёрки ото всех остальных просто колоссален: у идущего на шестом месте Хиггинса нет и 200 недель.

Хендри удерживает рекорд и по количеству сезонов, которые он завершал лидером. Стивен был первым девять раз (1990-1997, 2006), в то время как Ронни – восемь (2002, 2004-2005, 2008-2009, 2019, 2022-2023).