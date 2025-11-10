В пассиве у нашей сборной несколько упущенных побед, а лидеры не смогли проявить себя в полной мере.

Российские батутисты выиграли только одно золото на ЧМ-2025. Почему так мало?!

В Испании завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте. На крупнейшем старте сезона было разыграно 16 комплектов наград. Россияне там тоже выступали, причём не только в индивидуальных дисциплинах, но и в командных. И без медалей не остались.

Наши вернулись!

Всего в активе сборной России шесть медалей: одно золото, четыре серебра и одна бронза. Это четвёртое место в медальном зачёте.

Вроде бы и неплохо, однако в Памплоне наши ребята показали себя хуже, чем на последнем до отстранения ЧМ-2021 в Баку. Тогда российские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала аж пять раз! К этим результатам добавились ещё одно серебро и три бронзы. Но справедливости ради стоит отметить, что из того чемпионского состава остался только один атлет.

София Аляева – представитель нового поколения сборной Фото: Олимпийский комитет России

За четыре года национальная команда поменялась, однако что точно осталось прежним — так это рвение к победе. У ребят оно было запредельным.

Лучше всех себя проявила Арина Каляндра, которая выиграла золото на акробатической дорожке. В финале она соперничала с грозной британкой Кэнди Бриер-Ветильяр. В этом виде у России, кстати, не было медалей с 2019 года.

Россияне добыли серебро в командном многоборье и в мужских прыжках. А ещё на второй ступени пьедестала в двойном минитрампе оказались Галина Бегим и Михаил Заломин. Бронзу взяли прыгуны в командах на двойном минитрампе.

Что сказала Каляндра после финала: Эксклюзив Каляндра — о победе на ЧМ: безумно рада, что уезжаю с соревнований с золотой медалью

И всё же – побеждали мы не так много, как того хотелось бы. Главный тренер сборной России Алексей Рыжков отметил, что несколько лет без международной практики дали о себе знать. А перед стартом добавилась ещё одна проблема в виде получения виз для некоторых спортсменов. В итоге из-за неполного состава дисциплины на трёх снарядах пришлось заполнять теми ребятами, которым дали возможность приехать на Пиренейский полуостров.

«Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований. В том составе, в котором мы приехали на чемпионат мира по не зависящим от нас причинам, я, конечно, понимал, что будет не просто сложно, а крайне сложно. У нас команды не были укомплектованы полностью в двойном минитрампе, акробатической дорожке у мужчин и женщин. Мы, грубо говоря, решали всё на коленке», – приводит слова Рыжкова ТАСС.

Прощай, легенда!

Ещё одним значимым событием стало выступление ветерана российской сборной Михаила Заломина, который провёл свой 10-й и последний чемпионат мира. Легенда прыжков на батуте решил покинуть спорт в ранге 11-кратного чемпиона мира. На ЧМ-2025 Михаил выиграл два серебра. А впервые свою медальную копилку он пополнил ещё в 2013 году в Софии, Болгария.

Михаил Заломин Фото: sportgymrus.ru

В отсутствие Заломина знамя лидера сборной предстоит нести Анжеле Бладцевой, для которой минувший турнир сложился неудачно. Лидер Кубка мира последних лет заняла последнее место в квалификации в индивидуальных прыжках, а в синхронных в паре с Софией Аляевой стала пятой.

Действующая обладательница Кубка мира Аляева тоже не смогла реализовать свой потенциал в Испании – в личном виде она не прошла квалификацию.

Вывод прост: даже если ты не побеждаешь, то непременно чему-то учишься. В спорте это непреложная истина, ведь каждое поражение даёт атлетам ценный опыт. И хочется верить, что к чемпионату мира в 2026 году россияне станут только крепче и злее, чтобы взять реванш за поражения в Памплоне.