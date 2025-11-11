Важные решения, спорт будущего и роботы. Самые яркие фото РСД-2025

С 5 по 7 ноября в Самаре прошёл XIII международный форум «Россия – спортивная держава». В его рамках представители государства, бизнеса, федераций и спортсмены обсудили ключевые направления развития отрасли.

В форуме приняли участие более 5000 человек из России и ещё 58 стран. В Самару приехали свыше 100 высокопоставленных иностранных функционеров. Всего состоялось более сотни подписаний соглашений о сотрудничестве.

Каким получилось масштабное событие – смотрите в нашей фотоподборке.