Из российского спорта ушёл ещё один великий тренер. Будут ли победы после Покровской?

В российском синхронном плавании грядут перемены. Татьяна Покровская, возглавлявшая почти непобедимую национальную команду на протяжении 27 лет и ставшая олицетворением этого вида спорта, уходит.

Прославленный тренер добровольно оставила свой пост, чтобы сосредоточиться на другой, организационной работе. Это конец великой эпохи.

Неоценимый вклад

10 ноября глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин сообщил, что Покровская решила оставить пост главного тренера.

«Причина ухода Покровской? Возраст. Татьяне Николаевне исполнилось 75 лет. Большой возраст, большая нагрузка. Она разделяет, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно вложиться по максимуму, в этой части она принимала решение о преемнице, пригласив свою воспитанницу».

На своё место Татьяна Николаевна попросила назначить Светлану Ромашину. Легендарная наставница же будет работать советником Мазепина в ФВВСР.

И это важнейшее решение для нашего синхронного плавания!

Покровская была у руля сборной более четверти века! Цифры совершенно невероятные, как и сам вклад тренера в отечественный спорт. По сути, именно Татьяна Николаевна сделала российскую команду непобедимой.

До 1998 года, когда Покровская пришла в сборную, россиянки не могли похвастаться обилием наград. Да, были медали на Кубке мира и чемпионате Европы, но подняться в тройку на ЧМ и Олимпиаде не получалось. Наша команда была хороша, однако до мировой элиты недотягивала.

Татьяна Покровская с командой Фото: РИА Новости

А после появления Татьяны Николаевны всё преобразилось – началась золотая эра. В 1998 году россиянки с ходу выиграли ЧМ в трёх дисциплинах. Следом были победные чемпионат Европы и Кубок мира. А в 2000-м девчонки добились главного – забрали золото Олимпиады. Что было дальше – вы знаете.

Все годы до отстранения наша команда считалась непобедимой. И это было действительно так: 12 золотых медалей Олимпиады и 56 наград высшей пробы с ЧМ говорят о многом. Сборная России больше не стремилась в элиту, она сама задавала высочайшие стандарты синхронного плавания.

Однако все красивые истории рано или поздно заканчиваются.

Начало новой эры

Уход Покровской – это конец целой эпохи. А ещё подтверждение курса на перемены. Ведь совсем недавно в нашем спорте уже было нечто похожее. В феврале 2025 года после 24 лет работы пост главного тренера сборной по художественной гимнастике оставила Ирина Винер – выдающаяся наставница чемпионок.

Истории Винер и Покровской очень похожи. Эти легендарные женщины превратили художественную гимнастику и синхронное плавание в «наши» виды. Они сделали из сборных хорошего уровня по-настоящему великие команды.

Но за последние годы многое изменилось. Сперва нас отстранили, а потом в обоих видах серьёзно поменялись правила. Подобные перемены всем даются непросто, однако именно в ситуациях Винер и Покровской – особенно тяжело.

Тренерам, системы которых безотказно работали годами, приходилось подстраиваться под новые стандарты и реалии. Удержаться на высочайшем уровне было почти невозможно, и чуда не случилось. На ЧМ-2025 по водным видам спорта наши девушки выступили достойно, но эпоха доминирования России завершилась. В художественной гимнастике нас на мировые турниры пока не вернули, однако о лёгких победах там говорить точно не придётся.

Ирина Винер Фото: РИА Новости

Осознав, что их время закончилось, они ушли на пике. Сначала – Винер, теперь – Покровская. Они уступили свои места более молодым и, вероятно, более гибким тренерам. У Татьяны Сергаевой и Светланы Ромашиной огромный опыт работы в старых реалиях, но они готовы подстроиться и под новые.

Кажется, Винер и Покровская идеально выбрали момент. Или даже момент выбрал их – это уже неважно. Важно то, что в обоих видах спорта работа на результат начинается заново. Новое поколение синхронисток, безусловно, ещё не раз обратится за советом и поддержкой к Татьяне Николаевне, традиции не будут забыты, и команда будет строить свою работу на «золотом» багаже.

Однако это будет уже другая эра.