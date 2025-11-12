«Я познал эту жизнь». Наш чемпион мира по плаванию переписывает рекорды «по приколу»

В Казани завершается чемпионат России по плаванию на короткой воде. И главным событием этого старта стали результаты Егора Корнева. Пловец, который фокусируется на кролевом спринте, решил попробовать себя в других дисциплинах – в комплексном плавании, баттерфляе и плавании на спине.
И Корнеев играючи, словно в шутку, на 50 м вынес Мирона Лифинцева и Павла Самусенко, уступив только 0,09 секунды чемпиону и рекордсмену мира Клименту Колесникову. В баттерфляе вообще сотворил забавный финт: дважды за сутки переписал рекорд страны на дистанции 50 м (сначала в предварительном заплыве, а затем и в полуфинале), после чего снялся с финала, выдав неподражаемое: «А я не плаваю «дельфином». Это лишь тренировка». После этого бедному Олегу Костину, ставшему чемпионом страны, пришлось чуть ли не оправдываться из-за самоотвода неожиданного фаворита.
«Чемпионат» пообщался с Егором и выяснил, что он изменил в себе после ЧМ-2024, чтобы выйти на подобный уровень результатов, и как сам воспринимает и свой текущий прогресс, и дальнейшие перспективы. А главное – не смотрят ли косо на его «шутливые» рекорды партнёры по команде?
«В брасс не пойду точно – там страшные люди»
– Егор, мы все поражаемся тому, сколько стилей вы сейчас практикуете параллельно, причём и на сверхвысоком уровне. Спина у вас теперь для удовольствия?
– Да, чисто по приколу.
– «По приколу» выносите классических спинистов. Как так выходит?
– Клима Колесникова вот не получилось вынести! Проиграл касание. Но ничего, это доля удачи.
– Ребятам не обидно? Сначала вы пришли «унижать» их в баттерфляе, теперь – на спине…
– Ничего страшного. Переживут (улыбается)!
– Учитывая прогресс в разных стилях, основной настрой будет на комплекс?
– Нет, всё равно на кроль. Я плаваю кролем, вижу себя в кроле. 50 и 100 м вольным стилем – вот это моё, а остальное – так. Шуточки.
– И всё-таки вы выдаёте абсолютно топовые секунды в комплексе, в баттерфляе, на спине… Глупо не использовать этот потенциал, разве нет?
– Да я спокойно к этому всему отношусь. Мне, если честно, вообще без разницы. Вышел, сделал дело, посмеялся и ушёл. На этом всё. Это было по приколу, не ставил перед собой каких-то сверхзадач. Условно на спине – ну второй и второй. Проиграл 0,09 секунды Колесникову. Обидно, но бывает.
– Всё это можно назвать подготовкой к рекорду мира в вольном стиле?
– В каком-то смысле и так. Глобально всё это тренировочная работа для основной моей цели, я так это воспринимаю.
– Чтобы полное комбо собрать, нужно ещё начать ставить рекорды в брассе.
– Не-не, знаете… Туда я не пойду точно, там страшные люди вообще. Это уже слишком будет.
– Леон Маршан успевает побеждать и в баттерфляе, и в брассе. Не хотите пойти по его стопам?
– Это Леон Маршан. А я в брасс не пойду, очень плохо им плаваю. Мне кажется, брассистом надо родиться, переучиться не выйдет.
– В комплексе у вас брасс проседает?
– Прямо сейчас мне абсолютно это неважно. Мне удалось сейчас выйти на такую форму и подготовить три стиля так, что уже всё равно, как идёт брасс, если брать именно 100 м комплексом. Главное – на других стилях своё взять, а в брассе так много я проиграть не успею.
«Быстрые секунды – вот удовольствие. А победы придут»
– Складывается впечатление, что после Сингапура вы будто бы стали другим человеком. Что изменили в себе?
– Возможно. История об этом умалчивает (улыбается). Больше юмора добавил в жизнь, стал гораздо проще относиться ко всему.
– То есть ментальные изменения перешли в плоскость спортивных результатов?
– Ну да, это просто работа с собой и над собой. Я определил для себя ориентиры, нашёл дорогу, на данный момент для себя правильную. И вот иду по ней, это идёт мне на пользу. Результат вы видите.
Егор Корнев
Фото: РИА Новости
– Поймали дзен в стиле «идущего к реке»?
– Что-то типо такого, да. Познал эту жизнь.
– Если говорить о дальнейших перспективах, этот сезон короткой воды – проходящий?
– Именно так его и воспринимаю. Забавный сезон, всё по приколу, по фану.
– Серьёзную работу ждать уже ближе к лету, с прицелом на чемпионат Европы в Париже?
– Уже зимой вся работа пойдёт, с января. И на длинную воду будем настраиваться.
– Сначала вы поразили всех невероятными секундами в октябре на чемпионате Санкт-Петербурга, теперь – выносите всех в Казани. Внутри себя ощущаете, что входите в мировую элиту?
– Да что вы, абсолютно без таких мыслей, я о таком даже не задумывался. Как и говорил, чисто в удовольствие плаваю.
– Но вы сами рассказывали, что вам с восхищением писал олимпийский чемпион из Австралии Кэмерон Макэвой. Разве это не признание заслуг?
– Мне это всё приятно, но я не обращаю на это внимание. Для меня это не приоритет.
– Если говорить глобально, что приносит вам большее удовлетворение – сверхбыстрые секунды или важный титул?
– Быстрые секунды нужны. С ними всё будет.
– Быстрые секунды можно показать на Кубке мира, чемпионате России, в предварительных заплывах… И не факт, что всё это принесёт в итоге победу на чемпионате мира или на Олимпиаде.
– Быстрые секунды – это и есть удовольствие. Понятное дело, что победы, титулы – это всё очень круто. Но если ты плаваешь быстро, всё придёт.
А на каких турнирах их показывать… Это всё в любом случае приходящее, результат то есть, то нет, можно долго на эту тему рассуждать. Бывает долгий прайм, бывает переходящий такой. Это надо принять, и всё.
«Хочется золото Олимпиады. Это долгосрочная задача»
– Владимир Морозов успел насобирать много мировых рекордов на стартах класса Б и при этом сам про себя шутил как о «рекордсмене мира» по количеству четвёртых мест на ЧМ и ОИ. Это какое-то проклятие было?
– Думаю, Вова Морозов преследовал свою цель, которую он в любом случае достиг, и остался этим доволен.
– А в чём тогда ваша глобальная цель?
– Не знаю даже, если честно. Посмотрим. Я живу в моменте. Этим днём. Стараюсь плавать очень быстро, настолько быстро, насколько могу. Как в принципе может человек. А там уже как пойдёт. Понятное дело, хочется золото Олимпиады, но это такая, долгосрочная задача. А я хочу быть «здесь и сейчас». Радовать себя и всех вокруг, показывать всё, что могу.
– Вас называют плавательным «гиком». Как относитесь к такому званию?
– Смотря, что понимать под этим словом. В каком-то смысле можно и так сказать, я очень плотно погружён в плавание.
– Бывает время, когда не думаете о плавании?
– Конечно, не схожу с ума. Вышел из бассейна, переключился, ищешь, чем ещё себя развлечь.
– И чем, например?
– В компьютерные игры люблю поиграть, здорово помогает расслабиться и ментально, и физически.
Егор Корнев
Фото: РИА Новости
– Надеюсь, не в симулятор плавания?
– Нет, конечно. В основном гоняю в Counter-Strike.
– Тоже влёгкую всех выносите?
– Всех не всех, но по приколу в топ игроков залетал. Но я без серьёзных задач, чисто поиграть с пацанами люблю.
– В каком ещё виде спорта мы можем вас увидеть? Куда можете прийти и «по приколу» начать всех выносить?
– Даже не знаю. Пока просто плаваю.
– Может, лёгкая атлетика? 100-метровку пробежите?
– Нет, спасибо. Бегать не люблю. Лыжи – тоже мимо. Кроссы не бегаю, не нагружаюсь, только плаваю по фану. Плавать вообще круто, особенно лёжа (улыбается).