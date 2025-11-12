«Я познал эту жизнь». Наш чемпион мира по плаванию переписывает рекорды «по приколу»

В Казани завершается чемпионат России по плаванию на короткой воде. И главным событием этого старта стали результаты Егора Корнева. Пловец, который фокусируется на кролевом спринте, решил попробовать себя в других дисциплинах – в комплексном плавании, баттерфляе и плавании на спине.

И Корнеев играючи, словно в шутку, на 50 м вынес Мирона Лифинцева и Павла Самусенко, уступив только 0,09 секунды чемпиону и рекордсмену мира Клименту Колесникову. В баттерфляе вообще сотворил забавный финт: дважды за сутки переписал рекорд страны на дистанции 50 м (сначала в предварительном заплыве, а затем и в полуфинале), после чего снялся с финала, выдав неподражаемое: «А я не плаваю «дельфином». Это лишь тренировка». После этого бедному Олегу Костину, ставшему чемпионом страны, пришлось чуть ли не оправдываться из-за самоотвода неожиданного фаворита.

«Чемпионат» пообщался с Егором и выяснил, что он изменил в себе после ЧМ-2024, чтобы выйти на подобный уровень результатов, и как сам воспринимает и свой текущий прогресс, и дальнейшие перспективы. А главное – не смотрят ли косо на его «шутливые» рекорды партнёры по команде?

«В брасс не пойду точно – там страшные люди»

– Егор, мы все поражаемся тому, сколько стилей вы сейчас практикуете параллельно, причём и на сверхвысоком уровне. Спина у вас теперь для удовольствия?

– Да, чисто по приколу.

– «По приколу» выносите классических спинистов. Как так выходит?

– Клима Колесникова вот не получилось вынести! Проиграл касание. Но ничего, это доля удачи.

– Ребятам не обидно? Сначала вы пришли «унижать» их в баттерфляе, теперь – на спине…

– Ничего страшного. Переживут (улыбается)!

– Учитывая прогресс в разных стилях, основной настрой будет на комплекс?

– Нет, всё равно на кроль. Я плаваю кролем, вижу себя в кроле. 50 и 100 м вольным стилем – вот это моё, а остальное – так. Шуточки.

– И всё-таки вы выдаёте абсолютно топовые секунды в комплексе, в баттерфляе, на спине… Глупо не использовать этот потенциал, разве нет?

– Да я спокойно к этому всему отношусь. Мне, если честно, вообще без разницы. Вышел, сделал дело, посмеялся и ушёл. На этом всё. Это было по приколу, не ставил перед собой каких-то сверхзадач. Условно на спине – ну второй и второй. Проиграл 0,09 секунды Колесникову. Обидно, но бывает.

– Всё это можно назвать подготовкой к рекорду мира в вольном стиле?

– В каком-то смысле и так. Глобально всё это тренировочная работа для основной моей цели, я так это воспринимаю.

– Чтобы полное комбо собрать, нужно ещё начать ставить рекорды в брассе.

– Не-не, знаете… Туда я не пойду точно, там страшные люди вообще. Это уже слишком будет.

– Леон Маршан успевает побеждать и в баттерфляе, и в брассе. Не хотите пойти по его стопам?

– Это Леон Маршан. А я в брасс не пойду, очень плохо им плаваю. Мне кажется, брассистом надо родиться, переучиться не выйдет.

– В комплексе у вас брасс проседает?

– Прямо сейчас мне абсолютно это неважно. Мне удалось сейчас выйти на такую форму и подготовить три стиля так, что уже всё равно, как идёт брасс, если брать именно 100 м комплексом. Главное – на других стилях своё взять, а в брассе так много я проиграть не успею.

«Быстрые секунды – вот удовольствие. А победы придут»

– Складывается впечатление, что после Сингапура вы будто бы стали другим человеком. Что изменили в себе?

– Возможно. История об этом умалчивает (улыбается). Больше юмора добавил в жизнь, стал гораздо проще относиться ко всему.

– То есть ментальные изменения перешли в плоскость спортивных результатов?

– Ну да, это просто работа с собой и над собой. Я определил для себя ориентиры, нашёл дорогу, на данный момент для себя правильную. И вот иду по ней, это идёт мне на пользу. Результат вы видите.

Егор Корнев Фото: РИА Новости

– Поймали дзен в стиле «идущего к реке»?

– Что-то типо такого, да. Познал эту жизнь.

– Если говорить о дальнейших перспективах, этот сезон короткой воды – проходящий?

– Именно так его и воспринимаю. Забавный сезон, всё по приколу, по фану.

– Серьёзную работу ждать уже ближе к лету, с прицелом на чемпионат Европы в Париже?

– Уже зимой вся работа пойдёт, с января. И на длинную воду будем настраиваться.

– Сначала вы поразили всех невероятными секундами в октябре на чемпионате Санкт-Петербурга, теперь – выносите всех в Казани. Внутри себя ощущаете, что входите в мировую элиту?

– Да что вы, абсолютно без таких мыслей, я о таком даже не задумывался. Как и говорил, чисто в удовольствие плаваю.

– Но вы сами рассказывали, что вам с восхищением писал олимпийский чемпион из Австралии Кэмерон Макэвой. Разве это не признание заслуг?

– Мне это всё приятно, но я не обращаю на это внимание. Для меня это не приоритет.

– Если говорить глобально, что приносит вам большее удовлетворение – сверхбыстрые секунды или важный титул?

– Быстрые секунды нужны. С ними всё будет.

– Быстрые секунды можно показать на Кубке мира, чемпионате России, в предварительных заплывах… И не факт, что всё это принесёт в итоге победу на чемпионате мира или на Олимпиаде.

– Быстрые секунды – это и есть удовольствие. Понятное дело, что победы, титулы – это всё очень круто. Но если ты плаваешь быстро, всё придёт.

А на каких турнирах их показывать… Это всё в любом случае приходящее, результат то есть, то нет, можно долго на эту тему рассуждать. Бывает долгий прайм, бывает переходящий такой. Это надо принять, и всё.

«Хочется золото Олимпиады. Это долгосрочная задача»

– Владимир Морозов успел насобирать много мировых рекордов на стартах класса Б и при этом сам про себя шутил как о «рекордсмене мира» по количеству четвёртых мест на ЧМ и ОИ. Это какое-то проклятие было?

– Думаю, Вова Морозов преследовал свою цель, которую он в любом случае достиг, и остался этим доволен.

– А в чём тогда ваша глобальная цель?

– Не знаю даже, если честно. Посмотрим. Я живу в моменте. Этим днём. Стараюсь плавать очень быстро, настолько быстро, насколько могу. Как в принципе может человек. А там уже как пойдёт. Понятное дело, хочется золото Олимпиады, но это такая, долгосрочная задача. А я хочу быть «здесь и сейчас». Радовать себя и всех вокруг, показывать всё, что могу.

– Вас называют плавательным «гиком». Как относитесь к такому званию?

– Смотря, что понимать под этим словом. В каком-то смысле можно и так сказать, я очень плотно погружён в плавание.

– Бывает время, когда не думаете о плавании?

– Конечно, не схожу с ума. Вышел из бассейна, переключился, ищешь, чем ещё себя развлечь.

– И чем, например?

– В компьютерные игры люблю поиграть, здорово помогает расслабиться и ментально, и физически.

Егор Корнев Фото: РИА Новости

– Надеюсь, не в симулятор плавания?

– Нет, конечно. В основном гоняю в Counter-Strike.

– Тоже влёгкую всех выносите?

– Всех не всех, но по приколу в топ игроков залетал. Но я без серьёзных задач, чисто поиграть с пацанами люблю.

– В каком ещё виде спорта мы можем вас увидеть? Куда можете прийти и «по приколу» начать всех выносить?

– Даже не знаю. Пока просто плаваю.

– Может, лёгкая атлетика? 100-метровку пробежите?

– Нет, спасибо. Бегать не люблю. Лыжи – тоже мимо. Кроссы не бегаю, не нагружаюсь, только плаваю по фану. Плавать вообще круто, особенно лёжа (улыбается).