В России появился новый топ-пловец. На Олимпиаде мы можем увидеть своего Маршана!

В Казани завершился чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне. На этот раз ЧР был проходящим стартом, ведь, если учитывать логистические и политические трудности, наши спортсмены, вероятно, пропустят чемпионат Европы в Польше, так что отборочный статус турнир потерял.

Подводиться к казанскому чемпионату как к главному старту зимнего сезона смысла тоже было немного – впереди как минимум соревнования в Минске и Санкт-Петербурге, где можно показать хорошие секунды.

И, несмотря на всё это, в Казани без сюрпризов не обошлось.

К чему готовится сборная России?

Для начала – краткие «политические» новости. Объединённая федерация водных видов спорта продолжает удивлять навыками тонкой дипломатии. Недавно случился очередной прорыв: теперь без каких-либо существенных ограничений (за исключением демонстрации национальной символики) россияне смогут выступать и на континентальных первенствах. Проще говоря, нам открываются двери на чемпионаты Европы – как среди юношей, так и среди взрослых. Второй прорыв команды Дмитрия Мазепина удивляет ещё больше. Теперь сняты ограничения и для водного поло, что по идее даже не соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся командных дисциплин, и может стать важным прецедентом для всех остальных наших «игровиков». Более того, на полях внеочередной конференции ФВВСР Мазепин заявил, что после зимней Олимпиады в Милане можно будет рассчитывать и на флаг с гимном. Позднее, правда, он оговорился, что это «его мнение, а даже не прогноз». И всё же сигнал ясен.

В календаре на 2026 год у пловцов точно будет два важных старта – объединённый ЧЕ по водным видам в Париже и ЧМ на короткой воде в Пекине. А вот с главным стартом этой зимы – ЧЕ на короткой воде в Люблине (Польша), ситуация остаётся непонятной. Напрямую на вопрос «Чемпионата» о перспективах участия россиян в турнире Мазепин не ответил, но рассказал, что по этому вопросу идёт активная коммуникация с представителями World Aquatics и European Aquatics. Технически ограничений для участия нет, кроме того, что Польша намерена не допускать спортсменов из России на уровне правительства. Юристы ФВССР используют кейс Индонезии, не выдавшей визы гимнастам из Израиля, что вызвало ноту протеста со стороны МОК. Но даст ли это какой-то результат, пока предположить сложно.

Даже с учётом того, что в Люблин Колесникова и компанию не пустят, сезон для наших пловцов не заканчивается. Впереди ещё турнир сильнейших в Минске, а также Кубок Сальникова в Санкт-Петербурге с открытой заявкой, куда, по информации «Чемпионата», могут приехать несколько зарубежных спортсменов весьма высокого уровня, включая чемпионов и призёров ЧМ в Сингапуре.

Именно поэтому к ноябрьскому чемпионату России большинство сборников подходили в тренировочном режиме: не было необходимости выдавать свой пик, вопрос квот в сборную тоже не стоял. Но болельщики всё равно увидели сразу несколько национальных рекордов, а также юношеские рекорды мира и Европы. При этом главным героем всего турнира стал неподражаемый Егор Корнев. А мы ведь предупреждали, что за ним надо следить!

Егор Корнев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Чем удивил на ЧР-2025 Егор Корнев?

На дистанции 50 м баттерфляем специализирующийся на кролевом спринте пловец успел дважды за сутки обновить давно застоявшийся рекорд страны: сначала в предварительном заплыве, а потом – в полуфинале. При этом с финала Егор снялся, заявив, что эта дистанция для него – не приоритет.

Чумовые секунды Корнев показал и на 50 м на спине, обойдя признанных гениев этого стиля Лифинцева и Самусенко, и совсем немного не дотянувшись до действующего чемпиона и рекордсмена мира Климента Колесникова.

Но в интервью Корнев подчёркивал, что ставит перед собой одну задачу – поставить мировой рекорд на 100 м вольным стилем. И на своей профильной дистанции в Казани он первым среди россиян преодолел барьер в 45 секунд и тем самым попал в пятёрку самых быстрых пловцов в истории.

Впрочем, Корнев заметил, что обратит внимание на свой прогресс и в других стилях, чтобы подойти к Лос-Анджелесу-2028 с большой программой и иметь шансы на серьёзный медальный улов. Есть шансы, что к следующим Играм в России появится свой Леон Маршан, если такое сравнение позволительно. Ведь Корнев с недавних пор плавает и комплекс, причём весьма быстро! Но в Казани, к сожалению, мы его в этой дисциплине не увидели. Не было из-за проблем со здоровьем и Ильи Бородина, который сосредоточен как раз на 200 и 400 м комплексом. Расширять свою программу хочет и Климент Колесников. Ранее последствия травмы сделали из него спринтера, однако сейчас Колесников всерьёз думает над тем, чтобы вернуть себе быстрые секунды и в 200 м на спине, не сбавляя при этом оборотов на более привычных 50 м и 100 м.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

Даже Евгения Чикунова в Казани пустилась в эксперименты, хоть забава с заявкой на 100 м комплексом и закончилась, скорее, конфузом. Ориентир в этом плане для всех – это Кирилл Пригода, который, несмотря на свой статус ветерана, продолжает брать все возможные дистанции и побеждать на них. Из Казани петербуржец уехал с шестью золотыми наградами. Да и возраст не приговор, ведь та же Юлия Ефимова даже после провала с отбором на ЧМ-2025 не сдаётся и на полном серьёзе говорит, что мечтает выиграть ОИ-2028. И, глядя на то, как Юлия в свои 33 не даёт себе ни единой поблажки и держится на достойных секундах, в её запал хочется верить. А ещё есть и Ника Годун, которую многие уже потеряли, выступают ещё Олег Костин и Михаил Вековищев.

В то же время радует и молодёжь. В женском брассе появляется новая звезда – Ралина Гилязова из Татарстана. В вольном стиле прогрессирует Милана Степанова. У мужчин по рекордам своей возрастной группы идут Николай Колесников и Михаил Щербаков, так что к постепенной смене поколений в российской сборной будут готовы. Времени на это предостаточно.