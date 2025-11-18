«Люди начинают по-новому смотреть на мир». Адаптивный спорт как новый способ реабилитации

Развитие адаптивного спорта – одно из важнейших направлений российской физкультурной повестки. Его ключевая цель – чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий и СВО могли пройти реабилитацию и ресоциализацию через спорт и двигательную активность. Как это работает – читайте в нашем материале.

Особая миссия адаптивного спорта

В последние годы в России прослеживается курс на популяризацию адаптивного спорта и улучшение условий для тренировок для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, в 2025-м на развитие адаптивного спорта выделено около 2,8 млрд рублей, а количество мероприятий для ветеранов СВО возросло в три раза.

Соревнования по следж-хоккею Фото: Фонд Росконгресс

В разных регионах страны функционируют центры адаптивного спорта. В них граждане с ОВЗ и ветераны боевых действий проходят социальную и физическую реабилитацию с применением современных технологий и индивидуальных программ восстановления. Такого рода технологичные учреждения есть, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Ханты-Мансийске.

В ноябре в Самаре прошел главный спортивный форум страны – «Россия – спортивная держава», где Президенты федераций, олимпийские чемпионы, общественные деятели и представители государства продолжили обсуждать тему развития адаптивного спорта и вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Эксперты также наметили стратегию развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В ней будут отражены новые возможности по формированию безбарьерной среды на спортивных объектах и оснащению их специализированными изделиями.

Также на повестке оказались темы реабилитации ветеранов СВО, создание для них системы соревнований и взаимодействие спорта с медицинскими учреждениями.

Соревнования по фиджитал-спорту Фото: Лилия Файзуллова

Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – это важные направления государственной программы «Спорт России», в фокусе которой популяризация массового спорта и повышение качества жизни россиян. Одна из важнейших целей госпрограммы – к 2030 году вовлечь в занятия спортом до 70% россиян (сейчас процент занимающихся составляет 60,3%).

Не просто спорт, а инструмент социализации

В ноябре в Самаре прошли Всероссийские открытые соревнования по плаванию «Кубок защитников Отечества». Его участниками стали более 100 ветеранов боевых действий из 26 субъектов РФ и Беларуси. Кубок стал первым международным турниром для ветеранов боевых действий и участников СВО.

Спортсмены состязались в плавании на 50 м вольным стилем в четырёх категориях: абсолютный зачёт, лица с нарушением зрения, лица с частичным нарушением опорно-двигательного аппарата, лица с полным нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Кубок защитников Отечества» Фото: Центр адаптивного спорта Самарской области

Мастер-классы для участников провели прославленные атлеты: чемпион мира и Европы Андрей Арбузов, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, призёры Олимпийских игр Александр Красных, Анастасия Фесикова, Максим Недосеков, чемпион мира Андрей Николаев.

На турнире в Самаре отличились рязанские спортсмены. Ранее на соревнованиях «Кубка Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске, Туле, Коврове и Улан-Удэ они выиграли 20 медалей, в том числе семь золотых. На этот раз рязанцы Николай Тимофеев и Евгений Давыдов взяли серебряные медали.

Тимофеев не новичок на подобных стартах. Его по праву можно назвать настоящим спортивным универсалом. Ранее он уже представлял регион на «Кубке Защитников Отечества» во Владимирской области, где занял первое место в плавании и третье – в пауэрлифтинге (до 107 кг), а на Всероссийском кубке «СВОих» по плаванию выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Плавание – мой профиль, однако также я занимаюсь пауэрлифтингом и прыгаю с парашютом в составе команды, состоящей из лиц с ОВЗ. Мы не только совершаем прыжки, но и строим фигуры в воздухе. У нашей команды есть несколько рекордов России», – рассказывает Тимофеев.

Кроме того, Николай – стажёр министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках программы «Герои62» и председатель автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб ветеранов СВО». Здесь ветераны при взаимодействии министерства спорта Рязанской области с Ассоциацией ветеранов СВО и Фондом «Защитники Отечества» занимаются различными видами спорта на базе государственных и муниципальных учреждений отрасли.

Николай Тимофеев (в центре) Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

«Я сознательно выбрал для себя такой путь развития и стараюсь помогать ребятам-ветеранам восстановиться. Сейчас у нас в Рязанской области открывается Центр адаптивного спорта, неофициально он работает ещё с 2024-го. Здорово, что ветераны боевых действий, не только СВО, могут адаптироваться через здоровый образ жизни. У нас есть волейбол сидя, спортивное метание ножа, настольный теннис, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и практическая стрельба, по которой мы проводили соревнования в августе с почти 150 участниками. В планах открытие секции регби на колясках. Инфраструктура для этого есть, поэтому отталкиваемся от пожеланий и запросов занимающихся», – добавляет Тимофеев.

На вопрос об адаптивном спорте как инструменте реабилитации и адаптации Николай отвечает максимально ёмко и доходчиво: «Спорт помогает вернуть все двигательные функции, улучшить физическую форму и, что очень важно, развить выносливость. Он укрепляет и поддерживает здоровье, повышает иммунитет. А ещё помогает социализироваться, так как ребята долго восстанавливаются и могут замкнуться в себе, а здесь они раскрепощаются и начинают по-новому смотреть на себя и мир».

«С помощью адаптивного спорта я приобрёл уверенность»

В Самаре также состоялся третий круг чемпионата России по следж-хоккею «Герои нашего времени». Состязания в дивизионе «Лига Героев» проходили среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За победу боролись восемь команд, сформированных из спортсменов-паралимпийцев и ветеранов специальной военной операции, показавших высокие результаты по итогам отбора.

Первое место заняла «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа. Серебряные медали достались хоккеистам «Татсиба» из Татарстана, а тройку призёров замкнула московская команда «Мужество».

Анатолий, капитан команды Ростовской области (справа) Фото: Максим Калинкин

Подробнее о турнире «Чемпионату» рассказал Анатолий, капитан команды Ростовской области: «Организация в Самаре просто отличная, классная ледовая арена, красиво встретили организаторы и болельщики. К сожалению, нам не удалось показать результат – заняли последнее место. Возможно, потому что многие начали играть не так давно. Я только с февраля, а другие – ещё позже. Однако это не первые мои соревнования, поэтому могу сказать, что уровень растёт, а участников становится больше».

По словам Анатолия, интерес к спорту у ветеранов боевых действий очень большой: «Есть огромное желание развиваться. Я езжу на тренировку 85 км в одну сторону, у меня есть одноклубник, который преодолевает по 200 км. То есть желание развиваться и играть просто бешеное. С помощью адаптивного спорта я приобрёл уверенность в ходьбе, появилась выносливость. В общем, не просто так говорится, что движение – это сила. Адаптивный спорт – лишнее тому подтверждение».