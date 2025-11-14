«Две из трёх чемпионских корон — у россиян». Разбираемся, как дела в наших шахматах

В шахматном мире, как и всегда, кипят страсти – новостей много как приятных для России, так и не очень. С одной стороны, Кубок мира уже после первого круга покинул Ян Непомнящий, с другой – молодое поколение шахматистов продолжает рубиться за попадание в топ-3 на Гоа. Вроде бы грустно, что Россия останется без шахматистов в топ-20 мирового рейтинга, однако при этом побед, в том числе международных, у наших шахматистов предостаточно.

Каких поводов больше – для грусти или для радости, мы выяснили у исполнительного директора Федерации шахмат России (ФШР) Александра Ткачёва. И, прямо скажем, осторожный оптимизм точно есть.

«Шогджиев сыграл за сборную в 10 лет»

– Кубок мира среди мужчин в самом разгаре, россияне в строю, и об итогах говорить рано, а вот Кубок ШОС только что завершился победой сборной России. Взрослый турнир выиграла юношеская команда.

– Да, ребята показали отличный результат. А ведь средний возраст команды – всего 14 полных лет! Турнир проводится раз в два года, и это был уже седьмой розыгрыш. Команда повторила успех двухлетней давности. Но в 2023 году в составе нашей сборной были Даниил Дубов, Максим Матлаков, Анастасия Боднарук. Взрослые, состоявшиеся игроки, известные всему миру.

В нынешнем Кубке ШОС принимали участие представители девяти стран. Китайцы на правах хозяев выставили три команды. Особенно сильной у них была первая сборная, средний рейтинг игроков в которой превышал 2600 очков. Судьба победы в турнире решалась как раз в последнем туре в матче первой команды Китая и сборной России.

Нашим достаточно было ничьей, и её команде буквально на флажке принесла чемпионка России Аня Шухман, которая выиграла свою партию и сравняла счёт. Кроме неё, в составе команды были Артём Усков, Савва Ветохин и Роман Шогджиев. Для всех без исключения Кубок ШОС стал дебютом в сборной России на взрослом уровне. А для 10-летнего Ромы – вообще дебютом в составе сборной, ранее он не выступал в командных турнирах даже по младшим возрастам.

Александр Ткачёв Фото: РИА Новости

– И сразу «золотой» дебют.

– Вот именно! Очень достойная игра помогла команде выиграть золотые медали. Хотя были опасения, честно говоря. Ему всего 10 лет – мог испугаться, стушеваться. К счастью, настойчивость главного тренера мужской сборной Андрея Филатова была поддержана тренерским советом. Вот так и состоялся исторический дебют. Я не припомню, чтобы в России кто-то в таком возрасте играл за национальную команду.

Федерация шахмат России направила соответствующую заявку на внесение достижения Романа в Книгу рекордов России – «Самый юный дебютант национальной сборной России по шахматам, одержавший победу на международном командном соревновании».

– Юные игроки ездили только с тренером или с родителями?

– Конечно, в силу возраста все были с родителями. Их роль в воспитании наших юных звёздочек переоценить невозможно. Чтобы стать сильным шахматистом, недостаточно заниматься только своим видом спорта. Нужно быть гармонично развитым человеком, не забывать об учёбе. И тут родители незаменимы. Для ребят в этом возрасте очень важно видеть рядом самого близкого человека.

«Две из трёх шахматных корон – у россиян»

– Александр Васильевич, у нас с подрастающим поколением всё здорово. Побеждают и в личных, и в командных турнирах. А что с мужскими шахматами? Это провал? Ни одного шахматиста в топ-20.

– Я так скажу: принципиально – система международного рейтинга интересует гораздо меньше национального рейтинга. Кстати, подобное отношение к рейтингу Эло существует в той же Германии и целом ряде «шахматных» стран. У нас есть свой российский рейтинг, который отражает реальную силу игрока любого возраста. При допуске во все российские соревнования, включая Суперфинал чемпионата России, главный показатель – российский рейтинг. Плюс эксперименты, которые проводит ФИДЕ с этим несчастным международным рейтингом, приводят к непониманию со стороны любителей шахмат. Наш национальный рейтинг, который, в отличие от рейтинга ФИДЕ, обсчитывается абсолютно бесплатно, не подвергается непонятным экспериментам. Да и для страны в целом не имеет значения сколько спортсменов в топе мирового рейтинга.

– Понятно, что вы отчитываетесь перед Минспорта по результатам на международных турнирах. Но раз уж вы упомянули простых болельщиков, как им объяснить, что национальный рейтинг превалирует над рейтингом ФИДЕ? Ситуация с нашими мужчинами – временное явление или теперь нам ждать годы, когда вырастет новое поколение?

– Для болельщиков объясню так: в шахматном мире есть три официально признанных чемпиона мира – в классических шахматах, в рапиде и в блице. Так вот, на данный момент две из этих шахматных корон принадлежат россиянам — Володару Мурзину и Яну Непомнящему. Моё твердое убеждение: значение имеет то, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона мира рейтинг. Давайте вспомним 2023 год, когда чемпионками мира по блицу и рапиду стали, соответственно, Валентина Гунина и Анастасия Боднарук, а они в рейтинге были далековато.

И ещё важная информация для российских болельщиков. С 2019 года сборная России выиграла все турниры, в которых участвовала. На протяжении шести лет мы не проигрываем там, куда допускают российские команды. А это и две онлайн-Олимпиады, и женские чемпионаты мира и Европы, другие соревнования. Только в 2025 году были победы на юношеской Олимпиаде и на Олимпиаде для лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Результаты на турнирах – это более объективный показатель, нежели рейтинг.

А рейтинг ФИДЕ… Посмотрите, что сейчас творит Хикару Накамура, при этом не нарушая ни единого правила. Просто набивает и количество партий, и рейтинговые очки. До этого ничего не нарушал Дин Лижэнь, который таким образом отобрался в турнир претендентов, а затем стал чемпионом мира, при этом находясь далеко от вершины рейтинга. После него ничего не нарушал Алиреза Фируджа, в турнир претендентов попавший после странных соревнований во Франции. Разве это нормально? Тот же Накамура не на Кубке мира играет, а на чемпионате очередного американского штата.

– Хорошо, давайте не будем про рейтинг. Есть большая вероятность, что впервые за долгие годы на турнире претендентов не будет ни одного россиянина. Это показатель?

– Прежде всего, Кубок мира ещё продолжается. Давайте верить и надеяться. Этот турнир всегда преподносит сенсации. Помимо, собственно, подготовки, нужно, чтобы Каисса улыбнулась. Без везения невозможно. В 2021 году в Сочи никто не думал, что поляк Дуда выиграет. А он обыграл в полуфинале Карлсена, в финале – Карякина и стал обладателем Кубка мира. Сейчас на Гоа уже масса сюрпризов. Кто мог подумать, что Гукеш так рано вылетит, что тот же Ян проиграет сопернику, который ему кучу пунктов в рейтинге ФИДЕ уступает? Очередное подтверждение, что рейтинг – это лишь цифры.

– Оба наших чемпиона мира и чемпион России вылетели из Кубка мира очень рано. Складывается впечатление, что нам придётся ждать момента, когда заматереет нынешняя молодёжь, чтобы ситуация начала выправляться.

– Пока факт в том, что нашу мужскую команду никуда не допускают, и объективно оценить силу именно сборной невозможно. Но мы надеемся, что 14 декабря Генеральная Ассамблея ФИДЕ примет решение о допуске всех наших сборных до турниров.

«Семичасовой контроль – это перебор»

– В женских шахматах ситуация гораздо гармоничнее, чем в мужских: есть лидеры, есть те, кто их подпирает, есть юные звёзды. Но там есть проблемы другого плана – например, с определением состава на предстоящий командный чемпионат мира. Прокомментируете ситуацию с Валентиной Гуниной?

– Ни для Вали, ни для кого-либо ещё дорога в сборную не закрыта. Любая сборная в любом виде спорта формируется из тех, кто находится на пике формы или очень близко к ней. Сборную формирует старший тренер – в данном случае старший тренер женской команды Сергей Рублевский. Я как чиновник в эту ситуацию не вмешиваюсь, это моя принципиальная позиция. Моя задача – обеспечить организационно-финансовую поддержку, а за состав и вообще за спортивную составляющую отвечают тренеры.

– Как вы относитесь к инициативе ФИДЕ сделать гибридный формат и определять чемпиона мира ещё по одной разновидности шахмат?

– Я обеими руками за любые инициативы, которые приводят к популяризации шахмат в мире. Главное, чтобы эта инициатива не превратилась в калифа на час, как случилось с серией по шахматам Фишера. Много громких заявлений было, в призовой фонд в первый год насыпали кучу денег, а в итоге желания и возможностей только на два года хватило. Посмотрим, как дальше всё будет развиваться с новым форматом ФИДЕ.

– Будет ли ФШР проводить турниры по этим правилам?

– ФШР проводит огромное количество турниров по общепризнанным направлениям – классике, рапиду и блицу. Плюс шахматная композиция. Всего около 800 турниров в календаре ФШР, и это я не говорю о региональных соревнованиях. Кто из организаторов захочет проводить турниры в новом формате – мы, естественно, мешать не будем. Но не нужно забывать, что ФШР – спортивная федерация, которая не может позволять себе вольности включать в календарь соревнования по дисциплинам, не утверждённым Минспорта. По итогам таких турниров не могут быть присвоены разряды и звания.

Арсений Нестеров Фото: FIDE

– Я правильно понял, что вы подождёте развития ситуации с гибридным форматом в мире, чтобы затем выходить с инициативой на министерство спорта?

– Абсолютно точно. Не нужно бежать впереди паровоза.

– А как в целом относитесь к недовольству классическим форматом? Чемпион России Арсений Нестеров назвал «орудием пыток» формат классики на той же «Большой швейцарке».

– Арсений – достаточно красноречивый молодой человек. Семичасовой контроль, который был в Самарканде, – это, конечно же, перебор. Мне кажется, такие партии вообще не смотрят, слишком дорогое удовольствие в нынешнем ритме жизни уделять столько времени просмотру. Уверен, ФИДЕ следует принять решение и сократить контроль времени.

Я очень хорошо отношусь к формату «короткой классики». Олег Скворцов лет 10 назад предлагал подобное. Повторюсь, поддерживаю любые инициативы, которые сделают шахматы более популярными. И эта инициатива, уверен, из разряда необходимых.

«Читерство – чума современных шахмат»

– Ваше личное отношение к смерти Дэниела Народицкого и тому, что случилось потом?

– Смерть молодого человека – независимо от причин – трагедия для его семьи. И уход Дэниела не исключение, но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Владимира Крамника. Любое обвинение должно быть доказано.

Я считаю, что это чисто политический вопрос, в котором от слова «шахматы» нет ничего. Ноль. Владимир Борисович Крамник был, есть и останется великим игроком – 14-м чемпионом мира по шахматам. Российским чемпионом мира.

– Вы представляете, о каких людях говорит Крамник, утверждая, что он задел их интересы и что во всём это крутятся огромные деньги?

– Я уже сказал, что подобного рода заявления нужно подкреплять доказательной базой, документами. Надеюсь, Владимир со всем разберётся.

Я ещё несколько лет назад говорил и сейчас повторю, что читерство – главная проблема, беда, я бы сказал, чума современных шахмат. На мой взгляд, 50% партий в онлайне играется, мягко говоря, не совсем честно. Нужно сначала создать условия для того, чтобы подобного не было, и затем уже такие турниры развивать. А так хоть две, хоть 22 камеры поставь – это ничего не изменит. Игра в шахматы, в том числе и в онлайн-формате, должна приносить радость и быть в удовольствие.

– ФШР хоть в какой-то степени поддерживает контакт с руководством платформы Chess.com, которая является организатором самых крупных онлайн-турниров?

– Нет. После того как эту «справедливую» платформу заблокировали, в нашей стране оперативно создали национальный продукт. Отечественная платформа ChessOpen развивается семимильными шагами. Модель платформы такова, что каждая федерация, школа, даже просто тренер может создать свой клуб и проводить там турниры, обучение.

На платформе уже проходят многие официальные соревнования: чемпионат и Кубок страны среди студентов. Отмечу, что в Кубке приняли участие 283 команды вузов со всей страны, [проводится] чемпионат России среди колледжей. Прямо сейчас при участии министерства просвещения проходит турнир среди общеобразовательных школ «Королевский гамбит», в котором принимает участие более 1500 школьников. Всего за 2025 год было проведено порядка 800 турниров, и в 2026 году это количество вырастет в три-четыре раза.

Важной опцией является проведение сеансов одновременной игры. В течение 2025 года более 1000 детей смогли поиграть с гроссмейстерами. Кроме этого, организована трансляция всех крупнейших международных турниров.

– А как эта платформа защищена от возможного читерства? Или всё построено на честности участников?

— Во-первых, все официальные турниры проводятся с системой ВКС, что уже сильно усложняет жизнь тем, кто хочет играть нечестно. Во-вторых, постоянно идёт улучшение софта для арбитров: это и аналитика всех партий игрока, сыгранных как на платформе, так и офлайн, которая учитывает, его статистику игр с соперниками из разных рейтинговых групп, процент совпадения ходов с компьютерной программой. Кстати, во время пандемии нам удалось внести в правила шахмат понятие «дистанционная игра». При соблюдении не самых сложных требований это дает возможность выполнять разряды и получать звания.

– В России, если говорить не про онлайн, а про «живые» шахматы, за последние лет пять были случаи читерства?

– За прошедшие пару лет таких случаев не припомню, а если я не помню, значит, не было (смеётся). Если серьёзно, то контрольно-дисциплинарная комиссия ФШР подобные случаи не разбирала в последние годы. В шахматах главный борец с читерством, помимо чести и совести игрока, это судья. Опытный судья всегда сумеет выявить читера, у таких судей есть своя база потенциально неблагонадёжных игроков. Квалифицированные судьи во время соревнований не портал «Чемпионат» читают, а контролируют ход турнира на основе чётких правил.

– Сейчас в России реформируется система выделения финансов спортивным федерациям, взносы для юных спортсменов отменены. Шахматы уже почувствовали изменения?

– Российский спортивный фонд уже начал работать и проводить выплаты. Об этом на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» рассказал министр спорта Михаил Владимирович Дегтярёв.

Весной Минспорта абсолютно справедливо запретило собирать заявочные взносы со спортсменов до 18 лет. Но конкретно для ФШР ничего критичного не произошло – первенство России с 2002 года проводится без заявочных взносов, из 63 этапов детского кубка из-за запрета взимать взносы были отменены только два.

– Сейчас в международном спорте Россию где-то возвращают в полном составе, как в водных видах, а где-то запрещают вообще всё, как в лёгкой атлетике, биатлоне или лыжах. Каков ваш прогноз на Генеральную Ассамблею ФИДЕ?

– Можно много и развёрнуто говорить о ситуации в мировом спорте в целом, но у каждого вида спорта своя история. Всё зависит от непосредственных контактов и общения с международными федерациями. У ФШР с ФИДЕ нормальные рабочие отношения, никакого противостояния нет. Да его и не было никогда. Странно было бы противостоять международной федерации, которую возглавляет россиянин. В качестве пожелания: хотелось бы от ФИДЕ большей активности и более смелых решений по примеру World Aquatics.