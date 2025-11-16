В российском гандболе сенсационный лидер. Такого от «Пермских медведей» не ждал никто!

15 ноября в Перми в рамках чемпионата России по гандболу прошёл главный матч не только одного тура, но и всего первого круга в целом. «Пермские медведи» на домашней площадке в тяжелейшей битве смогли одолеть ЦСКА: это первое поражение армейцев в чемпионате и первая победа уральских «мишек» в этой дуэли с 2023 года! Сами пермяки же выиграли девятую встречу кряду и, обогнав москвичей, вышли на первое место в турнирной таблице.

Такого от «Пермских медведей», кажется, не ждал никто!

Держали руку на пульсе

Быстрое начало встречи задало темп, который поддерживался на протяжении всего матча. Уже с первых минут мы увидели отличную физическую готовность пермяков, которые раз за разом пытались атаковать на спинах москвичей. Хозяева благодаря своим скоростным атакам сумели уйти в отрыв на три мяча уже на 10-й минуте! И это в игре с самим ЦСКА! Можно было предположить, что команда Валентина Бузмакова после столь бодрого старта продолжит наращивать преимущество, но голкипер ЦСКА Дмитрий Холмов был иного мнения на этот счёт. Эффектно отразив очередные попытки бросков издали, он помог своей команде вернуться в игру. После чего уступил место в рамке опытнейшему Вадиму Богданову, который тоже не подкачал.

«Пермские медведи» — ЦСКА Фото: ГК «Пермские медведи»

Как бы ЦСКА ни старался, а выйти вперёд не мог. Позиционные атаки армейцев тут же сменялись быстрыми отрывами пермяков. Броски из задней линии заставали врасплох вратарей обеих команд, а количество ошибок долгое время оставалось минимальным. Даже несколько двухминутных удалений не помогли ЦСКА взять инициативу в свои руки. Во многом из-за опытнейшего вратаря пермяков Андрея Дьяченко, который не давал армейцам почувствовать вкус голов. В течение первого тайма целых три раза «медведям» удавалось отрываться от соперников более чем на два мяча, однако ЦСКА держал руку на пульсе и устранял возникшее преимущество. В итоге на перерыв команды ушли при минимальной разнице в счёте – 17:16 в пользу хозяев.

«Пермские медведи» — ЦСКА Фото: ГК «Пермские медведи»

Напряжение до свистка

На 38-й минуте матча ЦСКА сравнял счёт (20:20), и у него был роскошный шанс повести в счёте, но снова вмешался Андрей Дьяченко: он успешно отразил бросок Егора Кочуры с левой стороны. Затем, уже при 23:23, Андрей вновь спас свои ворота, отразив бросок Ивана Ерканова после быстрой атаки ЦСКА.

Долгое время болельщики наблюдали за напряжёнными качелями в игре, команды не собирались сбрасывать темп. Правда, возросло количество ошибок и удалений в игре. Однако оно и понятно: уровень кортизола у игроков во втором тайме был явно выше нормы. Армейцы смогли подстроиться под беготню своих соперников. И это принесло свои плоды. За семь минут до окончания встречи москвичи смогли забросить два мяча подряд и повели – 29:28!

«Пермские медведи» — ЦСКА Фото: ГК «Пермские медведи»

Но выйти вперёд было мало, нужно было ещё и удержать своё преимущество. ЦСКА сделать этого не смог. За минуту до окончания матча пермяки вели со счётом 33:31, однако армейцы боролись до конца. Гол Юлиана Гирика сократил разницу до минимума, а за 30 секунд до финального свистка Холмов совершил блестящий сейв, который подарил ЦСКА шанс на ничью. Олег Ходьков сразу взял тайм-аут, объяснил команде комбинацию, а капитан Даниил Шишкарёв добавил: «Юлик, ты будешь бросать!». Юлиан Гирик действительно бросил, завершая атаку, но переиграть вратаря не сумел – Дьяченко справился.

Гандбол. Чемпионат России. 10-й тур

Суббота, 15 ноября

«Пермские медведи» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 33:32 (17:16)

(Ионов — 8; Гирик, Волхонский, Дзёмин — по 7; Каменев, Белевцов — по 6)

«Пермские медведи» одержали победу со счётом 33:32 и вышли на чистое первое место в турнирной таблице (у них 18 очков после девяти матчей, а у армейцев – 17 после 10 проведённых игр). Конечно, перед стартом сезона было понятно, что у Перми есть большой потенциал, однако их лидерство, особенно после битвы с сильнейшим соперником, всё равно не может не удивлять.

Тем интереснее следить за российским гандболом!