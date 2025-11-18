Сборная России стартует на чемпионате мира по шахматам. Наши девушки — главные фавориты!

18 ноября в Линаресе (Испания) стартует женский командный чемпионат мира. Этот турнир будет по-настоящему особым, ведь впервые за три года на него пустили российскую команду. А наши девушки раньше постоянно оказывались в тройке призёров. Так что и теперь сборная России будет бороться за победу.

Собрали для вас всю главную информацию о предстоящем турнире.

Где и когда пройдёт командный ЧМ-2025

Командный чемпионат мира стартует 18 ноября в Линаресе (Испания). За шесть дней турнира будут сыграны групповой этап и плей-офф, куда попадут восемь лучших команд. Победитель соревнований определится 26 ноября.

Расписание женского командного ЧМ

В первые три дня шахматистки сыграют пять раундов группового этапа. Следом участниц ждёт плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал. В матчах на выбивание предусмотрен тай-брейк в случае необходимости.

Расписание женского командного ЧМ-2025



18 ноября

15:30. Матчи первого раунда

19:30. Матчи второго раунда



19 ноября

15:30. Матчи третьего раунда

19:30. Матчи четвёртого раунда



20 ноября

15:30. Матчи пятого раунда



21 ноября

15:30. Четвертьфиналы

19:30. Четвертьфиналы



22 ноября

15:30. Первый полуфинал

19:30. Второй полуфинал

23:30. Тай-брейк



23 ноября

13:30. Матч за третье место

17:30. Финал

21:30. Тай-брейк

Контроль времени на командном ЧМ

Каждый матч традиционно будет играться на четырёх досках.

Однако на командном ЧМ ФИДЕ в рамках пилотного проекта опробует новый контроль времени – «быструю классику». Шахматисткам будет даваться 45 минут, а с каждого хода – прибавляться по 30 секунд.

На тай-брейках спортсменки сыграют в блиц с контролем 3+2.

Кто сыграет на командном ЧМ-2025?

В Линаресе выступят 12 лучших женских сборных мира: Грузия, Франция, Казахстан, США, Китай, Украина, Перу, Азербайджан, Индия, Россия, Испания и Узбекистан. Изначально в турнире должна была принять участие сборная Алжира, но у команды возникли проблемы с получением виз. В итоге место алжирских шахматисток заняли девушки из Азербайджана.

К сожалению, в Линарес не приехали многие звёзды мировых женских шахмат. Но болельщикам стоит обратить внимание на Бибисару Асаубаеву (Казахстан), Александру Горячкину, Екатерину Лагно (обе – Россия) и Хоу Ифань (Китай).

Состав сборной России на командный ЧМ

Россиянки впервые с 2022 года примут участие в командном турнире. Это стало возможным благодаря решению ФИДЕ в июле. В Линаресе наши девушки выступят в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.

Правда, не обошлось без скандалов. Буквально перед стартом соревнований сборная Украины подала протест на участие нашей команды. По их словам, ФИДЕ нарушила правила, допустив россиянок «без одобрения от МОК».

В ФИДЕ сказали, что федерация обращалась к МОК с официальным запросом и получила ответ, который был доведён до всех команд-участниц.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

«Поскольку это решение не повлияет на Олимпийские игры, если ФИДЕ решит одобрить допуск женских команд нейтральных спортсменок к участию в женских командных чемпионатах мира, МОК не будет занимать какую-либо позицию по этому вопросу», – говорилось в письме от МОК.

Украинская сторона заявила, что отсутствие прямого согласия – это отсутствие одобрения, но ФИДЕ с ней не согласилась. Россиянки будут играть.

Фавориты командного ЧМ

Рейтинг-фаворит командного ЧМ-2025 – сборная России. Наши девушки, приехавшие в сильнейшем составе, – лучшие по среднему рейтингу среди конкуренток – 2496. Кроме того, в составе российской команды сразу две участницы Турнира претенденток – 2026: Горячкина и Лагно.

В пользу нашей сборной говорит и статистика. С момента появления командного ЧМ россиянки ни разу не выпадали из топ-3. Исключением стал лишь 2022 год, однако тогда наша сборная вообще не участвовала в турнире.

Россиянки сыграют в группе A со сборной США (2406), Казахстана (2381), Азербайджана (2367), Испании (2339) и Перу (2207).

Вероятно, главными соперницами россиянок будут китаянки. Шахматистки из Поднебесной лишь немного уступают нашим шахматисткам по суммарному рейтингу (2473). Кроме того, у них есть опытнейшая Хоу Ифань.

Китаянки выступят в группе B, где также будут сборные Грузии (2430), Украины (2399), Франции (2353), Индии (2334) и Узбекистана (2336).