Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?

Во вторник, 18 ноября, в испанском Линаресе стартовал командный чемпионат мира среди женщин. И главная новость для поклонников наших шахмат состоит в том, что после четырёхлетней паузы на мировую арену вернулась сборная России. Увы, без флага, гимна и названия страны. Но это в духе времени.

А ведь четыре года назад, ещё до отстранения, именно россиянки стали чемпионками мира на аналогичном турнире, который, кстати, тоже проходил в Испании (хорошая примета!), но в курортном городе Ситжес. Тогда наша команда под руководством харизматичного тренера гроссмейстера Сергея Рублевского не просто стала первой – она выиграла все матчи! И сейчас вполне уместно вспомнить тот турнир, ведь нынешний старт в Линаресе проходит по практически идентичной, почти революционной для строгих шахмат с их многовековыми традициями схеме: укороченный контроль, групповые турниры и последующий нокаут – всё как в ведущих олимпийских видах спорта.

Победа без единой осечки

Вспоминая турнир в Ситжесе и анализируя причины случившего триумфа, старший тренер сборной Рублевский выделял два важных обстоятельства. В его тренерский штаб наряду с экс-чемпионом Европы Евгением Наером тогда вошёл известный теоретик гроссмейстер Константин Сакаев, работавший до этого с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником и другими ведущими шахматистами страны. При Сакаеве женская команда России вообще выиграла все матчи, в которых играла! А ещё, конечно, помогло то, что из-за жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса в своей стране на турнир не приехали удерживавшие шахматную корону в личных соревнованиях китаянки.

Но тогда турнир совсем не выглядел лёгкой прогулкой. Уже в группе россиянкам пришлось сразиться с мощной Индией, за которую выступали Харика Дронавалли, Рамешбабу Вайшали и Таня Сачдев. Россия уверенно обыграла и этих грозных соперниц, и всех остальных, выйдя в четвертьфинал с первого места. На старте плей-офф нашей команде противостояла американская. Особой интриги не получилось – первый матч вообще закончился со счётом 4:0, во втором девушки из США посопротивлялись, однако россиянки всё равно победили за явным преимуществом.

Александра Костенюк Фото: FIDE

В полуфинале России предстояла сложнейшая встреча с украинками, которых возглавляли сестры Музычук. Украина до старта выглядела очень сильной сборной, с практически оптимальным составом, но в группе соперниц россиянок лихорадило. Да и в четвертьфинале они каким-то чудом отыгрались и прошли дальше, уступая два очка по ходу борьбы команде Армении.

Полуфинал прошёл в нервной и напряженной борьбе. В первом матче Россия победила со счётом 2,5:1,5 – при трёх ничьих Алина Кашлинская выиграла у Юлии Осьмак. Перед вторым матчем команды произвели замены, однако и тут на четвертой доске Полина Шувалова обыграла Наталью Буксу. Плюс были победы Александры Горячкиной над Анной Музычук и Екатерины Лагно над Анной Ушениной при одном проигрыше. Счёт 3:1 – и Россия прошла дальше!

Финал с Индией развивался по похожему сценарию. Первый матч прошёл гораздо упорнее, индианки бились до последнего, но всё же уступили с минимальной разницей в счёте. А во второй встрече россиянки уже доминировали и выиграли с запасом благодаря победам Екатерины Лагно над Таней Сачдев и Полины Шуваловой над Мари Гомес. И вот оно – золото наших шахматисток!

Будет ли ещё одно золото?

С тех пор прошло четыре года. Как изменился расклад сил на ЧМ?

Сборная Китая в этот раз приехала, и её возглавляет лидер женского рейтинг-листа Хоу Ифань, которая вернулась в большие шахматы после учёбы и защиты диссертации, разбив недавно на Всекитайских играх лучших спортсменок Поднебесной. Экс-чемпионка мира – в форме! Однако отсутствует действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, и видно, что при формировании команды китайское шахматное руководство сделало ставку на молодёжь.

Хоу Ифань Фото: FIDE

Средний рейтинг игроков сборной России чуть выше, чем у китаянок – 2496 против 2473. И это при том, что в непростые последние годы, когда ФИДЕ подталкивала российских шахматистов к смене спортивного гражданства, состав сборной покинули победительницы того самого ЧМ-2021 Александра Костенюк (теперь играет за Швейцарию) и Алина Кашлинская (выступает за Польшу).

Однако резерв у России есть. Места ушедших заняли другие сильные и талантливые шахматистки. Теперь в сборной России Анна Шухман и Лея Гарифуллина, также вернулась из декретного отпуска Ольга Гиря. А «большая тройка» Александра Горячкина – Екатерина Лагно – Полина Шувалова по-прежнему в строю! Отмечу, что в этом году «скамейка» длиннее: запасных игроков сразу двое, что должно быть на руку именно россиянкам.

Что касается соперниц, то у Украины по неясным причинам отсутствуют сёстры Музычук. Анна и Мария, по ощущениям, всегда старались избежать политических дрязг, а тут скандал с требованием снять россиянок произошёл уже на открытии. Без них команда больше не относится к числу главных фаворитов. Однако у ряда сборных очень ровные составы – Индия, США, Казахстан, Грузия и Азербайджан могут побороться за медали.

Команда России попала в одну группу со сборными США, Казахстана, Азербайджана, Испании и Перу. Старт у наших девушек получился бодрым, однако давать слабину нельзя: даже у перуанок в заявке есть гроссмейстер и мастера. Но уверен, что и капитан россиянок Сергей Рублевский, выигрывавший с командой Всемирные шахматные Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, и его подопечные даже мысли о расслабленности не допускают.

Следим за турниром и болеем за сборную России. Верим в победу!