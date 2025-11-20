Российский шахматист обыграл американца в ключевом матче КМ. Без валидола не обошлось!

Молодой российский гроссмейстер сейчас находится буквально в шаге от попадания на турнир претендентов! 23-летний Андрей Есипенко прорвался в полуфинал Кубка мира, и теперь для достижения заветной цели ему необходимо не остаться на четвёртом месте, так как путёвки получают первые трое.

В первом круге Кубка мира, который принимает индийский курорт Гоа, Есипенко выбил из турнира участника прошлого турнира претендентов азербайджанца Ниджата Абасова. В следующем круге судьба послала Андрею серьезнейшее испытание – он сначала уступил молодому иранскому гроссмейстеру Пуе Идани, но на следующий день собрался, сумел сравнять счёт и в итоге не без приключений обыграл иранца на тай-брейке.

После этого российский гроссмейстер поделился с журналистами секретом своего успеха. Если в прошлые разы на финише его подводили нервы (в отборе-2023/2024 Есипенко был близок к претендентскому, но в последнем туре «швейцарки» проиграл Анишу Гири и провалился с первого места на третье), то на этот раз Андрей весьма своеобразно решил эту проблему.

В свободное от игры, подготовки и отдыха время молодой лидер российских шахмат и его секундант Давид Паравян смотрят популярный сериал «Очень странные дела», в котором жуткий монстр по имени Векна и другие его подручные преследуют молодёжь из вымышленного города Хоукинс. Ребятам приходится объединиться, чтобы дать бой кошмарным созданиям – и после такой эмоциональной подготовки Есипенко за доской уже не страшно!

Андрей Есипенко Фото: FIDE

Андрей на пресс-конференциях со смехом рассказывал о том, как совершенно спокойно раз за разом продлевал бронь отеля и перезаказывал билеты на самолет. Мол, проиграет – и проиграет, а если не вылетит – будет играть дальше. Но вместе с тем шахматная надежда России на Кубке мира день за днём демонстрировал прекрасную игру и уверенность в своих силах.

Следующим соперником на его пути стал четвертый номер мирового рейтинга Винсент Каймер из Германии. Зарубежные специалисты ввиду последних успехов Винсента считали его одним из главных претендентов на кандидатскую путёвку, однако Есипенко уверенно устранил опасного конкурента. После 1:1 в основное время Андрей доминировал на тай-брейке – сначала дал Каймеру мастер-класс в эндшпиле, а потом обыграл при ферзях во второй партии.

В 1/8 финала Есипенко пришлось играть против ещё одного юного и талантливого шахматиста из России – гроссмейстера Алексея Гребнева, выбившего из борьбы многих фаворитов. Гребнев держался в матче против фаворита очень достойно, однако одну из партий противостояния Есипенко провёл с огромным напором и в итоге взял верх с минимальным счётом.

Отечественные болельщики жаждали российского четвертьфинала: Есипенко мог сыграть против ещё одного лидера наших шахмат – Даниил Дубов в 1/16 финала в блестящем стиле остановил одного из фаворитов турнира индийца Рамешбабу Прагнанандху. Однако в 1/8 финала Даниил потерпел поражение от Сэма Шенкленда – американского гроссмейстера, блиставшего некоторое время назад, но в последних отборах ушедшего в тень новых заокеанских звезд. Есипенко предстояло одолеть соперника под звёздно-полосатым флагом.

В основное время противники осторожно присматривались друг к другу – уж очень велики были ставки в матче. А в дополнительных быстрых партиях пошла «рукопашная»! Андрей первым открыл счёт, красиво обыграв американца!

Сэм Шенкленд (США) – Андрей Есипенко (Россия)

Кубок мира – 2025. 1/4 финала. Тай-брейк. Первая партия

Но упорный Шенкленд не сдавался – в ответном поединке «длинного рапида» он отыгрался! Многие хватались за сердце, пили валидол, однако позднее Есипенко рассказал, что был полностью уверен в своих силах и после досадной осечки буквально разнёс своего визави в следующих двух встречах – 4:2.

Андрей Есипенко (Россия) – Сэм Шенкленд (США)

Кубок мира – 2025. 1/4 финала. Тай-брейк. Вторая партия

Андрей Есипенко прорвался в топ-4. Разумеется, он стремится к победе, но вряд ли будет сильно разочарован, если займёт второе или третье место – они тоже дают право сыграть в турнире претендентов. Главное не стать четвёртым.

Андрею теперь предстоит битва с 11-м номером мировой квалификации китайцем Вэй И. Когда у экс-чемпиона мира Дин Лижэня начались проблемы со здоровьем и стало ясно, что за корону он уже побороться не сможет, то Поднебесная сделала ставку на Вэй И – вундеркинда, который долго находился в тени из-за учебы в университете. Это действительно крепкий соперник, хотя проходных на этой стадии уже, разумеется, быть не может.

Во втором полуфинале сыграют сразу два узбекистанских гроссмейстера – Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров. Один из них уже точно сыграет в турнире претендентов – это произойдёт впервые в истории Узбекистана.

Ну а главная сенсация Кубка мира – это провал индийских спортсменов. Выходит, об их доминации вообще нет и речи, хотя Гукеш Доммараджу пока чемпион мира, а Рамешбабу Прагнанандха, скорее всего, отберётся в претендентский через «турнирный путь ФИДЕ». Последним в игре у хозяев поля оставался Арджун Эригайси, но и он вылетел в четвертьфинале.