Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?

23-летний парень дошёл до полуфинала Кубка мира. Чтобы попасть на Турнир претендентов – 2026, нужно выиграть всего один матч!

Российский шахматист дошёл до полуфинала Кубка мира и находится буквально в одном шаге от претендентского турнира! И нет, речь не о сражавшемся за чемпионскую корону Яне Непомнящем. Главная надежда отечественных поклонников шахмат прямо сейчас – Андрей Есипенко.

23-летний парень пробился в четвёрку лучших на Кубке мира. И если займёт первое, второе или даже третье место, то в 2026 году будет рубиться с мировыми лидерами за право свергнуть Гукеша Доммараджу с трона.

Давайте поближе познакомимся с нашей молодой звездой!

Андрей Есипенко российский шахматист, гроссмейстер Многократный победитель и призёр юношеских чемпионатов России, Европы и мира. Двукратный победитель шахматной Олимпиады в составе сборной России. Призёр FIDE Grand Swiss 2023. Рейтинг ФИДЕ на 1 ноября 2025 года — 2681 (41-е место в мире).

Как Есипенко пришёл в шахматы?

Андрей родился в 2002 году в Новочеркасске Ростовской области. В детстве мальчик был очень активным, поэтому занимался сразу несколькими видами спорта: настольным теннисом, хоккеем, футболом и гимнастикой. Но больше всего Есипенко любил шахматы, с которыми его познакомил отец.

«Играть в шахматы у меня получалось лучше всего. Я общался с родителями, они мне говорили, что увидели больший потенциал для меня именно в шахматах. Ни в хоккее, ни в футболе у меня не получалось так хорошо. Да и в целом мне самому шахматы очень нравились. Я так же любил и футбол, однако в нём у меня складывалось похуже», – вспоминал российский гроссмейстер.

Когда Андрей Есипенко стал гроссмейстером?

В 10 лет Андрей начал работать с гроссмейстером и тренером Дмитрием Кряквиным. После этого результаты Есипенко пошли в гору: за пару лет он выиграл чемпионат России и чемпионат Европы. Позднее под руководством других специалистов шахматист становился призёром чемпионата Европы, чемпионата мира и Всемирной Олимпиады по своему возрасту.

В 16 лет Есипенко стал гроссмейстером, пропустив звание международного мастера. А через год одержал знаменитую победу над Сергеем Карякиным на ЧМ по рапиду. Партия с жертвой ферзя вошла в учебники по тактике.

Как Есипенко обыграл Магнуса Карлсена?

В 2018 году Андрей стал регулярно выступать за сборную России на взрослом уровне. Тогда же Есипенко занял второе место на чемпионате Европы, уступив Валерию Попову лишь по дополнительным показателям. В 2019-м Андрей взял серебро на Tata Steel, отобрался на Кубок мира и дошёл там до 1/8 финала, а через год в составе сборной выиграл бронзу онлайн-Олимпиады.

Однако настоящую известность Андрей обрёл лишь в 2021-м. Тогда гроссмейстер отлично выступил на турнире в Вейк-ан-Зее, пробив отметку в 2700 Эло и обыграв действующего на тот момент чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. После этого Есипенко в России активно приглашали на разные шоу и телепрограммы, он даже был гостем Comedy Club.

Андрей Есипенко Фото: FIDE

«Журналисты стали очень интересоваться моей персоной. Но я осознаю, что это всего лишь одна победа. Если бы я выиграл у Магнуса матч на первенство мира, то да, можно было бы какое-то время почивать на лаврах. Возможно, просто был не его день, звёзды так сошлись. Это важная победа для меня, однако от неё надо абстрагироваться и ещё больше работать. У меня рейтинг уже 2700, надо держать свой уровень», – говорил тогда россиянин в интервью «СЭ».

Главные успех и неудача Есипенко

И всё-таки главный пока миг славы случился у Андрея позже – в 2023-м. Есипенко стабильно хорошо проводил весь сезон, а потом «выстрелил» на Grand Swiss. Бо́льшую часть «Большой швейцарки» россиянин шёл в лидерах, мог занять первое или второе место и получить право сыграть в турнире претендентов.

Чтобы пробиться в главный турнир чемпионского цикла, россиянину нужно было не проиграть в последней партии. Но, увы, не получилось. Андрей стал бронзовым призёром. Это были и успех, и большая неудача одновременно.

«Первые часа два я был расстроен настолько сильно, что не хотелось ничего. Хотелось просто лежать и смотреть в стену. Но я обычно быстро отхожу от такого рода тильта, так что через пару часов был в порядке. Мы с тренером всё обсудили. Я понял, что на этом поражении жизнь не заканчивается».

Путь Есипенко на Турнир претендентов – 2026

После того поражения Есипенко не сломался, а продолжил показывать хорошие результаты. В 2024-м Андрей стал вторым на «Аэрофлот Опен» и в Суперфинале чемпионата России, выиграл Qatar Masters 2024, а также одолел в товарищеском поединке (рапид и блиц) экс-чемпиона мира Владимира Крамника.

В 2025-м россиянин победил Рихарда Раппорта в товарищеском матче (классика и рапид), и вошёл в тройку призёров на «Аэрофлот Опен». На Grand Swiss в Самарканде Андрей показал лучший результат среди россиян (19-е место).

Теперь же Есипенко борется за победу в Кубке мира, который проходит на индийском курорте Гоа. Нашему шахматисту уже удалось обыграть Ниджата Абасова, Пую Идани, Винсента Каймера, Алексея Гребнева и Сэма Шенкленда. Впереди как минимум два тяжёлых матча. Первый – с китайцем Вэй И. Если Есипенко обыграет его, то гарантирует себе право сыграть на турнире претендентов. Если же проиграет, то постарается не упустить третье место, которое тоже позволить принять участие в главном турнире 2026 года.

«Чемпионат» проведёт лайв-трансляции обоих матчей Андрея Есипенко.