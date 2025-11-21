Кто сыграет на Кубке мира по регби – 2027? Все сборные-участницы уже известны!

На календаре ещё 2025 год, а поклонники регби уже предвкушают Кубок мира – 2027, который пройдёт на полях Австралии. Отбор на главный турнир четырёхлетнего цикла завершён. Давайте разбираться, кто же будет бороться за главный регбийный трофей и какие сюрпризы были в квалификации.

Тем более что команд-участниц впервые будет не 16, а сразу 24!

Все сборные, которые сыграют на КМ-2027:



Австралия, Англия, Аргентина, Гонконг, Грузия, Зимбабве, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Португалия, Румыния, Самоа, США, Тонга, Уругвай, Уэльс, Фиджи, Франция, Чили, Шотландия, ЮАР, Япония.

Сильнейшие: 12 команд

Начнём с лучших. Первые 12 команд забрали свои путёвки ещё по итогам групповой стадии Кубка мира – 2023. Сборные, занявшие первое, второе или третье место в группе автоматически отбирались на следующий розыгрыш. И здесь никаких сюрпризов не возникло. Как говорится, всё те же на манеже.

Если говорить конкретно, то об этих командах точно слышали все поклонники международного регби. Это ЮАР, Новая Зеландия, Англия, Ирландия, Франция, Аргентина, Австралия, Фиджи, Шотландия, Италия, Уэльс и Япония.

Европа: 4 команды

Количество мест на Кубке мира увеличилось, количество отборочных мест на чемпионате Европы – тоже. Сразу четыре сборные получили право прямого выхода, а пятая команда отправилась в турнир «последней надежды».

Победу на чемпионате Европы – 2025 одержала команда Грузии, что уже давно никого не удивляет. Испания и Румыния заняли второе и третье места соответственно, а сборная Португалии осталась с «деревяшкой», однако на Кубок мира всё равно поедет. Пятой была сборная Бельгии, именно она поехала сражаться за последнюю путёвку с лаки-лузерами из других частей света.

Наверняка в европейский топ-5 прорвалась бы и Россия. Но увы…

Африка: 1 команда

А вот на самом жарком континенте произошла настоящая сенсация! Впервые в XXI веке на Кубке мира сыграет сборная Зимбабве. Благодаря победе в матче со сборной Намибии со счётом 30:28 «соболи» в третий раз в своей истории примут участие в главном международном турнире по регби! Да, зимбабвийцы пока не выиграли на Кубках мира ни одного матча, однако всё впереди!

А проигравшей сборной Намибии пришлось постараться, чтобы сохранить шансы на путёвку. Только победив сборную ОАЭ, занявшую второе место на чемпионате Азии, намибийцы получили право участвовать в турнире «последней надежды».

Азия: 1 команда

В Азии всё закрутилось совсем интересно! Сборная Гонконга впервые в истории примет участие в Кубке мира. Долгие годы Азию представляла только одна страна – Япония. Однако с увеличением количества команд-участниц на международной арене появилось место для новых лиц.

Сборная Японии по регби Фото: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Но с Гонконгом не всё так просто. Да, команда без проблем обыграла всех на континентальном турнире, причём крупно, однако вскоре праздник был омрачён. Южноафриканец Люк ван дер Смит, выступающий за сборную Гонконга, отметился не только попытками в матчах, но и положительным допинг-тестом! Конечно, из команды его выгнали, а World Rugby, узнав об инциденте, всё-таки решила не распространять санкции на всю команду. Результат квалификации остался в силе – Гонконг выступит на Кубке мира – 2027.

Южная Америка: 2 команды

В Южной Америке всё прошло по-особому. Вместо обычного отборочного турнира был разработан уникальный формат, который объединил четыре ведущие команды региона (за исключением Аргентины, уже прошедшей квалификацию) и четыре пока только развивающиеся команды.

В итоге сборная Уругвая, победившая в финале чилийцев, напрямую вышла на Кубок мира – 2027. А вот сборной Чили пришлось сыграть ещё и с Самоа, чтобы попасть на турнир в Австралии. Парагвай же, одолев в матче за третье место Бразилию, отправился в последний отборочный турнир.

Океания и Северная Америка: 3 команды

В тихоокеанском кольце тоже не было скучно. Отборы стран Океании и Северной Америки были объединены в систему, подразумевающую выдачу трёх путёвок на Кубок мира – 2027 трём лучшим командам регионов.

Сборная Фиджи заняла первое место, Япония стала второй, однако эти команды выступали вне зачёта, поэтому прямые путёвки получили сборные Тонга, Канады и США, занявшие третье, четвёртое и пятое места соответственно.

Сборная Фиджи по регби Фото: Warren Little/Getty Images

У сборной Самоа, ставшей шестой, был шанс напрямую отобраться на игры в случае победы в матче с Чили, но не вышло. Команда из Океании проиграла и отправилась бороться за своё счастье в финальный отборочный турнир.

Финальный отборочный турнир: 1 команда

Последнее место на Кубке мира разыграли между собой четыре сборные с разных континентов: Бельгия, Бразилия, Намибия и Самоа. И если вы думаете, что всё прошло тихо и без происшествий, то сильно ошибаетесь!

Да-да, в списке участников нет Парагвая, зато есть Бразилия! Так вот, парагвайцы неожиданно были отстранены от участия в турнире. Это произошло после того, как обнаружилось, что в решающих матчах континентального отбора с Бразилией сборная Парагвая использовала регбиста, который не имел права в них участвовать. Поэтому парагвайцев в квартете и заменили бразильцы.

Бразилия, впрочем, уступила во всех матчах, а путёвку между собой разыгрывали самоанцы и бельгийцы. Победитель получал всё! И встреча… завершилась вничью, которая была на руку сборной Самоа, имевшей лучшие дополнительные показатели. Сборная из Океании и закрыла список участников КМ-2027.