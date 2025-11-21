Скидки
Кубок мира по шахматам — 2026, Андрей Есипенко — Вэй И, онлайн-трансляция полуфинала 21 ноября 2025, на кону — турнир претендентов

Российский шахматист рубится в полуфинале Кубка мира. Роскошный шанс для Андрея Есипенко!
Татьяна Постникова
Андрей Есипенко
Если наш 23-летний гроссмейстер обыграет китайца Вэй И, то гарантирует себе участие в Турнире претендентов — 2026!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 ноября, на курорте Гоа в Индии будет продолжен розыгрыш Кубка мира — 2025 по шахматам. Турнир входит в решающую стадию: шансы на успех сохранили только четыре гроссмейстера, которым предстоит сыграть два полуфинала, матч за третье место и финал. Один из претендентов на победу — 23-летний россиянин Андрей Есипенко. Его конкуренты: Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан).

Краткая биография нашего гроссмейстера:
Стоит подчеркнуть, что в последние дни Кубка мира борьба ведётся не только за титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и за путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат призёры Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому битва будет грандиозной.

Есипенко в полуфинале сыграет против Вэй И. Каждый матч состоит минимум из двух классических партий. Если после них счёт равный — шахматисты выявляют лучшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

21 ноября будут сыграны первые партии полуфиналов. Россиянин играет чёрными.

Начало партии — в 12:30 мск.

Live Татьяна Постникова

Если вы плохо знакомы с 23-летним Андреем, предлагаем получше узнать его! Тем более до старта партии ещё есть время.

11:17 Татьяна Постникова

Свой путь на Кубке мира Андрей Есипенко начал со второго раунда, где обыграл Ниджата Абасова (2:0). Следом россиянин одолел Пую Идани (3,5:2,5), Винсента Каймера (4:2), Алексея Гребнева (2,5:1,5) и Сэма Шенкленда (4:2).

11:12 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня будем болеть за Андрея Есипенко в полуфинале Кубка мира. Партия с Вэй И начнётся в 12.30 по Москве.

