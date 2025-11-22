Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Кубок мира по шахматам — 2025, Андрей Есипенко — Вэй И, онлайн-трансляция полуфинала 22 ноября 2025, на кону — турнир претендентов

Российский шахматист в шаге от турнира претендентов. Нужно выиграть всего одну партию!
Михаил Чесалин
Андрей Есипенко
Комментарии
Андрей Есипенко играет белыми с Вэй И. Если обыграет китайца, то исполнит мечту всей жизни!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 ноября, на индийском курорте Гоа продолжится розыгрыш Кубка мира — 2025 по шахматам. Борьбу за главный приз ведут четыре гроссмейстера: Андрей Есипенко (Россия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан).

Российский шахматист в своём полуфинале сражается с китайцем, и первая из двух классических партий в этом противостоянии завершилась вничью. Сегодня будет сыграна вторая, и её победитель гарантирует себе место в финале. Если же вновь будет зафиксирована ничья, то Есипенко и Вэй выявят лучшего в быстрых шахматах уже в воскресенье.

Что нужно знать о нашем шахматисте?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?

Важно отметить, что на кону не только титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому нервное напряжение у участников турнира колоссальное!

Сегодня Есипенко сыграет белыми фигурами. Начало партии — в 12:30 мск.

Live Михаил Чесалин

Добрый день, друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию второй партии полуфинала Кубка мира — 2025. Будем внимательно следить за противостоянием Андрей Есипенко — Вэй И. Иногда будем заглядывать и в параллельную партию Жавохир Синдаров — Нодирбек Якуббоев.

На кону сегодня стоит финал и гарантированные путёвки в турнир претендентов. Тот, кто сможет сегодня выиграть, получит и то, и другое. Если будет ничья, то завтра предстоит играть тай-брейк.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android