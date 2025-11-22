Российский шахматист в шаге от турнира претендентов. Нужно выиграть всего одну партию!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 22 ноября, на индийском курорте Гоа продолжится розыгрыш Кубка мира — 2025 по шахматам. Борьбу за главный приз ведут четыре гроссмейстера: Андрей Есипенко (Россия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан).
Российский шахматист в своём полуфинале сражается с китайцем, и первая из двух классических партий в этом противостоянии завершилась вничью. Сегодня будет сыграна вторая, и её победитель гарантирует себе место в финале. Если же вновь будет зафиксирована ничья, то Есипенко и Вэй выявят лучшего в быстрых шахматах уже в воскресенье.
Важно отметить, что на кону не только титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому нервное напряжение у участников турнира колоссальное!
Сегодня Есипенко сыграет белыми фигурами. Начало партии — в 12:30 мск.
Добрый день, друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию второй партии полуфинала Кубка мира — 2025. Будем внимательно следить за противостоянием Андрей Есипенко — Вэй И. Иногда будем заглядывать и в параллельную партию Жавохир Синдаров — Нодирбек Якуббоев.
На кону сегодня стоит финал и гарантированные путёвки в турнир претендентов. Тот, кто сможет сегодня выиграть, получит и то, и другое. Если будет ничья, то завтра предстоит играть тай-брейк.