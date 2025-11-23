Скидки
Кубок мира по шахматам — 2025, Андрей Есипенко — Вэй И, онлайн-трансляция полуфинала 23 ноября 2025, на кону — турнир претендентов

Cудьбоносный день для российских шахмат! Прорвётся ли Есипенко в турнир претендентов?
Татьяна Постникова
Андрей Есипенко
Нашему гроссмейстеру достаточно выиграть одну партию у Вэй И, чтобы выйти в финал Кубка мира и исполнить мечту всей жизни.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа пройдут заключительные партии полуфиналов Кубка мира — 2025 по шахматам. Борьбу за главный приз продолжают четыре гроссмейстера: Андрей Есипенко (Россия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан). Двое из них сегодня выйдут в финал. Другая пара сыграет за третье место.

Российский шахматист сражается с китайцем. Две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, завершились вничью, поэтому соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах. Аналогичная ситуация сложилась и у пары гроссмейстеров из Узбекистана.

Что нужно знать о нашем шахматисте?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?

Важно отметить, что на кону не только титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому нервное напряжение у участников турнира колоссальное!

Начало первой партии тай-брейка — в 12:30 мск.

Live Татьяна Постникова

Поговорим о системе тай-брейка.

1. Сперва шахматисты сыграют две партии в рапид (15+10).

2. В случае ничьей игрокам предстоит провести ещё две партии в рапид (10+10).

3. Если же в счёте снова будет равенство, то гроссмейстеры будут биться в блиц (5+3).

4. Ничья приведёт к новым партиям в блиц (5+2).

5. Если и после этого не будет определён победитель, то спортсмены играют в армагеддон. Контроль белых — 4+2, контроль чёрных определяется путём ставок шахматистов. Он не может быть больше 4 минут, но в любом случае за каждый ход будет прибавляться по 2 секунды.

6. В случае равенства в счёте выигравшим объявляется гроссмейстер, который был за чёрных.

11:07 Татьяна Постникова

В двух классических партиях Есипенко и И сыграли вничью. Давайте вспомним, какими были эти поединки.

Партии получились по-настоящему равными
Российский шахматист сыграл вничью в первом полуфинале Кубка мира. Андрей, надо поднажать! Российский шахматист сыграл вничью в первом полуфинале Кубка мира. Андрей, надо поднажать!
Российский шахматист не воспользовался шансом обыграть китайца. Но всё ещё впереди! Российский шахматист не воспользовался шансом обыграть китайца. Но всё ещё впереди!
11:04 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня болеет за Андрея Есипенко на тай-брейке с Вэй И. Начало первой партии в 12:30 мск.

