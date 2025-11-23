Нашему гроссмейстеру достаточно выиграть одну партию у Вэй И, чтобы выйти в финал Кубка мира и исполнить мечту всей жизни.

Cудьбоносный день для российских шахмат! Прорвётся ли Есипенко в турнир претендентов?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа пройдут заключительные партии полуфиналов Кубка мира — 2025 по шахматам. Борьбу за главный приз продолжают четыре гроссмейстера: Андрей Есипенко (Россия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев (оба — Узбекистан). Двое из них сегодня выйдут в финал. Другая пара сыграет за третье место.

Российский шахматист сражается с китайцем. Две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, завершились вничью, поэтому соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах. Аналогичная ситуация сложилась и у пары гроссмейстеров из Узбекистана.

Важно отметить, что на кону не только титул и $ 120 тыс., которые достанутся победителю, но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира. Для всех полуфиналистов это фактически последний шанс отобраться в претендентский, поэтому нервное напряжение у участников турнира колоссальное!