Шокирующая история в нашем спорте. Что известно об аресте лучшего саночника России?

Болельщики со стажем знают, что в спорте может произойти всё, что угодно. Даже, увы, криминал. В субботу, 22 ноября стало известно о задержании лидера сборной России по санному спорту, трёхкратного чемпиона мира Романа Репилова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Что известно о шокирующей ситуации на данный момент?

Мошенничество на миллионы

22 ноября в Красноярске задержали трёхкратного чемпиона мира Романа Репилова и серебряного призер чемпионата Европы Александра Перетягина. Причина – многомиллионное мошенничество. Как сообщает пресс-служба судов Красноярского края, спортсмены присвоили 11 миллионов рублей из бюджетных средств, которые предназначались на покупку саней.

Александр Перетягин Фото: РИА Новости

Вся история началась ещё в мае. Тогда «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и Репилов, выступающий как индивидуальный предприниматель, заключили контракт на покупку нового инвентаря. Тут же в дело вступил Перетягин, который работал тренером и специалистом по подготовке оборудования в центре.

По версии следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, саночники нашли подержанный инвентарь и, подготовив все документы и отчёты, отправили его в учреждение. Деньги же, оставшиеся после такого приобретения, поступили на счёт одного из спортсменов.

«На основании заведомо ложных сведений в отчётных документах одному из спортсменов были перечислены более 10 миллионов рублей. Деньгами фигуранты распорядились по собственному усмотрению», – пишут Vesti.ru со ссылкой на региональный СК.

Сейчас Роман и Александр обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По ней спортсменам грозит лишение свободы от трёх до 10 лет с выплатой штрафа в размере до миллиона рублей.

Сейчас оба саночника на месяц отправлены в СИЗО. В это время будет проводиться следствие. По данным СК по Красноярскому краю и Хакасии, Репилов и Перетягин уже признали вину.

«Не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду»

Подобная история шокирует, ведь и Перетягин и Репилов всегда считались спортсменами высочайшего мирового уровня. Александр с 2012-го представлял сборную России. В её составе он взял серебро ЧЕ-2015, а также выступил на Олимпиаде в Сочи, где занял седьмое место.

Романа же смело можно назвать лучшим российским саночником последних лет. До отстранения нашей сборной в 2022-м Репилов успел выиграть три золота и три бронзы ЧМ, шесть раз подняться на пьедестал ЧЕ, дважды забрать Кубок мира и трижды стать победителем спринтерского зачёта турнира. На своём последнем международном старте, Олимпиаде в Пекине, россиянин занял девятое место в одноместных санях и четвёртое в эстафете.

После отстранения Репилов успешно выступал на национальной арене: он заезжал в призы на Кубках и чемпионатах страны. И всё же саночник надеялся на возвращение на международные турниры, как минимум перед Олимпиадой. Правда, с каждым годом эта надежда таяла.

«Конечно, сложно осознавать, что я соревнуюсь не на чемпионате мира, а на чемпионате России. Когда ты с 15 лет затачиваешься под международные соревнования, а потом в один момент их отменяют — мотивация уже не та. Теперь есть мотивация развиваться в техническом направлении: каждый день делать одно и то же в одном и том же месте – это тяжело, притупляется всё. Соревнования и тренировки у тебя сливаются в один день. Поэтому упор делаем на техническую часть, а когда нас пустят – не важно, будем это мы или следующее поколение – чтобы был технический запас и можно было соревноваться без проблем.

Я могу верить в возвращение сколько угодно, только надо быть реалистом и не думать, что нас завтра кто-то выпустит и мы поедем. Не будет так в ближайшие год-два. И если наших не допускают на эту Олимпиаду (речь об Играх-2024 в Париже – Прим. «Чемпионата»), то и мы, скорее всего, никуда не поедем. Но это моё мнение, люди могут по-другому думать. И правильно, наверное: лучше жить в надежде, чем в реальности. Но я не рассчитываю, что поеду на Олимпиаду, пока будем тренироваться тут», – говорил Роман в 2024-м.

Пока ситуация с российскими саночниками подвешена: решение о недопуске окончательно не принято. В любом случае, на Олимпиаду Репилов теперь вряд ли попадёт. А отправится ли он в тюрьму, решат следствие и суд.