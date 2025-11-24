Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!

Наши девушки играли в какой-то другой лиге, а Полина Шувалова – просто космос!

Командный чемпионат мира по шахматам – 2025 среди женщин в испанском Линаресе по составу выглядел одним из сильнейших за последние годы. Да, в разных сборных по разным причинам отсутствовал ряд звёздных игроков, но проходных команд не было вовсе. Показательным в этом отношении стало то, что азербайджанки, не прошедшие квалификацию на этот чемпионат (в матче за выход они проиграли Узбекистану) и допущенные из-за проблем чемпионок Африки из Алжира с визами, в итоге заняли второе место.

Однако сборная России и в этом плотном турнире, где преподнести сюрприз мог буквально каждый, словно катком прошлась по своим соперницам – она не только заняла первое место, но и выиграла все матчи! Как и четыре года назад подопечные гроссмейстера Сергея Рублевского не просто взяли золотые медали, а выглядели шахматистками из иной, куда более высокой лиги.

В составе победительниц играли: участницы турнира претенденток Александра Горячкина и Екатерина Лагно, «забойщица» Полина Шувалова, наколотившая невероятные 9,5 из 10, чемпионка страны Анны Шухман и вице-чемпионка Лея Гарифуллина, а также многолетняя опора сборной Ольга Гиря. Наряду с Рублевским в тренерский штаб входили Евгений Наер и Константин Сакаев.

В групповом турнире сборная России начала свой путь уверенно, однако напряжение борьбы все равно чувствовалось. Вырвав с минимальным счётом победу у сильной сборной Казахстана, затем команда обыграла американок (3:1). В следующем туре последовал разгром команды Испании (3,5:0,5), а вот четвертый матч заставил болельщиков поволноваться. Казалось, встреча Россия – Азербайджан завершится вничью, однако Гиря не только спасла тяжелую позицию, но и даже выиграла – 3:1 в пользу России.

Полина Шувалова Фото: FIDE

Сергей Рублевский в своих интервью не раз говорил, что с попаданием в сборную такого крупного теоретика и невероятно позитивного человека, способствующего командной «химии», как Константин Сакаев, женская сборная России просто мистическим образом выигрывает все матчи подряд. Чемпионат мира в Испании в этом отношении исключением не стал.

В заключительном матче группы российская команда сокрушила перуанок (3,5:0,5) и отправилась в четвертьфинал с первого места. Там предстоял матч с Узбекистаном. Ожидавшейся дуэли Россия – Украина не состоялась – приехавшая без сестер Музычук команда Михаила Бродского провалилась в группе и в плей-офф не попала.

В игре на вылет участницы играли два матча. При равном счёте – тай-брейк с укороченным контролем. Команда России показала свою большую силу и выиграла у сильных соперниц оба матча с разгромным счётом 3,5:0,5.

Александра Горячкина Фото: FIDE

Другой большой сенсацией параллельной отборочной группы стало то, что Китай в борьбе с сильными командами Грузии и Индии не занял первое место, финишировав вторым вслед за грузинками. Ну а Грузия, в свою очередь, в четвертьфинале проиграла азербайджанкам и за медали не поборолась. А в полуфинале состоялась битва Россия – Китай! Это было достойно финала!

Китайская команда привезла на турнир очень сильный, но отчасти экспериментальный состав. Дело в том, что на прошлом командном чемпионате мира сборная Китая с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь и могучими претендентками провалилась! И шахматное руководство Поднебесной приняло неожиданное и строгое решение – отправить в Линарес вернувшуюся после учебы и защиты диссертации, а также с блеском выигравшую Всекитайские игры лидера мирового рейтинга Хоу Ифань. Остальные же доски укомплектовать талантливыми молодыми девушками – с заделом на будущее.

Хоу Ифань Фото: FIDE

Хоу Ифань очень старалась, а вот её сокомандницы действовали с переменным успехом – Китай штормило в группе, а в четвертьфинале восточные шахматистки чуть не проиграли американкам. Поэтому перед полуфиналом сборная России оценивалась явным фаворитом – букмекеры не сомневались в её победе.

Однако Китай есть Китай, и сражение «по гамбургскому счету» с Россией за лидерство в мировых шахматах для них очень важно. Оба матча прошли в невероятно вязкой, напряжённой борьбе, и хорошо, что в составе россиянок блистала Полина Шувалова! Наступала на позиции Александры Горячкиной Хоу Ифань, столкнулась с большими проблемами Екатерина Лагно – однако наши девушки устояли, а Полина выиграла свою партию, и счёт стал 2,5:1,5 в пользу России.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

В ответном матче Хоу Ифань и вовсе смогла огорчить Александру, однако снова выиграла Шувалова, а Анна Шухман на лезвии ножа перекрутила весьма опасную позицию – 2,5:1,5! Победа! Расслабляться и считать, что этим всё доказано, понятное дело, было не нужно. Китай в битве за третье место вырвал победу у Казахстана, а на шахматную Олимпиаду летом 2026-го наверняка приедет китайская «дрим-тим», и великое сражение будет продолжено!

В финале сборную России ждала азербайджанская команда, ставшая главной сенсацией турнира. С этой сборной в недавнем прошлом плодотворно поработали гроссмейстер Евгений Томашевский и мастер Михаил Шерешевский, которые ныне опекают отечественных юниоров. Но в Азербайджане выросло целое поколение талантливых девушек.

Как и в группе, азербайджанки боролись, однако команда Рублевского чётко контролировала ситуацию: в первом матче опять выиграла Шувалова, продемонстрировала прекрасную технику и Горячкина – 3:1. В ответке соперницы стояли насмерть на всех досках, но решающую победу при трёх ничьих одержала Лея Гарифуллина – 2,5:1,5. Есть золото у России!

Женская сборная страны триумфально ворвалась в мировые шахматы после отстранения и с ходу вернула себе звание чемпионок. Хочется верить, что 14 декабря ФИДЕ даст шанс проявить себя и нашей мужской команде.