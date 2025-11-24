Россиянину нужно победить в матче за бронзу Кубка мира Нодирбека Якуббоева.

Последний шанс для Есипенко попасть на турнир претендентов! Получится ли у Андрея?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 24 ноября, на индийском курорте Гоа стартуют финальные матчи Кубка мира. За главный титул сразятся Вэй И (Китай) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), а в поединке за третье место сойдутся Андрей Есипенко (Россия) и Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

Накануне в крайне драматичном тай-брейке полуфиналов россиянин проиграл китайскому гроссмейстеру. Андрей был в выигрышной позиции, но допустил ошибку и отдал преимущество. Следом Есипенко ошибся снова и отдал победу Вэй И. А ведь китаец делал несколько ходов буквально на последних секундах!

Из-за поражения россиянин упустил отличный шанс отобраться на Турнир претендентов. Но не всё потеряно. У Андрея есть ещё одна возможность, ведь бронзовый призёр Кубка мира получит последнюю путёвку на турнир.

Есипенко и Якуббоев сыграют две классические партии, а в случае ничьей поединок перейдёт на тай-брейк. Андрей начнёт белыми.