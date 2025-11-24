Скидки
Кубок мира по шахматам — 2025, Андрей Есипенко — Нодирбек Якуббоев, онлайн-трансляция матча за третье место, 24 ноября 2025

Последний шанс для Есипенко попасть на турнир претендентов! Получится ли у Андрея?
Татьяна Постникова
Андрей Есипенко
Россиянину нужно победить в матче за бронзу Кубка мира Нодирбека Якуббоева.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 24 ноября, на индийском курорте Гоа стартуют финальные матчи Кубка мира. За главный титул сразятся Вэй И (Китай) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), а в поединке за третье место сойдутся Андрей Есипенко (Россия) и Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).

Накануне в крайне драматичном тай-брейке полуфиналов россиянин проиграл китайскому гроссмейстеру. Андрей был в выигрышной позиции, но допустил ошибку и отдал преимущество. Следом Есипенко ошибся снова и отдал победу Вэй И. А ведь китаец делал несколько ходов буквально на последних секундах!

Краткая биография Есипенко:
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?

Из-за поражения россиянин упустил отличный шанс отобраться на Турнир претендентов. Но не всё потеряно. У Андрея есть ещё одна возможность, ведь бронзовый призёр Кубка мира получит последнюю путёвку на турнир.

Есипенко и Якуббоев сыграют две классические партии, а в случае ничьей поединок перейдёт на тай-брейк. Андрей начнёт белыми.

Начало первой партии — 12:30 мск.

Live Татьяна Постникова

«Мне просто повезло. В финальной позиции только чёрные могли играть на победу, но он зевнул ладью. Наверное, усталость сказывается — турнир длинный, много партий. Так что просто счастлив, что удача оказалась на моей стороне.

В обеих классических партиях мой соперник играл лучше. Он имел перевес, но думаю, я неплохо защищался, поэтому смог удержаться. В первой быстрой партии у меня уже были шансы сыграть на победу, но реализовать их было непросто — всё закончилось ничьей. А вот во второй партии он защищался очень точно. После хода c5 и особенно после ладья b8 у чёрных просто стало лучше — я этот сильный ход не заметил», — прокомментировал накануне свою победу Вэй И.

11:23 Татьяна Постникова

Зато у женской сборной России сейчас всё прекрасно. Наши спортсменки выиграли командный чемпионат мира. Надеемся, победа шахматисток зарядит и Есипенко!

Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
11:21 Татьяна Постникова

Накануне Андрей потерпел крайне драматичное поражение в матче с Вэй И. Россиянин дважды зевнул в выигрышной позиции и отдал китайцу победу.

Кошмарное поражение российского шахматиста на Кубке мира! Всё решил один зевок
Кошмарное поражение российского шахматиста на Кубке мира! Всё решил один зевок
11:20 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию матча за третье место на Кубке мира между Андреем Есипенко и Нодирбеком Якуббоевым. Старт партии в 12:30 мск.

