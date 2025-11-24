Российские пловцы впервые за четыре года победили с флагом! Ждём того же на ЧЕ-2026?

Объединённая федерация водных видов спорта России уже доказала, что умеет творить чудеса, но даже команде Дмитрия Мазепина не всё подвластно – чемпионат Европы в польском Люблине, который пройдёт в начале декабря, наши пловцы, судя по всему, пропустят.

Однако без международного старта сборная России всё равно не осталась! В Беларуси национальный чемпионат трансформировали в открытый Кубок сильнейших спортсменов, куда пригласили более чем 500 атлетов из 11 стран. Помимо, собственно, России и Беларуси, это Венгрия, ЮАР, Китай, Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

На турнире были все атрибуты крупного международного старта, а главное – никаких запретов на национальную символику! Впервые с зимнего сезона-2021/2022 пловцы выступили на международном турнире с флагом и гимном. Ждём совсем скоро того же и на глобальных соревнованиях?

Вместо Польши – в Беларусь. Вспоминаем, как побеждать с флагом и гимном!

Перенесёмся ненадолго в 2021 год. Постолимпийский чемпионат Европы в Казани. Лучшие пловцы континента у нас дома, сборная России выступает без каких-либо ограничений, полные трибуны Дворца водных видов спорта и много надежд на стартовавший укороченный олимпийский цикл… Кажется, всё это было уже совсем в другой жизни, однако восстановление «нормальности» в водных видах идёт намного быстрее, чем где-либо ещё. Пусть пока и в нейтральном статусе и без международных стартов на территории России, но допуск уже получают все наши сильнейшие пловцы, прыгуны в воду, синхронисты, а с недавних пор – даже ватерполисты. Не будет теперь ограничений и на континентальные первенства – ждём чемпионат Европы по водным видам в Париже следующим летом. Теоретически россияне могли поехать и в Люблин, но противодействие со стороны поляков слишком открытое – поэтому решили не рисковать и в качестве альтернативы выбрали турнир в Минске.

Кубок сильнейших – реальный шанс вновь почувствовать, что такое выступать под флагом и гимном, чего у наших пловцов не было как раз с того самого ЧЕ в Казани. Можно вспомнить, конечно, локальные истории вроде Игр БРИКС и Игр стран СНГ, куда отправляли только молодёжь, небольшой турнир в Боснии и Герцеговине, однако такого масштаба там не было. В Минске – всё как положено, и соперники не для галочки, ведь среди них действительно были участники чемпионатов мира и Олимпиады.

Россия планировала поехала в соседнюю страну сильнейшим составом, коррективы внесли разве что небольшие травмы и болезни. Не было, например, Климента Колесникова и Егора Корнева – ждём их на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге в конце декабря. Как и Юлию Ефимову: Возрастная спортсменка решила не нагружать организм ещё одним стартом.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

Беспокоит состояние Лифинцева. Мирон так и не пришёл в себя после травмы

Зато остальные наши звёзды: Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Дарья Клепикова – все были на месте. И за исключением Лифинцева выступили успешно. Что происходит с Мироном – в принципе загадка. 51,20 секунды на 100 м на спине – это явно не его результат. Либо это долгосрочные последствия весенней травмы, либо определённые ментальные трудности. В кулуарах ходят разговоры, что на 19-летнего парня серьёзно повлияла внезапная популярность после ЧМ на короткой воде в Будапеште прошлой зимой.

Испытание медными трубами закрытому и рефлексирующему парню далось тяжело, а неудачи только подпитывали внутреннее самокопание. Это ощущалось ещё в Сингапуре, когда Лифинцев не радовался даже после легендарного успеха в мужской комбинированной эстафете, больше думая о том, сколько всего он упустил на личных дистанциях. В Казани на зимнем чемпионате России он также был подавлен.

Хочется верить, что проблемы уйдут и уже через месяц в домашнем бассейне Мирон выйдет на привычные быстрые секунды.

Лидеры сборной России побеждали. Но у женщин сильнее всех девушка из Беларуси!

А вот Милана Степанова явно расплывается быстрее остальных. Милана была открытием ЧМ-2025 и настоящей палочкой-выручалочкой для женской сборной. В сезоне на короткой воде Степанова и вовсе раскрылась с новых сторон. В Минске она хоть и без личных побед, но с двумя юниорскими рекордами страны. И что важнее – с каждым стартом Милана всё быстрее.

Евгения Чикунова держит марку на 200 м и старается не сдавать позиции на 100 м (хоть ей явно и не хватает стартовой скорости). А от спринтерских 50 м Чикунова, вероятно, скоро и вовсе откажется – ведь у нас появилась отличная спринтерша Ралина Гилязова. Казанская спортсменка доказала, что успех на домашнем для неё чемпионате России не был случайностью, и продолжает разрывать.

Ралина Гилязова Фото: РИА Новости

Традиционно нет вопросов к Кириллу Пригоде – он забрал все три свои дистанции, несмотря на то что в соперниках был мощный Илья Шиманович. Три из трёх и у Арины Пантиной с Максимом Ступиным, две из двух – у Клепиковой, Арины Сурковой, Владислава Гринёва, Савелия Лузина, Александра Щёголева.

В актив себе старт должны записать и Павел Самусенко, Дмитрий Савенко, Владислав Гринёв, Григорий Вековищев, Алина Гайфутдинова – у них минимум по одной личной победе на олимпийских дистанциях. И всё же лучше всех на Кубке сильнейших выступила Анастасия Шкурдай из белорусского Бреста. Сравнимых с ней девушек, которые выдерживали бы комплекс, у нас нет и не предвидится. Не заставлять же вновь Чикунову…

Хотя на Кубке Сальникова Евгения, может быть, и повторит этот казанский эксперимент. В любом случае последить за последним в 2025 году стартом стоит обязательно, скорости ожидаются отличные, будут зарубежные атлеты и атмосфера предновогоднего веселья, ставшая для этого турнира уже доброй традицией. Ставьте напоминалки – 19 и 20 декабря у нас плавание!