Российский шахматист одержал важнейшую победу на КМ. До турнира претендентов — один шаг!

Андрей Есипенко красиво разобрался с Нодирбеком Якуббоевым в первой партии матча за бронзу. Теперь главное — не проиграть во второй.

Кубок мира — 2025 на индийском курорте Гоа выходит на финишную прямую. Последний игровой день намечен на среду, 26 ноября, но если тай-брейк в финале и в матче за третье место не потребуется, то всё может завершиться и 25-го числа. Российскому гроссмейстеру Андрею Есипенко осталось сделать всего один шаг до Турнира претендентов – 2026. После очень досадного поражения в полуфинале от китайца Вэй И россиянину нужно было во что бы то ни стало обыгрывать в битве за бронзу узбекистанца Нодирбека Якуббоева.

Многочисленные обозреватели обсуждали – как же Есипенко переживёт такой удар судьбы в полуфинале?! Оставленная под боем ладья в почти выигранной позиции в матче такого уровня — столь трагичных случаев в истории шахмат было не так уж много. Однако Андрей был спокоен и даже улыбался: «Пошёл в ресторан с моим тренером-секундантом Давидом Паравяном, выпил немного пива, посмотрел любимый футбол, поболел за любимую команду».

И на следующий день после перезагрузки россиянин воскрес как феникс и буквально снёс опасного соперника в первой партии. Нодирбек разыграл вариант из четырёх коней в сицилианской защите, известный своими ничейными тенденциями в форсированных вариантах. Однако именно Есипенко обычно успешно трактовал его за белых, прокладывал здесь новые маршруты.

Андрей Есипенко — Нодирбек Якуббоев Фото: FIDE

Так получилось и в этот раз — по дебюту россиянин получил очень перспективную позицию. Но Якуббоев упорно оборонялся и почти уравнял позицию, однако оставалась надежда, что российский гроссмейстер сможет поставить перед оппонентом проблемы в чуть лучшем окончании.

И внезапно оказалось, что и Нодирбеку концовка турнира даётся тяжело – он тоже устал и расстроен после поражения в полуфинале от Жавохира Синдарова. Он решил активизировать коня, однако просмотрел, что Андрей Есипенко может окружить его в центре доски! Глаза россиянина блеснули, он сразу понял, что это шанс. И тут уже филигранная техника Андрея сбоя не дала — победа!

Андрей Есипенко (Россия) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)

Кубок мира – 2025. Матч за третье место. Первая партия

Сегодня, 25 ноября, Есипенко сыграет против Якуббоева чёрными. И если российский гроссмейстер не проиграет, то сразу попадёт в турнир претендентов, заняв третье место в Кубке мира. Ставки очень высоки – пожелаем Андрею удачи! Он уже давно достоин, просто порой ему этой удачи и не хватало.