Российский шахматист одной ногой в турнире претендентов. Главное — не перемудрить!

Сегодня, 25 ноября на индийском курорте Гоа состоятся ответные партии финальных матчей Кубка мира — 2025 по шахматам. За главный приз сражаются Вэй И (Китай) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), однако нас, конечно, значительно больше интересует противостояние Андрея Есипенко (Россия) и Нодирбека Якуббоева (Узбекистан) в матче за третье место. При этом важно отметить, что бронзовый призёр турнира получит не только $ 60 тыс. призовых и памятную медаль, но и последнюю путёвку на Турнир претендентов — 2026.

Андрей, кажется, оправился после тяжёлого удара, понесённого в полуфинале, и в первой партии матча за бронзу белыми фигурами переиграл Якуббоева. Если теперь чёрными сможет хотя бы удержать ничью, то турнир для него на этом успешно завершится. Если же проиграет, то 26 ноября мы увидим тай-брейк.

Начало судьбоносной партии — в 12:30 мск.