Российский шахматист одной ногой в турнире претендентов. Главное — не перемудрить!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 25 ноября на индийском курорте Гоа состоятся ответные партии финальных матчей Кубка мира — 2025 по шахматам. За главный приз сражаются Вэй И (Китай) и Жавохир Синдаров (Узбекистан), однако нас, конечно, значительно больше интересует противостояние Андрея Есипенко (Россия) и Нодирбека Якуббоева (Узбекистан) в матче за третье место. При этом важно отметить, что бронзовый призёр турнира получит не только $ 60 тыс. призовых и памятную медаль, но и последнюю путёвку на Турнир претендентов — 2026.
Андрей, кажется, оправился после тяжёлого удара, понесённого в полуфинале, и в первой партии матча за бронзу белыми фигурами переиграл Якуббоева. Если теперь чёрными сможет хотя бы удержать ничью, то турнир для него на этом успешно завершится. Если же проиграет, то 26 ноября мы увидим тай-брейк.
Начало судьбоносной партии — в 12:30 мск.
Ещё раз выделим главную интригу дня. За матчем Есипенко — Якуббоев следят не только в России, а во всём мире, потому что именно в нём разыгрывается де-факто последняя, восьмая путёвка в мужской турнир претендентов — 2026.
Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай) и Жавохир Синдаров (Узбекистан) заслужили своё право де-юре. Хикару Накамура (США) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия) уже недосягаемы в своих отборочных рейтингах и ждут фиксации результатов. А восьмым участником станет как раз тот, кто займёт третье место на Кубке мира — 2025. И как же хочется, чтобы у России всё-таки был претендент, даже если Яну Непомнящему не удалось пробиться в восьмёрку лучших.
Оправившись после грубого зевка и поражения в полуфинале с Вэй И (Китай), российский гроссмейстер ударно начал матч за третье место: белыми фигурами красиво переиграл Якуббоева. Чтобы успешно завершить весь матч (и турнир тоже!) Есипенко достаточно не проиграть сегодня чёрными фигурами.
Добрый день, дорогие друзья! Хочется верить, что добрым он и останется добрым для нас спустя примерно шесть-семь часов, когда на Гоа завершится вторая партия матча за третье место на Кубке мира — 2025, в котором сошлись Андрей Есипенко (Россия) и Нодирбек Якуббоев (Узбекистан). У нашего гроссмейстера есть отличный шанс выиграть этот матч, не доводя дело до тай-брейка. За Андрея сегодня болеет вся Россия!