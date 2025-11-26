Андрей Есипенко будет сражаться за право сыграть с действующим чемпионом мира. Но соперники у него очень серьёзные!

Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!

25 ноября 2025 года стали де-факто известны все восемь участников шахматного Турнира претендентов – 2026. Буквально в последний вагон уходящего на Кипр поезда заскочил российский гроссмейстер Андрей Есипенко, занявший третье место на Кубке мира. Но с кем ему придётся сражаться дальше?

Анализируем состав участников турнира претендентов.

Есть, правда, одна оговорка: Хикару Накамура и Рамешбабу Прагнанандха официально ещё не получили свои путёвки, однако в мировом рейтинге и зачёте FIDE Circuit 2025 они совершенно недосягаемы для своих соперников.

Место в мировом рейтинге и баллы Эло указаны на 1 ноября 2025 года.

Хикару Накамура (США)

Хикару Накамура Фото: FIDE

Возраст: 37 лет.

Место в мировом рейтинге: 2-е (2813).

Как получил путёвку: наивысший рейтинг ФИДЕ на 1 января 2026 (официально пока не получил путёвку).

Победы и достижения: пятикратный чемпион США (2005, 2009, 2012, 2015, 2019), победитель и двукратный бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной США, серебряный призёр «Большой швейцарки» – 2023, победитель Гран-при ФИДЕ – 2022, многократный победитель Speed Chess Championship, чемпион мира по шахматам Фишера, серебряный призёр Grand Chess Tour.

Накамура по праву считается одним из лучших шахматистов мира и, возможно, лучшим… шахматным стримером мира! Он занимает второе место в мировом рейтинге в классике и в блице. Хикару участвовал в трёх турнирах претендентов (2016, 2020, 2024), однако ни разу не отбирался в титульный матч.

Фабиано Каруана (США)

Фабиано Каруана Фото: FIDE

Возраст: 33 года.

Место в мировом рейтинге: 3-е (2795).

Как получил путёвку: выиграл FIDE Circuit за 2024 год.

Победы и достижения: вице-чемпион мира 2018 года, четырёхкратный чемпион Италии (2007, 2008, 2010, 2011), пятикратный чемпион США (2016, 2022-2025), победитель Олимпиады-2016 в составе сборной США, победитель Гран-при ФИДЕ – 2014/2015, Grand Chess Tour 2023 и Кубка Синкфилда.

Каруана – один из сильнейших шахматистов мира. Более 10 лет американский гроссмейстер входит в мировой топ-10, а в последнее время – в топ-5. С 2016 года он постоянно отбирается в турнир претендентов. В 2018-м Фабиано даже выиграл его, но в матче за шахматную корону уступил Магнусу Карлсену.

Аниш Гири (Нидерланды)

Аниш Гири Фото: FIDE

Возраст: 31 год.

Место в мировом рейтинге: 5-й (2769).

Как получил путёвку: выиграл Grand Swiss 2025.

Победы и достижения: победитель Grand Swiss 2025, пятикратный чемпион Нидерландов (2009, 2011, 2012, 2016, 2023), победитель и многократный призёр турнира в Вейк-ан-Зее (2014, 2018, 2019, 2020, 2023).

Гири родился в Санкт-Петербурге в семье россиянки и нидерландца непальского происхождения. До 2009 года он представлял на турнирах сборную России, однако после переезда семьи в Европу стал выступать за Нидерланды. В 2010-м Аниш помогал Виши Ананду готовиться к матчу за шахматную корону с Веселином Топаловым, который Ананд выиграл. В 2016 году Гири сам впервые квалифицировался на турнир претендентов. Во второй раз нидерландский гроссмейстер участвовал в нём в 2020-2021 годах.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Рамешбабу Прагнанандха Фото: FIDE

Возраст: 20 лет.

Место в мировом рейтинге: 7-е (2768).

Как получил путёвку: выиграл FIDE Circuit за 2025 год (официально пока не получил путёвку).

Победы и достижения: серебряный призёр Кубка мира – 2023, победитель и бронзовый призёр Олимпиады в составе сборной Индии, чемпион Азии (2022), победитель турнира в Вейк-ан-Зее.

Прагнанандха – один из наиболее талантливых представителей молодого поколения индийских шахматистов. К своим 20 годам он неоднократно становился призёром крупных соревнований и уже принимал участие в турнире претендентов в 2024 году – тогда Рамешбабу занял пятое место.

Вэй И (Китай)

Вэй И Фото: FIDE

Возраст: 26 лет.

Место в мировом рейтинге: 11-е (2752).

Как получил путёвку: вышел в финал Кубка мира – 2025.

Победы и достижения: трёхкратный чемпион Китая (2015, 2016, 2017), чемпион Азии (2018), победитель Олимпиады в составе сборной Китая, победитель Tata Steel Challengers 2015 и Tata Steel 2024, четвертьфиналист Кубка мира – 2015, финалист Гран-при ФИДЕ – 2019, финалист Кубка мира – 2025.

Вэй И – один из сильнейших гроссмейстеров Китая. С 2017 года он неизменно входит в топ-30 мирового рейтинга. Всё это время китаец неизменно доходит до самых высоких стадий на международных турнирах. В 2022 году Вэй был секундантом Дин Лижэня в выигранном им титульном матче с Яном Непомнящим.

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Жавохир Синдаров Фото: FIDE

Возраст: 19 лет.

Место в мировом рейтинге: 25-е (2721).

Как получил путёвку: вышел в финал Кубка мира – 2025.

Победы и достижения: двукратный чемпион Узбекистана (2019, 2021), победитель шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана, чемпион Азии U18, финалист Кубка мира – 2025.

Синдаров – талантливый шахматист из Узбекистана. Он стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории Азии – ему было всего-то 12 лет 10 месяцев 8 дней. На взрослом уровне Жавохир продолжает выступать сильно. Он несколько раз попадал в 1/32 Кубка мира, при этом обыгрывал более высокорейтинговых игроков. На Кубке мира – 2025 узбекский шахматист дошёл до финала и отобрался на свой первый турнир претендентов.

Андрей Есипенко (Россия)

Андрей Есипенко Фото: FIDE

Возраст: 23 года.

Место в мировом рейтинге: 41-е (2681).

Как получил путёвку: занял третье место на Кубке мира – 2025.

Победы и достижения: серебряный призёр Суперфинала чемпионата России и «Аэрофлот Опен» – 2024, бронзовый призёр Grand Swiss 2023, Tata Steel Masters 2021 и Кубка мира – 2025, победитель онлайн-Олимпиады в составе сборной России, многократный призёр командного чемпионата России.

Есипенко – молодой и перспективный шахматист из России. Ещё в 2023-м у Андрея был отличный шанс отобраться на турнир претендентов, но он упустил его в последнем туре «Большой швейцарки». Та досадная история не сломила Есипенко, и он только прибавил за два года: обыгрывал в товарищеских матчах Рихарда Раппорта и Владимира Крамника, прекрасно проявлял себя на российских и международных турнирах. Несмотря на то что Андрей сыграет на турнире претендентов впервые и не будет относиться к рейтинг-фаворитам, болельщики вправе рассчитывать на достойный результат.

Маттиас Блюбаум (Германия)

Маттиас Блюбаум Фото: FIDE

Возраст: 28 лет.

Место в мировом рейтинге: 43-е (2680).

Как получил путёвку: занял второе место на Grand Swiss 2025.

Победы и достижения: двукратный чемпион Европы (2022, 2025), серебряный призёр Grand Swiss 2025, серебряный призёр Tegernsse Masters 2023, трёхкратный чемпион Германии по блицу.

Маттиас Блюбаум никогда не относился к когорте топ-шахматистов и обычно занимал 30-40-е места на турнирах высочайшего уровня. Однако удачное выступление на Grand Swiss позволило немцу совершить неожиданный прорыв!