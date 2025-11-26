«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу

Сезон в российском гандболе в самом разгаре. Предварительный раунд уже наполовину сыгран, а за лидерство идёт ожесточённая борьба: «Пермские медведи» совсем недавно обыграли столичный ЦСКА.

Если вы смотрели матч лидеров, то, вероятно, обратили внимание на «десятку» московского клуба правого крайнего Ивана Ерканова. 19-летний парень – один из лучших бомбардиров чемпионата, за 10 матчей он наколотил 70 голов. А ведь Иван дебютировал в Суперлиге только в 2025 году и совсем недавно получил вызов в сборную России.

Настоящий прорыв – иначе и не скажешь!

Мы пообщались с талантливым парнем, он рассказал об игре за ЦСКА, дебюте за национальную команду, мечтах выиграть Лигу чемпионов и Олимпиаду, а также о том, как его заряжает соперничество двух великих футболистов.

«Это спорт. Тут без проигрышей не бывает»

– Иван, совсем недавно прошёл главный матч первого круга регулярного чемпионата. Чего ЦСКА не хватило в игре с «Пермскими медведями»?

– Я думаю, мы в конце много ошибок сделали. Игра-то рабочая была, бились на равных, просто чуть не повезло, мне кажется. Но это спорт, и тут без проигрышей не бывает. Не научившись проигрывать, не сможешь и выигрывать. Однако стоит отметить, что «Пермские медведи» очень хорошо подошли к этому сезону, наводят серьёзную шумиху сейчас. Нам главное – дальше двигаться, и тогда всё сложится как надо.

– А как ты восстанавливаешься после тяжёлых игр?

– Какого-то конкретного ритуала нет. Люблю в баню сходить, хорошенько попариться или на дачу съездить к дедушке. Иногда просто погулять, пройтись по району или в «плойку» поиграть, расслабиться, отбросить мысли об игре.

– У вас очень хороший старт в этом сезоне. Как думаешь, ЦСКА по силам выиграть Суперлигу?

– Конечно, у нас очень большие шансы, и я верю, что мы это сможем сделать. Постараюсь приложить максимальное количество сил, чтобы команда смогла выиграть трофей.

– В прошлом сезоне ты блистал в «вышке», а в нынешнем – с ноги открыл дверь в Суперлигу. В чём твой секрет?

– Да нет никакого секрета. Когда переходил в ЦСКА, то понимал, что в дебютном сезоне в Суперлиге не буду получать много игрового времени. А получилось наоборот. Сразу понял: нужно доказывать, что я здесь не просто так. Я в команде, и мне дают играть. Поэтому просто стараюсь показать себя.

– Довольно редко увидишь, что именно крайний становится лучшим бомбардиром команды. Неудивительно, что ты получил награду лучшему игроку за август-сентябрь. Что думаешь на этот счёт?

– Насчёт лучшего бомбардира – это не очень показательная история. Я ведь много семиметровых исполнял, поэтому количество голов не самое главное. А то, что меня признали лучшим… Это же всё от команды идёт. У меня довольно зависимая позиция, где нужно просто реализовывать своё, вот и всё.

– Ты ранее говорил в интервью, что личные награды не главное для тебя. В приоритете именно командные достижения. Какую командную награду ты бы хотел выиграть больше всего, о чём мечтаешь?

– Мне бы очень хотелось выиграть сначала Лигу чемпионов, а потом Олимпийские игры. Думаю, об этом мечтает каждый гандболист.

«В матчах за сборную России я не лез на рожон»

– Тебе всего 19 лет, а ты уже в основном в составе сборной и играешь в одном из сильнейших клубов страны. Насколько это всё тяжело психологически? Создаёт ли это какую-то дополнительную нагрузку для тебя?

– В начале сезона это всё действительно создавало большую нагрузку, потому что были внутренние сомнения. Смогу ли оправдать ожидания? Смогу ли поддерживать такой же уровень, как в Высшей лиге? Но потом, когда понял, что это мне по силам, какие-либо сомнения пропали. Стало больше уверенности в себе. Но спасибо и партнёрам, и тренерскому составу, что все поддерживают меня. Сейчас уже никакого психологического давления нет.

Иван Ерканов Фото: МГК ЦСКА

– Игры с Беларусью и Ираком – это базовый минимум или, так скажем, роскошный максимум в условиях, которые сейчас есть у России?

– В тех условиях, которые сейчас есть, это, конечно, роскошный максимум. Но в целом это минимум. Мы способны на многое и готовы это доказывать. У нас прекрасный состав, и я уверен, что если нам дадут сыграть против какой-нибудь европейской сборной, то мы покажем отличную игру. Понимаете, я ещё совсем молодой и многого не знаю, но мне кажется, что нам нужно бороться за право выступать на международной арене. По крайней мере, я бы очень хотел представлять нашу страну на международных турнирах.

– Чем тебе запомнились игры за сборную? Какие впечатления?

– Лично мне они запомнились тем, что я не смог показать себя в полной мере и раскрыть весь свой потенциал. Потому что все три игры провёл достаточно пассивно. И мне кажется, что мог бы гораздо больше пользы принести команде.

– А что тебе помешало показать максимум?

– Помешала, наверное, ответственность. Потому что всё-таки я не могу за сборную пробовать то, что мог бы делать в той же Высшей лиге. Надо было сыграть дисциплинированно, допустить как можно меньше потерь. Поэтому старался особо не лезть на рожон и сыграть свою роль в завершении атак.

– Если бы ты немного развязал себе руки, то последовали бы какие-то наказания?

– Это зависит от результата. Если бы хорошо сыграл, никаких наказаний не было бы. Хотя, думаю, и если бы плохо сыграл, то наказаний тоже не было бы (улыбается). Это всё-таки был товарищеский турнир, во время которого тренерскому составу нужно было посмотреть, на что способны игроки. Но на уровне здравого смысла я решил, что не стоит рисковать. Лучше сыграть надёжно, потому что, какими бы ни были матчи, товарищеские или официальные, всё равно нужно играть на победу, и какие-то особо рискованные действия совершать не стоит, мне так кажется.

– Игроков сборной Беларуси мы видим регулярно, а вот сборную Ирака встречаем крайне редко. Что можешь сказать о команде?

– С нами они начали играть очень пассивно, но под конец турнира уже разыгрались, и неплохо так у них пошло, как мне кажется. Однако по конкретным игрокам ничего сказать не могу, потому что видел их в действии только против нас. Но если мы продолжим играть только против них, то их прогресс будет виден, а вот мы прогрессировать перестанем.

Иван Ерканов Фото: rushandball.ru

«Я стараюсь не только гандболом жить»

– Думаю, ты очень много времени посвящаешь тренировкам. А чем ты занимаешься в свободное время? Расскажи о своей негандбольной жизни.

– Я разносторонний человек. Мне много чего интересно в жизни, я бы хотел развиваться в очень разных сферах, но пока у меня не хватает времени и внутренней дисциплины на всё это. Если говорить конкретно, то мне нравятся социальная инженерия и психология в целом. Это вот из последнего, что мне интересно. Общение между людьми – это ведь очень тонкая вещь, которой надо грамотно овладеть, чтобы понимать, что и как ты говоришь. Ещё мне очень интересно, что происходит у человека в голове, как он принимает решения, как думает. Много книг читаю по этой теме, потихоньку углубляюсь.

– Ты сейчас на четвёртом курсе в УОРе и вполне можешь поступить на психологию, если тебе это интересно

– Это двоякая ситуация. Мне это интересно, но на учёбу у меня не всегда хватает времени, если честно. Есть такой принцип в хьютагогике (теории современного самообразования. – Прим. «Чемпионата»): «Человека нельзя научить, он может научиться только сам». Так что если я сам пытаюсь разобраться в какой-то теме, то мне так гораздо интереснее.

– А нет ощущения, что подростковый период у тебя забрали тренировки?

– Нет, потому что я стараюсь всё-таки не только гандболом жить. Гуляю с друзьями, хожу на мероприятия. Если только тренировками жить, то можно с ума сойти. Надо всему время уделять, чтобы не было сильного перевеса.

– Как ты вообще оказался в гандболе? Это же не такой популярный вид спорта в нашей стране.

– Я занимался разными видами спорта, и что-то меня не очень всё цепляло. В какой-то момент закончил заниматься футболом, а так как был очень активным ребёнком, то от нахождения дома сходил с ума. Мне родители сказали, мол, ищи себе спорт. И через несколько дней мама сама предложила мне гандбол. Тогда я вообще не знал, что это такое. Просто пришёл во Дворец пионеров на свою первую тренировку. Правда, меня не хотели сначала брать, потому что я был очень маленького роста. Но когда узнали, что я левша, то сразу взяли (смеётся). С того момента всё и пошло.

Иван Ерканов Фото: МГК ЦСКА

– Есть ли какая-нибудь спортивная история, за которую тебе до сих пор стыдно?

– Ох… есть много моментов, за которые мне стыдно, но я бы не хотел, чтобы люди их вспоминали. Ведь смеяться будут они, а мне снова краснеть (смеётся).

«Противостояние Месси и Роналду меня мотивирует»

– Как думаешь, чем гандбол для зрителя может быть интереснее того же футбола?

– 100% – своей динамикой. Хоть в футболе и есть высокие скорости, но в гандболе это выглядит куда интереснее. Да взять то же количество забитых мячей: у нас-то площадка меньше, атак больше, а в футболе огромное поле, атака очень долго развивается. В гандболе же всё происходит за 30 секунд, и мне кажется, что это куда интереснее смотреть.

– Ты упомянул, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов. А вообще следишь за европейским гандболом? Есть ли какие-нибудь любимые команды?

– «Барселона» — один из моих фаворитов. А если брать чемпионаты, то выделю Бундеслигу, потому что, мне кажется, именно в Германии достигли пика уровня мастерства. У них игры всегда с накалом страстей, мяч в мяч. И этот чемпионат по конкурентоспособности самый стоящий. Но я это говорю только со стороны зрителя, ведь многое мне неведомо, я не знаю, как там на самом деле.

– Хотел бы сыграть за «Барселону» в Европе?

– Если честно, то я бы не отказался от любой команды, которая участвует в Лиге чемпионов.

– То есть, если тебе предложат контракт в зарубежном клубе, который играет в Лиге чемпионов, ты без проблем согласишься?

– Пока об этом не думаю. Но если получу хорошее предложение из топ-клуба, то, конечно, хотелось бы попробовать силы в Лиге чемпионов. Это же другой уровень, где можно научиться чему-то новому, показать себя, посмотреть на других. Надеюсь, в ближайшем будущем ЦСКА попадёт в этот турнир.

– А есть ли в мире какой-то спортсмен, который повлиял на тебя?

– Скорее не спортсмен. Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду. Сама по себе специфика этого соперничества импонирует. У одного талант природный, а другой – откровенный пахарь, который много работает. С нетерпением жду чемпионата мира, чтобы посмотреть на них.

– А кто ты – природный талант или пахарь?

– Есть у меня талант или нет, судить не мне, я стараюсь тренироваться и работать над собой. Потому что даже если есть талант, нужно работать, иначе не раскроешься. Ведь природный талант – это лишь начало пути, стартовая площадка, скажем так, которая даёт преимущество перед теми, кому приходится начинать с нуля. Но настоящий успех приходит тогда, когда талант соединяется с упорством, дисциплиной и постоянным стремлением стать лучше. Без труда талант рискует остаться незамеченным или, хуже того, затухнуть, не успев раскрыть весь свой потенциал.

– Как думаешь, стоит ли российскому гандболу больше работать над своей медийной сферой?

– Точно стоит. Очень хочется, чтобы гандбол стал популярным, ведь если взять число людей, которые ходят на матчи, это довольно грустная, я бы даже сказал, печальная цифра. Буду счастлив, если на гандбол начнёт ходить больше людей. Но над этим надо работать. Популяризировать вид спорта. Если мы взглянем за рубеж, то там игроки сами на своих страницах в соцсетях продвигают гандбол, а в России, к сожалению, такого пока нет. Начну с себя, пожалуй (улыбается).

– А каким ты видишь будущее российского гандбола?

– Очень бы хотелось расширить географию гандбола в нашей стране. Должны появляться новые команды и новые уютные спортивные комплексы. Надеюсь, гандбол будет конкурировать с другими популярными видами спорта, и на трибунах станет ещё больше людей. На это всё нужно время, но надеюсь, точнее, уверен, что гандбол в ближайшем будущем расцветёт.