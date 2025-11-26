Ангелина Мельникова в Бундеслиге собирала вокруг себя толпы радостных болельщиков. Но активистам и политикам это не понравилось.

«Жаль, что всё так получилось». Российскую гимнастку-чемпионку вытравили из Германии

Если кто-то думал, что после допуска к международным соревнованиям в нейтральном статусе наши спортсмены смогут жить спокойно, то он глубоко ошибался. Пример из спортивной гимнастики наглядно это демонстрирует.

Немецкий клуб разорвал контракт с российской олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой по политическим причинам. А ведь наша гимнастка едва не привела команду к победе в Бундеслиге. Но всем важно другое.

Высший балл и очереди из фанатов

Вся история началась ещё в середине ноября. Тогда стало известно, что Мельникова подписала контракт с немецкой командой TSV Tittmoning-Chemnitz. Россиянка должна была выступать за клуб в Бундеслиге.

Такая возможность появилась у Ангелины после выступления на чемпионате мира в Джакарте. Там наша звезда познакомилась с лидером немецкой команды Кариной Шёнмайер, которая говорит на русском. Именно по предложению гимнастки из Германии Мельникову пригласили в TSV Tittmoning-Chemnitz. Там выступают сама Шёнмайер, ещё одна русскоговорящая спортсменка Есения Шефер, а также белорусский тренер Анатолий Ашурков.

В полуфинале Бундеслиги Ангелина помогла команде отобраться в финал. Показав бесподобное выступление, она получила высшую сумму баллов. Зрители приветливо встречали россиянку, а гимнастки и болельщики выстраивались в очереди, чтобы сделать с ней фото.

Однако ещё до начала соревнований некоторые немецкие СМИ и активисты нагнетали обстановку вокруг участия россиянки. Они считали, что Ангелина не соответствует критериям «нейтральности». Причины просты: фото с Владимиром Путиным после Олимпиады в Токио, выдвижение в депутаты от «Единой России» и фото с ветераном с Парада Победы 9 мая, где гимнастка держала в руках приглашение с георгиевской лентой в виде буквы Z.

«Это решение было ошибочным»

Ситуация обострилась настолько, что организаторам турнира даже пришлось вызвать полицию к месту проведения, дабы избежать провокаций.

Ангелина Мельникова Фото: Dita Alangkara/AP Photo/ТАСС

К тому же прямо на церемонии открытия полуфиналов мэр города Эслинген-ам-Неккар, где проводились состязания, выступил против участия Мельниковой.

«Надеюсь, TSV Tittmoning-Chemnitz пересмотрит своё решение об участии действующей чемпионки мира после финала Немецкой гимнастической лиги (DTL) в Гейдельберге», – сказал Маттиас Клопфер.

Позднее мэр объяснил свою позицию: «Спортсменка активно поддерживает Путина и его режим. Я считаю, что это решение [пригласить её] было ошибочным».

Но и на этом нападки на Мельникову не закончились. По ходу турнира на организаторов и гимнастов тоже оказывалось огромное давление. Их постоянно спрашивали о правильности допуска россиянки.

«Здорово, что она с нами. Мы можем многому у неё научиться. У неё огромный опыт. Мы сосредоточены на соревнованиях», – говорила Шёнмайер.

Самой Ангелине задавали каверзные вопросы про нейтральный статус.

«Без комментариев», – отвечала наша чемпионка.

«Мы не хотим делать политическое заявление. Для нас главное – спорт. Мы полагаемся на решение FIG. Возможно, мы покажем пример того, как спорт объединяет нас», – заявляла главный тренер команды Татьяна Бахмайер.

«Это ради безопасности»

Однако примера объединения не вышло.

Сразу после окончания полуфиналов история с участием Мельниковой в Бундеслиге разгорелась ещё сильнее. Заявление в прессе сделал Михаэль Гётц, управляющий директор DTL. Он намекнул, что в организации не хотели допускать россиянку, но у них «не было выбора».

«Мы пересмотрели наши правила с целью выяснить, есть ли у нас какие-либо юридические основания, чтобы оспорить её участие. Оказалось, что нет. У нас не было другого выбора, кроме как допустить её к соревнованиям. Мы вскоре обсудим в соответствующих комитетах, стоит ли менять правила».

На команду TSV Tittmoning-Chemnitz оказывалось огромное давление со стороны прессы, чиновников и общественности. И там всё же не выдержали и сдались: 25 ноября клубу пришлось разорвать контракт с Мельниковой.

«Мы как клуб решили, что ради её собственной безопасности, безопасности наших гимнасток и безопасности всего финала в Гейдельберге не допустим Ангелину Мельникову к участию в соревнованиях. Мы подчёркиваем, что решение принято исключительно в целях защиты всех участников. Никаких других оснований, связанных со спортивным законодательством, не существует», – сообщила управляющий директор команды Габи Фрезе.

«Верю, что ситуация наладится»

Мельникова спокойно восприняла неприятную ситуацию. Она понимает, что всему виной не клуб, а давление людей извне.

«К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидали организаторы.

Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале, и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей. Спортивная арена – это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают, на что они способны в своём любимом деле. Именно спорт даёт возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом», – написала Ангелина в соцсетях.

Ангелина Мельникова Фото: Dita Alangkara/AP Photo/ТАСС

«Возможно, я была немного наивна, когда верила, что все забудут про политику. Просто здорово, что с нами была чемпионка мира. Мы хотели у неё поучиться. Это был большой подарок – заполучить такого человека в команду. Очень жаль, что всё так получилось. Все нас критикуют и в то же время направляют на неё камеры, чтобы сделать фото», – прокомментировала ситуацию Бахмайер.

Тренер пообещала дать более развёрнутый комментарий после окончания соревнований, потому что сейчас ей нужно сосредоточиться на подготовке своих гимнасток. Теперь TSV Tittmoning-Chemnitz придётся серьёзно постараться, чтобы выиграть Бундеслигу. Без Ангелины сделать это будет сложнее.