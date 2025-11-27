В Техасе разразился громкий скандал. На турнире по силовому экстриму одна из участниц была лишней, но все узнали об этом уже после финала.

«Я не ожидала такого». В США самой сильной женщиной мира признали… бывшего мужика!

Деятельность движения ЛГБТ запрещена в Российской Федерации.

Участие трансгендеров в женских соревнованиях самого разного уровня в последнее время становится токсичным. Несколько дней назад в США из-за одного подобного случая разразился грандиозный скандал.

Здравый смысл в этот раз восторжествовал.

То ли девочка, то ли…

Самой сильной женщиной мира на ежегодном турнире Official Strongman Games по силовому экстриму в Арлингтоне (Техас) была признана Джамми Букер. Правда, уже после награждения выяснилось, что победитель — трансгендер.

Как сообщает Daily Mail, Букер не сообщила организаторам соревнований, что биологически вовсе не является женщиной. За это её дисквалифицировали и лишили звания чемпионки, а очки и места всех участниц пересмотрели.

Джамми Букер Фото: Из личного архива Джамми Букер

Джамми не стала выходить на связь с организаторами и объясняться, поэтому организаторы сами выступили с заявлением после турнира.

«Похоже, что атлет, являющийся биологическим мужчиной и идентифицирующий себя как женщину, выступил в женской категории. Официальные лица Strongman не знали об этом до соревнований и разбираются в ситуации после того, как получили данную информацию. Попытка связаться с указанным спортсменом была предпринята, но ответа не последовало.

Мы говорим чётко: спортсмены могут выступать только в категории биологического пола, данного при рождении», – сообщили организаторы турнира Official Strongman Games в социальных сетях.

Британке Андреа Томпсон было обиднее всего. Это она тогда осталась второй и билась за первое место вовсе не с представителем своего же пола.

Андреа Томпсон Фото: giants-live.com

«Это самый тяжёлый опыт в моей карьере. То, что должно было стать значимым событием, к сожалению, было омрачено скандалом и нечестностью со стороны человека, которого приветствовали в нашем сумасшедшем виде спорта.

Могу честно сказать, что никто, включая команду соревнований, не имел ни малейшего представления о том, что должно произойти. Никто не имел причин подозревать обратное. Я разочарована не только из‑за того, что не смогла отпраздновать победу, но и из-за девушек, у которых отняли момент сиять на подиуме или возможность пройти до финала», – написала Томпсон в социальных сетях.

Нескромная биография

До этого момента о прошлом Джамми вообще никто не знал. В серии коммерческих соревнований по силовому экстриму она была тёмной лошадкой. А правда вскрылась благодаря любопытным пользователям социальных сетей и поднявшейся волне негодования. В 2017 году в YouTube было загружено видео, которое, вероятно, принадлежит именно Букер. Там спортсменка, очень похожая на Джамми, признавалась в том, что является транс-женщиной.

Позднее выяснилось, что американка ещё снималась и в фильмах для взрослых. Её профиль есть на ресурсе с актёрами специфического жанра под псевдонимом Джамми Джей. Также там чёрным по белому указано, что антигерой американских СМИ и соцсетей – мужчина, ставший женщиной.

Джамми Букер Фото: Из личного архива Джамми Букер

«Я потеряла дар речи»

Джамми Букер не общалась с организаторами, но после всех событий проявилась в социальных сетях.

Дисквалифицированная победительница, не обращая внимания на скандал, радовалась и благодарила соперниц.

«Я действительно не ожидала такого результата и говорю это не из желания хвастаться. Это была несбыточная мечта. Я потеряла дар речи. Не знаю, что будет дальше, не знаю, где буду выступать в следующий раз… Я просто хочу сказать спасибо всем от всего сердца», – сказала Букер на своей странице.

Но эту благодарность никто оценил.

От спортсменки уже отвернулся один из спонсоров – производитель силового оборудования. Джамми вряд ли вернётся на престижные турниры.

А в проекте Official Strongman Games гендерные тесты, вероятно, станут обязательными. Побеждать женщин бывшим мужикам больше не дадут!