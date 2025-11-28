Скидки
Яна Бурлакова была признана лучшей спортсменкой России: биография спортсменки, факты, победы

Вы не поверите, кого признали спортсменкой года в России! Кто такая Яна Бурлакова?
Батраз Томаев
Яна Бурлакова
Аудио-версия:
На победу нашей велогонщицы пытались закрыть глаза в Европе, да и на родине болельщики не так уж часто интересуются её результатами. А зря!

Перед началом зимы в Москве определили лучших спортсмена и спортсменку России. У мужчин в номинации «Гордость России» Национальной спортивной премии победителем оказался пловец Кирилл Пригода, а у женщин – велогонщица Яна Бурлакова.

В шорт-лист у девушек входили также Дарья Клепикова (плавание) и Анастасия Шамонова (бокс). Однако победа досталась мастеру езды на треке.

Есть ощущение, что рядовому поклоннику спорта Яна почти не знакома. Но, поверьте, эта колоритная чемпионка заслуживает того, чтобы вы о ней узнали!

Очень искренняя Яна Бурлакова:
Факт №1. Выиграла золото ЧМ и вошла в историю

Пока главной наградой в карьере велогонщицы является золото чемпионата мира – 2024 в датском Баллерупе в гите на 500 м. До того успеха россиянка ещё не выходила на местный трек, значит, у неё не было возможности оценить собственную форму в боевых условиях.

Яна Бурлакова на ЧМ-2025

Яна Бурлакова на ЧМ-2025

Фото: Thomas Traasdah/AP/ТАСС

Яна не просто выиграла год назад, а также стала последней, кому удалось победить на этой дистанции на чемпионатах мира. Уже на следующий год Международный союз велосипедистов (UCI) решил заменить гит на 500 м аналогичным видом на дистанции вдвое длиннее.

Кстати, уже на ЧМ-2025 российская гонщица остановилась в шаге от победы в гите на 1000 м. В финале она проиграла Хетти ван де Ваув из Нидерландов.

Факт №2. Её победу на ЧЕ-2025 пытались забыть

В феврале 2025 года Бурлакова блестяще победила в спринте на чемпионате Европы в Бельгии. Однако в итоговом ролике Европейского союза велосипедистов (UEC) с чемпионами и призёрами всех гонок для неё места не нашлось.

Яна Бурлакова с золотом ЧЕ-2025

Яна Бурлакова с золотом ЧЕ-2025

Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano/Imago/ТАСС

Эта история вызвала неоднозначную реакцию в России и среди поклонников велоспорта по всему миру. Отечественные журналисты задали справедливый вопрос UEC, а там, в свою очередь, ответили, что случайно опубликовали черновую версию ролика. Вскоре предыдущее видео всё же удалили и заменили на новое, на котором кадры с нашей спринтершей уже присутствовали.

Факт №3. Её главное прозвище – Матрёшка

Яна Бурлакова многим известна как Матрёшка нашего велоспорта.

Несколько лет назад Яне пришла идея выступать на международных соревнованиях в носках с матрёшками. Но этим девушка не ограничилась и в 2022-м взорвала велоспорт шикарным образом – вышла на старт в белом дизайнерском комбинезоне с изображением матрёшек! Так и прижилось.

Ну и её телеграм-канал называется «Матрёшка с характером».

Яна Бурлакова

Яна Бурлакова

Фото: Из личного архива спортсменки

Факт №4 — Яна отлично шьёт

Бурлакова – мастер на все руки. Она не только крутая спортсменка, но ещё и умеет шить!

В своём телеграм-канале спортсменка показывает, как собирается на торжественные премии, вечера и встречи. Однажды она даже укорачивала штаны и знакомила с процессом своих подписчиков. Ещё бы: ей предстояла встреча с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Что делать, если под рукой нет подходящей нитки? Ответ прост:

Факт №5. Самая дорогая вещь в гардеробе – очки

Яна не любит совершать дорогие покупки для себя. А потому после февральского чемпионата Европы призналась, что за плодотворную работу отблагодарила себя редкой покупкой – очками Prada. Это самая дорогая вещь в её гардеробе.

«Долго думала, чем себя похвалить, и вот у нас была долгая пересадка в Стамбуле, и я выбрала для себя очки Prada. Это самая дорогая вещь в моей жизни. До этого у меня не было каких-то брендовых вещей дорогостоящих. Теперь есть (улыбается)».

Вместе с супругом ей на жизнь необходимо 150 тысяч рублей. И давайте ещё не будем забывать, что пара живёт вместе с собакой и выплачивает ипотеку!

