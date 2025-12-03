19-летний российский регбист дебютировал во Франции. Это почти как Аршавин в «Арсенале»!

Аршавин в английской футбольной Премьер-лиге, Овечкин в североамериканской НХЛ, Вяхирева в чемпионате Норвегии по гандболу. Все эти ситуации объединяет одно: неординарный представитель нашего спорта пробует свои силы в элите мирового спорта, каждый – в своём котелке, где варятся мировые звёзды футбола, хоккея или гандбола.

Теперь то же самое есть и в регби. Красноярский парень Кирилл Фраиндт дебютировал за французский клуб «Ла-Рошель» в элитном чемпионате Топ-14.

Ему ещё нет и 20 лет, и он реально способен всех удивить.

13 минут счастья

Россиянина, нападающего третьей линии, впервые ввели в игру в матче 11-го тура «По» – «Ла-Рошель» в результате замены во втором тайме.

Фраиндт (выступает под номером 19) провёл на поле 13 минут. За это время ему удалось совершить одну «кражу» мяча в раке, провести бесподобный захват соперника и пройти десятки метров с мячом. Да, команда Кирилла в итоге проиграла со счётом 33:53. Но в этот день тренерский штаб дал нашему парню проявить себя, и он своим шансом воспользовался.

Кирилл Фраиндт на поле Фото: Из личного архива Фраиндта

«Перед каждой игрой у меня есть свои ритуалы, которые я соблюдаю. Мандража никакого не было, просто хотел показать всё, что умею.

На стадионе, по ощущениям, было тысяч 20 болельщиков, может быть, даже больше. Очень хорошая публика у «По», очень большой стадион. Порой даже закладывало уши, когда разминался и был на скамейке запасных. Слова тренерского штаба уже не помню, всё было в моменте. Но точно эти слова были мотивационными», – приводит слова Фраиндта федерация регби России.

Отметим, что «Ла-Рошель» – весьма крепкая и боеспособная команд высшей французской лиги. В её составе играют многие представители сборной «трёхцветных». Сейчас клуб занимает 10-е место. Регбисты из небольшого одноимённого французского городка в последние годы дважды становились вторыми в Топ-14 (2021, 2023). А также два раза завоёвывали Кубок европейских чемпионов (2022, 2023).

«Очень перспективный игрок»

Своё окно в Европу 18-летний парень стал прорубать в первой половине 2024 года. Уже тогда нападающий провёл шесть месяцев в академии SAS Rugby в южноафриканском Стелленбоше, где ему удалось принять участие в тестовых матчах. Во встрече со сборной Испании U-20 Кирилл вышел в стартовом составе и отметился попыткой. Возможно, именно тогда его заметили и представители французского клуба.

Во Францию Кирилл перебрался в июле 2025 года. За несколько месяцев он дебютировал за команду по регби-7 и отыграл несколько матчей в молодёжном составе. Его контракт с «Ла-Рошель» рассчитан на два года.

До отъезда за рубеж один из самых талантливых регбистов России успел проявить себя в «Енисей-СТМ-М», проведя 324 минуты на поле.

За время игры в Красноярске Фраиндт стал бронзовым призёром национального первенства до 20 лет и серебряным призёром ЧР среди молодёжных команд. На его счету также серебро ЧР среди юношей.

Из акробатики в регби

Европейское регби могло бы и не узнать, кто такой Кирилл Фраиндт, если бы не одна судьбоносная встреча. Однажды на урок физкультуры к парню пришёл представитель спортшколы «Енисея» и позвал его в регби. Но парень уже занимался акробатикой и едва не стал там КМС. Однако в решающий момент мальчик всё же сделал выбор в пользу командного вида спорта.

Кирилл Фраиндт Фото: Из личного архива Фраиндта

Фраиндт учится в Дивногорском колледже олимпийского резерва, который планирует закончить в 2026-м. Учёба и карьера во Франции друг другу не мешают. Он уже наладил контакт как с основным составом «Ла-Рошель», так и с ребятами из её молодёжки, а сейчас активно учит французский язык.

– Как тебе условия в новом клубе?

– Потрясающие! Здесь огромный стадион и классная тренировочная база, где есть шесть натуральных полей и одно крытое искусственное. Всё в шаговой доступности. Столовая устроена по типу шведского стола – подходишь и сам выбираешь, что хочешь взять на обед. Классно! Хотя, справедливости ради, в молодёжном «Енисее» нас тоже кормили очень вкусно (улыбается).

– Привык ли к требованиям новых тренеров?

– Да, мне было нетрудно. Я — универсальный боец. Дали задание — буду выполнять. С тренерами, кстати, уже успел немного пообщаться и обсудить общие моменты, – приводят слова Фраиндта «Горновости».

Фраиндта считают перспективным не только за его хорошую «физику», но и способность работать сразу в двух линиях нападения. Это позволяет надеяться, что российский спорт обрёл новую, совершенно неординарную звезду.